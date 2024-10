Появились новые сведения о уничтожении огромного российского беспилотника С-70

За прошедшие выходные, продвинутый российский дрон, идентифицированный как S-70 Hunter, был сбит на территории Украины. Москва настаивает на том, что дрон оснащен передовой техникой и технологиями стелс. Однако предварительный осмотр обломков рассказывает другую историю.

В субботу этот современный российский дрон потерпел крушение в восточной области Донецк, Украина. Preliminary reports suggest that the S-70 released glide bombs on Ukrainian positions before being intercepted and brought down. Теперь платформа Defence-Blog, поддерживающая Украину, делится свежими данными, ссылаясь на украинские источники.

Отчеты сообщают, что дрон стартовал с российской военной базы Ахтубинск, расположенной примерно в 585 километрах от зоны конфликта. S-70 сопровождали пилотируемые истребители Су-57 во время испытательного этапа для оценки его возможностей в реальных условиях. К сожалению, из-за технической неисправности дрон потерял связь с наземным персоналом и вошел в воздушное пространство Украины. Опасные радиопереговоры свидетельствуют о хаосе среди операторов, что в итоге привело к приказу пилоту Су-57 уничтожить дрон с помощью авиационной ракеты.

S-70, в конце концов, разбился в городе Константиновка, примерно в 16 километрах от линии фронта. Украинские силы быстро собрали обломки. Первые результаты тестов опровергают утверждения Москвы о передовом оснащении дрона, указывая на отсутствие заявленной стелс-технологии и систем управления ИИ.

"Похож на планер"

"Это не передовая боевая машина", - сказал украинский эксперт по обороне Defence-Blog. "Это больше похоже на планер с базовыми функциями и радиоуправлением". Вместо использования тактического даталинка NATO, подобного Link 16, дрон работает с помощью примитивной радиосвязи.

Первые изображения S-70 Hunter появились в августе 2019 года. Этот крылатый дрон, якобы, имеет антирадиационное покрытие и предназначен для полета рядом с российскими боевыми самолетами в боевых ситуациях. По словам Сухого, российского авиационного производителя, массовое производство S-70 запланировано на вторую половину 2024 года.

По оценкам Forbes, у России в настоящее время есть только несколько единиц S-70. Публикация предполагает, что партии этих дронов вскоре будут преобразованы в бомбардировщики, в то время как примерно 100 Су-34 сбрасывают около 3000 планирующих бомб на украинскую землю каждый месяц. Однако с весны 2022 года киевские системы ПВО успешно сбили не менее 29 Су-34, заставив Москву заменять свои потери.

Несмотря на заявления Москвы, S-70 Hunter, похоже, уступает заявленным европейским экспертам в области обороны. Этот дрон, якобы, оснащен стелс-технологией и системами управления ИИ, похоже, больше напоминает базовый планер с примитивным радиоуправлением.

В результате этого инцидента Европейский союз выразил озабоченность по поводу якобы использования российской армией устаревшей техники в современных боевых ситуациях, призывая к прозрачности и международным инспекциям для предотвращения дальнейшего эскалации.

