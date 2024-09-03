Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Погибшие и раненые в Украине после российских нападений

Каждый вечер, Россия осуществляет авиационные удары по Украине. Ежедневно чиновники осматривают обломки и подсчитывают жертвы. Удар-suiv characterizes последовательно за встречей с президентом Зеленским

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В течение ночи Россия вновь совершила авиационные атаки на различные районы Украины.
В течение ночи Россия вновь совершила авиационные атаки на различные районы Украины.

- Погибшие и раненые в Украине после российских нападений

Авиационные и артиллерийские удары России по украинской территории привели к многочисленным жертвам и ранениям среди гражданского населения, как сообщают официальные источники. В Запорожье, после визита президента Владимира Зеленского в понедельник вечером, снаряды попали и убили двух человек. Один из погибших был 8-летним ребенком, как объявил губернатор региона Иван Федоров в Telegram. Здание также пострадало. Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в городе, охваченном боями.

В значительном городе Днепр человек погиб и шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела, как сообщили местные власти. Поступали сообщения о повреждении электростанции в регионе. В северо-восточном Сумском регионе российские авиационные удары и артиллерийские обстрелы затронули несколько мест с понедельника, ранив троих человек. Сумская область, граничащая с Россией, является важным логистическим маршрутом для украинских войск в их наступлении против российского региона Курск.

Украина сбивает российские дроны

Военно-воздушные силы Украины сообщили о сбитии 27 из 35 приближающихся российских боевых дронов иранского производства за ночь. Украина защищается от российского вторжения уже два с половиной года.

Европейский Союз выражает соболезнования и стоит в solidarity с Украиной в связи с гражданскими жертвами и разрушениями, причиненными российскими атаками. Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в ответ на их продолжающуюся агрессию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На парламентских выборах партия Президента Ильхама Алиева "Новый Азербайджан" получила более...
Политика

На последних выборах в Азербайджане победила партия, поддерживающая авторитарное руководство.

На последних выборах в Азербайджане победила партия, поддерживающая авторитарное руководство. Лидер Азербайджана Алиев укрепил свою власть. На парламентских выборах его партия, Новый Азербайджан, доминирует. Несмотря на другие партии, находящиеся на одной стороне, настоящая оппозиция отсутствует в авторитарном государстве. На ранних парламентских выборах в авторитарно управляемой Республике Азербайджан на юге Кавказа,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Удивительный номер дуэта на сцене.
Общество

Удивительный номер дуэта на сцене.

На премьере фильма 'Идеальная пара' Николь Кидман и Лив Шрайбер предстали в образе идеальной пары, демонстрируя гармоничные отношения на красной ковровой дорожке.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Попытка побега началась в политическом центре Демократической Республики Конго, в частности, в...
Панорама

Более 129 человек погибли после попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Ещё одно попытка побега из тюрьмы имела место в Демократической Республике Конго, что привело к многочисленным смертельным исходам.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору
Федеральные земли Германии

Обвинения перешли к металлургическому и электронному сектору

Начало переговоров о зарплате в северных немецких секторах металла и машиностроения назначено на 16 сентября. По словам профсоюзов, это может затронуть около 130 000 работников.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.
Главные темы

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции. Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение. Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно