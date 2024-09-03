- Погибшие и раненые в Украине после российских нападений

Авиационные и артиллерийские удары России по украинской территории привели к многочисленным жертвам и ранениям среди гражданского населения, как сообщают официальные источники. В Запорожье, после визита президента Владимира Зеленского в понедельник вечером, снаряды попали и убили двух человек. Один из погибших был 8-летним ребенком, как объявил губернатор региона Иван Федоров в Telegram. Здание также пострадало. Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в городе, охваченном боями.

В значительном городе Днепр человек погиб и шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела, как сообщили местные власти. Поступали сообщения о повреждении электростанции в регионе. В северо-восточном Сумском регионе российские авиационные удары и артиллерийские обстрелы затронули несколько мест с понедельника, ранив троих человек. Сумская область, граничащая с Россией, является важным логистическим маршрутом для украинских войск в их наступлении против российского региона Курск.

Украина сбивает российские дроны

Военно-воздушные силы Украины сообщили о сбитии 27 из 35 приближающихся российских боевых дронов иранского производства за ночь. Украина защищается от российского вторжения уже два с половиной года.

Европейский Союз выражает соболезнования и стоит в solidarity с Украиной в связи с гражданскими жертвами и разрушениями, причиненными российскими атаками. Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в ответ на их продолжающуюся агрессию.

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