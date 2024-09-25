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ПолитикаНовостиГородские автобусы

Погиб один человек в Лос-Анджелесе.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Индивидуальное похищение заканчивается трагически в результате похищения автобуса в Лос-Анджелесе.
Индивидуальное похищение заканчивается трагически в результате похищения автобуса в Лос-Анджелесе.

Погиб один человек в Лос-Анджелесе.

В центре Лос-Анджелеса, примерно в 1:00 ночи, вооруженный до зубов мужчина захватил городской автобус. По словам официальных лиц, это было вооруженное нападение, и за рулем был не подозреваемый, а водитель автобуса. В течение часа водителю ничего не оставалось, как вести автобус по городу, при этом на него был направлен пистолет. Кроме водителя, на борту находились еще два пассажира. После преодоления расстояния около 11 км автобус был остановлен с помощью шипов, которые прокололи шину. Подозреваемый сдался.

К сожалению, один из пассажиров был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Несмотря на все усилия медицинского персонала, пассажира не удалось спасти. Второй пассажир остался невредимым. Изначально ABC News не сообщало дополнительных подробностей об инциденте со стрельбой. Полиция похвалила водителя автобуса за самообладание и безопасное вождение в сложной ситуации.

Этот трагический случай стал еще одним примером насилия на общественном транспорте Лос-Анджелеса. В мае мэр Карен Басс призвала ужесточить меры безопасности на автобусах и поездах в свете растущего числа подобных инцидентов.

В хаосе мужчина приказал городским автобусам в районе освободить путь для его бегства, что привело к заторам. После инцидента городские чиновники начали обсуждать возможность введения вооруженной охраны на городских автобусах для усиления безопасности.

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