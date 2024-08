Подвергаясь клеветническим обвинениям 2020 года, избирательные организации и администраторы выборов готовятся к предстоящим ноябрьским выборам.

Две недели спустя мужчина снова появился, заявляя о проблемах с безопасностью голосования. Он также упомянул, что у него есть огнестрельное оружие в автомобиле. В результате сотрудники Dominion испугались и сообщили об этом в полицию. После этого инцидента против него был выдан судебный запрет.

Эта ситуация, описанная в судебных записях и рассказанная анонимным высокопоставленным сотрудником Dominion, который поговорил с CNN, является продолжением последствий ложных утверждений о выборах 2020 года. Эти последствия серьезно повлияли на Dominion, компанию по технологиям выборов, ставшую символом безосновательных обвинений в фальсификации голосов в 2020 году.

Взрыв дезинформации заставил органы власти и компании пересмотреть свои стратегии на 2024 год, как следует из интервью с многочисленными людьми, участвующими в проведении выборов. Они усилили инвестиции в физическую безопасность, разработали новые методы борьбы с вводящей в заблуждение информацией и ужесточили правила политических высказываний сотрудников.

Несмотря на значительное соглашение о выплате $787 миллионов, которое Fox News заключило с Dominion, что является крупнейшим известным судебным решением по клевете в истории американских СМИ, бывший президент Дональд Трамп и его сторонники продолжают распространять ложь о том, что компании, производящие машины для голосования, манипулировали выборами 2020 года и что выборы 2024 года также могут быть сфальсифицированы.

Даже готовясь к 2024 году, некоторые люди, участвующие в управлении выборами, все еще обеспокоены своей безопасностью. Продолжается отток сотрудников, которые уходят или уходят на пенсию, вместо того чтобы терпеть издевательства над ними. На этой неделе Министерство юстиции предъявило обвинения жителю Колорадо, который угрожал убить сотрудников выборов в двух штатах из-за якобы измены.

Многие сотрудники Dominion ушли из-за напряжения и психологического воздействия после 2020 года и из-за растущих рисков безопасности, как сказал высокопоставленный сотрудник Dominion.

"Каждый раз, когда машина подъезжает к моему дому, я всегда бросаю второй взгляд", - сказал высокопоставленный сотрудник Dominion о последствиях инцидентов с безопасностью на его рабочем месте. "Я никогда раньше так не делал. У нас много окон, и если кто-то остановится перед ними, я буду присматривать, что происходит".

'Полностью погружен в дезинформацию'

До 2020 года компании, подобные Dominion, Smartmatic и Election Systems & Software, которые поставляют машины для голосования и программное обеспечение для выборов в США, были малоизвестными организациями.

Когда Трамп пытался перевернуть результаты выборов 2020 года, он и его соратники, такие как Рудольф Джулиани, Майк Линделл и покойный ведущий Fox News Лу Доббс, направили множество ложных обвинений в фальсификации выборов на компании, производящие машины для голосования, тем самым сделав эти компании популярными в кругах MAGA.

"Перед ложью о недавних выборах, распространяемой проигравшими кандидатами, эти поставщики оставались в основном неизвестными, известными только регуляторам и сотрудникам выборов", - сказал Дэвид Беккер, эксперт в области выборов, который консультирует официальных лиц обеих политических партий.

Раньше казавшиеся скучными и незначительными аспекты инфраструктуры выборов страны теперь являются главными фигурами в войнах политической дезинформации. Smartmatic также подает в суд на многих из этих сторонников Трампа, и его процесс против консервативного канала Newsmax назначен на следующий месяц.

Последствия 2020 года распространились и на местном уровне.

В прошлом году консервативный северокалифорнийский округ расторг свой контракт с Dominion досрочно, сославшись на проблемы "доверия избирателей". В одном из округов Огайо чиновники попытались разорвать связи после общественного давления со стороны местных сторонников Трампа. И правый шериф в западном Мичигане продолжает использовать свой офис для поиска якобы фальсификации 2020 года и распространения анти-Доминговых конспирологических теорий.

"На этот раз все по-другому", - сказал высокопоставленный сотрудник Dominion CNN. "Мы все еще полностью погружены в дезинформацию. Эта дезинформация и дезинформация - это нечто, с чем мы раньше не сталкивались в таком масштабе, когда приближаются выборы".

Dominion, чьи продукты используются в 27 штатах, получает "экспоненциально" больше запросов, чем когда-либо прежде, - электронные письма, официальные письма и звонки, часто связанные с необоснованными опасениями своих избирателей о 2020 году, сказал высокопоставленный сотрудник.

Летом, когда набирала обороты кампания 2024 года, CEO Dominion Джон Полоус лично встречался с чиновниками выборов в различных штатах, чтобы помочь опровергнуть дезинформацию, как сказали источники, которые поговорили с CNN.

Федеральное агентство Единой комиссии по выборам выпустило в прошлом месяце серию видеороликов с рекомендациями для местных чиновников о том, как общаться с общественностью в преддверии выборов. Их рекомендации можно почти рассматривать как курс экстренной связи, с акцентом на скорость и прозрачность.

"Люди принимают эти конспирологические теории как личный опыт", - сказала Барб Бирум, демократ, которая служила county clerk в Ингхемском округе с 2013 года, в интервью CNN. Ингхемский округ, где находится Лансинг, использует машины Dominion, сказала Бирум.

'Навязчивый' контроль в социальных сетях

После 2020 года сторонники Трампа начали собственные расследования и доджинг тех, кого они ложно считали причастными к фальсификации результатов. Многие из этих людей были сотрудниками Dominion и Smartmatic, которые ранее оставались вне поля зрения общественности.

Прототипом этого явления является Эрик Куомер, бывший директор по стратегии и безопасности Dominion, которого назвали на знаменитой пресс-конференции в ноябре 2020 года, где Джулиани и другие распространяли безумные конспирологические теории об выборах.

"Этот парень Куомер... удалил все свои социальные сети, но мы следили за ними", - сказал Джулиани, что спровоцировало волну доджингов от армии правых онлайн-сыщиков, которые распространяли антитрумовые посты Куомера, публиковали его домашний адрес и так далее.

После ухода из Dominion после 2020 года Куомер начал судебные иски о клевете против кампании Трампа, Джулиани и других. Он заявил, что его безупречная репутация была серьезно испорчена, и он больше не может работать в сфере выборов. Этот судебный процесс все еще продолжается.

Крупная компания, занимающаяся голосованием, Election Systems & Software (ES&S), чья технология используется более чем в 1500 юрисдикциях по всей стране, избежала клеветы в 2020 году, но извлекла уроки из ситуации с Коомером и приняла экстремальные меры earlier this year, требуя от своих сотрудников пройти проверку в социальных сетях, согласно трем бывшим сотрудникам, которые поговорили с CNN.

Эти бывшие работники заявили, что такое внимание не было стандартной практикой в предыдущих избирательных циклах.

Бывший сотрудник ES&S, идентифицирующий себя как консерватор, описал это распоряжение как "неожиданный сюрприз", который вызвал "большой шум" и вызвал обеспокоенность у руководителей. Второй бывший сотрудник ES&S, либерал, сочёл проверки "тревожными" и почувствовал, что они нарушают его "свободу слова".

"Было определённое охлаждение", - заключил третий бывший сотрудник ES&S.

Как указано в внутренней записке, увиденной CNN, цель этой кампании в социальных сетях состояла в том, чтобы убедиться, что у сотрудников нет публично доступных постов, которые могли бы навредить общественным или деловым отношениям ES&S.

Спикер ES&S Катрина Грэнджер подтвердила, что компания проводила такие проверки в социальных сетях в этом году. Она объяснила, что ES&S уже давно запрещает сотрудникам поддерживать политических кандидатов или партии "таким образом, который мог бы поставить под угрозу политическую нейтральность ES&S", что является "необходимым условием для тех, кто участвует в выборах".

Грэнджер также добавила, что ES&S, как и многие работодатели сейчас, включает проверки в социальных сетях для новых сотрудников, а также рутинные проверки backgrounds. В начале 2021 года ES&S решила подвергнуть своих existing сотрудников той же проверке в социальных сетях в рамках своей стандартной процедуры найма.

Грэнджер также упомянула, что ES&S усилила свою физическую безопасность и "улучшила" свои цифровые защиты, с дополнительным обучением и тестированием для противодействия кибератакам на сотрудников. Два высокопоставленных официальных лица ES&S сказали CNN, что они пригласили Департамент внутренней безопасности для проверки своих внутренних мер кибербезопасности.

"Кнопки паники" для работников выборов

Сотрудники Dominion продолжают получать угрозы, согласно их юридической команде.

Угрозы усилились весной, когда трое известных отрицателей выборов, в том числе бывший CEO Overstock Патрик Байрон, организовали утечку тысяч внутренних документов Dominion и ложно утверждали, что они раскрывают сербский заговор по манипулированию результатами 2020 года.

Судья, рассматривающий дело о клевете Dominion против Байрона, заметил, что эти утечки "привели к serious threats against Dominion and its personnel". Байрон отрицает свою вину.

Dominion также ведёт борьбу вне суда с этими известными отрицателями выборов 2020 года.

В июне один из "оперативов" Байрона неожиданно появился на депонировании Poulos (CEO Dominion), согласно судебным документам. Оператив записал их встречу, которую Байрон быстро разместил в Интернете, что привело к дальнейшей реакции со стороны его последователей.

Dominion усилила свои инвестиции в физическую безопасность, although officials declined to provide specifics. Представитель Smartmatic – чёе программное обеспечение использовалось только в Лос-Анджелесе в 2020 году и будет использоваться там же в 2024 году – отказался обсуждать расходы на безопасность.

"Когда я начал свою карьеру в избирательной индустрии, меня не нужно было инструктировать о том, как реагировать, если мне отправят ядовитые материалы по почте", - сказал старший официальный представитель Dominion.

В 2020 году, до Дня благодарения, ES&S провела внутреннее обучение для своих сотрудников, советуя им, как реагировать на семейных и друзей во время обеденных дискуссий, где неизбежно будет подниматься вопрос о безопасности выборов, согласно двум высокопоставленным официальным лицам ES&S.

Усиленное преследование также распространилось на тысячи местных чиновников, которые ближе всего к избирателям, как сообщалось ранее CNN. Аризонская компания, специализирующаяся на печати бюллетеней, recently расширила свой ассортимент, предлагая избирательным офисам "кнопки паники", которые одним нажатием вызывают полицию.

Спикер компании Runbeck Election Services said the new product "was a direct response to the situations we witnessed in 2020", and they are currently discussing potential deployments in at least five states.

"Смерть от тысячи бумажных порезов"

Помимо физического запугивания, подозрительных писем и "атаках swatting" на работников выборов, дезорганизаторы нашли инновационные способы нарушить администрацию выборов.

Байрум, Clerk в Лансинге, наблюдает значительное увеличение числа избирателей, использующих Закон о свободе информации (FOIA), чтобы запросить информацию о выборах 2020 года. Другие звонят в её офис, и Байрум начинает подозревать, что "они просто пытаются держать меня на телефоне и истощить мои ресурсы". Байрум считает, что это может быть organized effort.

"We're enduring death by a thousand paper cuts", - заметил Байрум. "Это не столько о настоящем поиске общественной информации, а о перенаправлении наших ресурсов от администрации выборов к выполнению требований FOIA".

За пять лет до выборов 2020 года офис Байрума получал в среднем менее трёх значительных запросов FOIA в год, требующих дополнительного внимания, согласно данным, предоставленным CNN. Эта цифра резко возросла до 21 запроса в 2020 году и ещё больше до 53 запросов в 2022 году, согласно предоставленным данным, что указывает на то, что уже получено 10 значительных запросов FOIA в этом году.

Комиссия по оказанию помощи избирателям определила проблему наводнения избирательных офисов FOIA после 2020 года и распространила руководство среди местных чиновников о том, как справляться с этим.

"Приятно видеть больше людей, участвующих в выборах", - прокомментировал Байрум. "Больше взглядов приветствуются. Однако люди, которые действуют нечестно, нет. Грустно видеть, как эти нечестные люди целятся в администраторов выборов и процесс, и целостность нашей избирательной системы", - добавила она.

В результате ложных утверждений о выборах 2020 года компании, подобные Dominion, усилили свои инвестиции в физическую безопасность и разработали новые методы борьбы с вводящими в заблуждение утверждениями. Несмотря на судебное соглашение и финансовые последствия, бывший президент Дональд Трамп и его союзники продолжают распространять ложные утверждения о том, что компании, производящие избирательные машины, фальсифицировали выборы 2020 года.

Читайте также: