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ПолитикаНовости

Подтвержденное утверждение: Трамп ошибочно заявляет, что Харрис провел переговоры с Путиным до вторжения в Украину.

Трамп ошибочно утверждал в среду, что его политический соперник на президентских выборах 2022 года, вице-президент Камала Харрис, вела переговоры с президентом России Владимиром Путиным непосредственно перед вторжением России в Украину в этом году.

 and  Anne Legman
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Трамп, бывший главнокомандующий, произносит речь в музее авиации Северной Каролины, расположенном в...
Трамп, бывший главнокомандующий, произносит речь в музее авиации Северной Каролины, расположенном в Эшборо, Северная Каролина, 21 августа 2024 года.

Подтвержденное утверждение: Трамп ошибочно заявляет, что Харрис провел переговоры с Путиным до вторжения в Украину.

В Северной Каролине Трамп заявил: "Вы разве не помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, чтобы положить конец конфликту на Украине? Она встречалась с Путиным, и через три дня он атаковал! Как вы думаете, насколько она была эффективна? Она пошла поговорить с Путиным, сказала ему не буянить, а через три дня он начал нападение! И именно тогда началась война. Вы знали об этом, генерал?" (На мероприятии в Северной Каролине присутствовал отставной генерал армии США Кит Келлогг.)

Развенчиваем мифы: Заявление Трампа неверно. Харрис никогда не общалась с Путиным. На самом деле, она встречалась с американскими союзниками, такими как президент Украины Владимир Зеленский, на Мюнхенской конференции по безопасности перед российским вторжением в Украину в феврале 2022 года. Путин не присутствовал на конференции.

Месяц назад представитель Кремля заявил: "Честно говоря, я не помню ни одной беседы между президентом Путиным и госпожой Харрис". Об этом сообщило российское государственное информационное агентство.

Во время поездки Харрис на Мюнхенскую конференцию 2022 года администрация Байдена пыталась предотвратить вторжение на Украину. Высокопоставленные чиновники администрации, в том числе сам президент Байден, считали, что Путин собирается invade. Фактически, Байден сказал журналистам, когда Харрис направлялась в Германию, что он считает, что российское нападение произойдет в "ближайшие несколько дней".

По данным CNN, когда началась Мюнхенская конференция, высокопоставленный чиновник администрации изложил три основные цели Харрис: "Сосредоточиться на быстро меняющейся ситуации на месте, сохранить единство с партнерами и четко передать России сообщение о том, что США ценят дипломатию, но готовы к российской агрессии".

Мюнхенская конференция проходила с 18 по 20 февраля 2022 года; Россия начала вторжение на Украину 24 февраля 2022 года.

despite Trump's assertions, the politics surrounding the Ukraine conflict did not involve Kamala Harris meeting with Putin. In fact, Harris was engaging in diplomacy with US allies at the 2022 Munich Security Conference, where she emphasized the importance of diplomacy and preparedness in the face of Russian aggression.

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