Подростки путешествуют в одиночку, оптимальный момент для вакцинации, безумные покупки: отслеживать сегодняшние заголовки

👋 Привет, 5 вещей! Осень разворачивается в Соединенных Штатах, и сезон респираторных вирусов официально начался. Эксперты считают, что октябрь - идеальное время для вакцинации. В настоящее время можно получить вакцины от Covid-19, гриппа и РСВ.

Вот что вы могли пропустить в течение дня:

5 вещей

1️⃣ Путешествия подростков: 15-летний сын популярной телезвезды и его спутник этим летом путешествовали по разным европейским городам без взрослых сопровождения, вызвав споры о том, какой возраст считается подходящим для поездок без взрослого сопровождения.

2️⃣ Планирование пенсии: Уверены ли вы в своих сбережениях? Ваш конечный комфортный образ жизни зависит не только от того, сколько вы сэкономите и инвестируете со временем, но и от доходов, на которые вы можете претендовать в виде пособий по социальному обеспечению.

3️⃣ Энергосбережение: Команда NASA, ответственная за легендарный космический аппарат Voyager 2, приняла решение отключить один из научных инструментов для сохранения энергии. Несмотря на исчерпывающие энергетические резервы Voyager 2, NASA ожидает, что космический аппарат продолжит функционировать и после 2030-х годов.

4️⃣ Сезон аллергии: Хотя весенние месяцы обычно ассоциируются с тяжелыми аллергическими симптомами, прохладная погода летом не означает облегчения для всех. Сезон аллергии начался раньше и длился дольше.

5️⃣ Обновление бренда: Обновление слабеющей организации, такой как Gap, - нелегкая задача, но дизайнер Зак Позен заявляет, что готов к ней. Похоже, что это срабатывает.

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Храброе спасение: Полицейская камера тела фиксирует захватывающий момент, когда полицейский в Индиане спасает аутичного ребенка из бассейна соседа.

Главные новости

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Что в тренде

🚗 Решение суда: Пара из Нью-Джерси, попавшая в аварию с Uber, не может подать в суд на компанию из-за заказа Uber Eats, согласно недавнему решению суда. Это всего лишь один из многих случаев, демонстрирующих сложности соглашений об условиях обслуживания.

Откройте это

🔍 Находка в подвале: Брокер подержанных вещей наткнулся на абстрактную картину, изображающую асимметричную женщину в итальянском вилле несколько десятилетий назад. Его жена сочла ее некрасивой, но позже выяснилось, что это был Пикассо стоимостью миллионы.

Заметная цитата

🤖 Проблемное развитие: Рабочие порта выступают против перехода к большим кранам и самоуправляемым грузовикам, перевозящим товары с контейнеровозов, что означает fewer paid human workers.

Трюк

💸 Какая продукция вызывает ажиотаж из-за забастовки портов?

A. БананыB. БатареиC. Бумажные полотенцаD. Бутилированная вода⬇️Прокрутите вниз, чтобы найти ответ.

Звездный уголок

⭐ Семейные узы: Актёр Дэниел Дэй-Льюис объявил о своем намерении выйти из отставки и сняться в фильме, который режиссирует его сын. Фильм под названием "Анемона" исследует динамику между отцами, сыновьями и братьями.

Положительные вибрации

🍔 Завершаем на высокой ноте: К 25-летию "Губки Боба Квадратные Штаны" Wendy's представляет специальное блюдо "Крабби Пэтти Колаб". Узнайте, что входит в состав.

До завтра

👋 Мы рады снова связаться с вами завтра.🧠 Ответ на трюк: Люди покупают большие количества туалетной бумаги из-за забастовки портов, вызывая чувство déjà vu от прошлой пандемии.📧 Исследуйте все новостные рассылки CNN.

5 вещей PM - это производство CNN, созданное командой CNN в составе Трисии Эскобedo, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

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