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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Подозреваемые в взрыве в Нордстриме признали себя невиновными

Из-за взрыва Северного потока федеральная прокуратура выдвинула обвинения. По крайней мере, одного из подозреваемых считают находящимся на территории Украины

 and  Lauren Adams
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- Подозреваемые в взрыве в Нордстриме признали себя невиновными

Из-за диверсии на Балтийском море на газопроводе "Северный поток" Генеральный прокурор Германии выдал ордер на арест гражданина Украины. Соответствующие сообщения подтверждает ответственная прокуратура в Польше. Однако подозреваемый, проживающий в Польше, уже покинул страну в направлении Украины, как сообщается. Причиной называется то, что Германия выдала европейский ордер на арест, но не включила его имя в реестр разыскиваемых.

Взрыв на Северном потоке: трое подозреваемых

Мужчина по имени Володя З. якобы является инструктором по дайвингу. Кроме него, двое других подозреваемых, мужчина и женщина, были идентифицированы в связи с диверсией на газопроводе. На данный момент против них не выдан ордер на арест. Оба также якобы являются инструкторами по дайвингу из Украины. Женщина, Світлана У., однако, заявляет о своей невиновности в интервью RTL/ntv.

Она знает Володю З., сказала она в интервью по видеосвязи. "Я не работала с ним, но знаю его, он друг и крестный отец моего ребенка", - сказала Світлана У. О местонахождении З., она сказала: "Я не уверена. Насколько я знаю, он сейчас в Украине, в Киеве". Она говорила с ним по телефону после публикации отчета. "Он сказал не волноваться. Я не могу представить, что он имеет к этому отношение. У него маленькие дети", - сказала она.

Подлинность доказательств остается неясной

В качестве доказательства своей невиновности она сослалась на фотографии и видеозаписи, которые доказывают, что она была в Украине в сентябре 2022 года. RTL/ntv имеет эти фотографии, на которых У. с дочерью. Однако их подлинность неясна. В сентябре 2022 года утечки были обнаружены в трубах Северного потока возле датского острова Борнхольм. Перед этим были зафиксированы два подводных взрыва. Шведские следователи также нашли следы взрывчатых веществ на месте происшествия, что свидетельствует о преднамеренном взрыве.

У. также объявила, что подаст в суд на журналистов, которые "поспешили написать эту статью". "Потому что у меня есть многочисленные документы с сентября 2022 года, которые доказывают, что я была в Киеве и не путешествовала", - сказала она.

О своей семье У. сказала, что ее родители были в Украине с начала российской оккупации в феврале 2022 года. Ее муж присоединился к Национальной гвардии "в первые дни", чтобы защищать страну. Она покинула Киев с ребенком 3 марта - из-за опасности занятия украинской столицы. "Мы остались в Польше на два месяца, неделю в Австрии, месяц в Мюнхене, два месяца в Болгарии, и мы вернулись домой 2 сентября 2022 года", - сказала она RTL/ntv.

Спрошенная о расследованиях в Германии, У. сказала: "Мне трудно об этом думать сейчас, так как статьи были опубликованы только этим утром. Я удивлена, что от меня еще не связывались расследовательские органы из Германии". До сих пор от нее не связывались ни органы из Польши, Германии или Украины. "Особенно, поскольку я профессионально путешествую как инструктор по дайвингу практически каждый месяц по Европе. Странно, что от меня никто не связывался", - сказала она. Ее не смутит внимание СМИ к своей персоне. В ближайшие дни она планирует поехать на Азорские острова, чтобы там давать уроки дайвинга.

Эта статья впервые была опубликована на ntv.de

Европейский союз еще не выдал ордер на арест двоих других подозреваемых, связанных с диверсией на газопроводе "Северный поток", несмотря на их идентификацию как инструкторов по дайвингу из Украины. Несмотря на продолжающиеся расследования, Світлана У., один из подозреваемых, заявляет, что от нее еще не связывались немецкие или польские власти по поводу дела.

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