Подозреваемые, которые, как полагают, были действительно вовлечены, были задержаны после нападения.

Полицейские задержали человека, подозреваемого в связи со случаем ножевого ранения в Золингене. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) объявил об этом в ARD-"Tagesthemen" и назвал этого человека "подлинным подозреваемым", которого искали в течение целого дня.

Этот человек является основным подозреваемым в данном случае ножевого ранения, а не просто связан с ним. Теперь это дело считается приоритетным и для других правоохранительных органов.

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