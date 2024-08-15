- Подозреваемые были замечены перед концертом Свифт в Вене

Двух подростков, 19 и 17 лет, арестовали за планирование атаки на концерте Тейлор Свифт в Вене. Их уже несколько дней наблюдали сотрудники полиции до ареста 7 августа. Как сообщает агентство новостей Австрии APA, международная разведывательная организация предупредила австрийские власти 2 августа о потенциальных угрозах концертам Свифт в Вене, запланированным на 8-10 августа, которые были отменены из-за опасений теракта.

Международная организация сообщила, что одиночный нападавший планировал атаковать один из концертов. Они предоставили номер телефона и профиль Telegram 19-летнего подростка, а также изображения. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подросток заявил о своей принадлежности к террористической организации «Исламское государство».

Его телефон отслеживали, и он был под наблюдением с того же дня. 17-летнего подростка, который работал на строительной компании возле стадиона, где должны были состояться концерты, также вскоре взяли под наблюдение.

Двух подростков видели, как они тестируют мобильный полицейский свет и сирену в машине. Полиция считает, что 19-летний подросток планировал использовать их, чтобы притвориться сотрудником полиции в гражданской одежде и приблизиться к стадиону. Он якобы планировал атаковать фанатов Тейлор Свифт вне стадиона. Сначала он признался в заговоре, но позже его адвокат отозвал признание.

19-летнего подростка арестовали утром 7 августа в Тернитце. В его доме нашли взрывчатые вещества. 17-летнего подростка арестовали несколько часов спустя на стадионе Эрнст Хаппель.

Международная разведывательная организация, которая предупредила австрийские власти об угрозе концертам Тейлор Свифт, предоставила свою информацию APA для распространения. Агентство новостей Австрии APA сообщило о потенциальных угрозах 2 августа, ссылаясь на информацию международной организации.

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