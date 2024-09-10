Подозреваемый в инциденте с стрельбой на I-75 остается на свободе в течение следующего вечера на отдаленной территории Кентукки, власти призывают общественность сохранять бдительность

Перевод:

Управление шерифа округа Лорел установило личность Джозефа А. Коуча, 32 лет, как подозреваемого, предположительно стрелявшего в 12 автомобилей на полосах движения в обе стороны на шоссе в субботу. Вечером в воскресенье власти заявили, что Коуч, скорее всего, все еще прячется в отдаленной, густо поросшей лесом местности, где были обнаружены его AR-15, боеприпасы, автомобиль и, возможно, телефон.

На пресс-конференции в воскресенье вечером представитель полиции штата Кентукки Скотти Пеннингтон посоветовал жителям забаррикадироваться в своих домах и держать двери закрытыми. Он также порекомендовал людям следить за своими камерами видеонаблюдения, оставлять включенными свет на крыльце и держать телефоны заряженными на случай чрезвычайной ситуации или необходимости связаться с правоохранительными органами.

Перед стрельбой Коуч легально приобрел огнестрельное оружие и примерно 1000 патронов, сообщили официальные лица управления шерифа.

Стрельба произошла в субботу около 17:30, примерно в девяти милях к северу от Лондона, Кентукки. Инцидент, по словам заместителя шерифа округа Лорел Гилберта Аккаридо, казался актом бессмысленного насилия.

В воскресенье днем Аккаридо сообщил, что жертв нет, но некоторые из них получили серьезные ранения: один человек был ранен в лицо, а другой - в грудь. Некоторые из жертв находятся в критическом состоянии, но их состояние стабильно.

Полиция штата Кентукки возглавляет розыск, как сообщил в воскресенье вечером капитан Ричард Дальримпл из управления шерифа округа Лорел. Также ведется поиск информации о местонахождении Коуча в офисе ФБР в Луисвилле.

Розыск был приостановлен в воскресенье вечером и возобновится утром в понедельник в 8:00, сообщил шериф округа Лорел Джон Рут.

Из-за вопросов безопасности более дюжины школьных округов и частных школ в понедельник приостановили занятия, в том числе в округах Лорел, Джексон и Клей.

Полиция описывает Коуча, проживающего в Вудбайн, Кентукки, как белого мужчину ростом около 178 см и весом около 69 кг. В воскресенье днем Аккаридо сообщил, что в лесистой местности возле шоссе был найден AR-15, который, как считается, был использован в субботней стрельбе.

Мотив для нападения пока не установлен, сказал Аккаридо. "Он не был в автомобиле. Нет, здесь не было дорожного конфликта", - сказал он на предыдущей пресс-конференции.

Хотя полиция не считает, что стрелок специально выбирал жертв, нападение, похоже, было "спланировано", сказал Аккаридо в воскресенье вечером. У Коуча есть небольшой криминальный прошлый, но нет серьезных правонарушений или чего-либо связанного со стрельбой в субботу.

"Мы стремимся поймать этого человека, потому что он показал, что способен на такие действия", - сказал Аккаридо о подозреваемом.

Продолжение поиска в отдаленных лесах

По словам Аккаридо, подозреваемый "не мог выбрать более отдаленное и сложное для нас место, чтобы его найти".

В поиске участвуют около 40-50 офицеров из федеральных, государственных и местных правоохранительных органов, сказал Аккаридо.

Полиция нашла автомобиль, зарегистрированный на подозреваемого, на лесной дороге возле выхода 49 в субботу, с пустым чехлом для оружия внутри. Автомобиль находился "очень близко к шоссе, но не достаточно близко, чтобы человек, интересующий нас, мог стрелять оттуда", сказал Аккаридо.

Полиция считает, что он приблизился к шоссе, где было найдено оружие, и, возможно, все еще находится в распоряжении дополнительных огнестрельных оружий. Также был найден телефон, но батарея была удалена. То, что Коуч оставил свой винтовку, может указывать на то, что у него есть другие оружия, сказал Аккаридо в воскресенье вечером.

"На данный момент мы не считаем, что он имеет внешнюю поддержку", - сказал Аккаридо. Позже он сказал, что "очень вероятно", что подозреваемый использует средства связи каким-то образом. Он сказал, что продолжительность времени, в течение которого подозреваемый может выжить в отдаленных лесах, зависит от уровня его подготовки - что все еще неизвестно полиции. Он добавил, что возможно, что Коуч уже мертв.

Полиция призывает жителей быть бдительными, звонить по номеру 911, если они увидят Коуча, и не приближаться к нему.

Поиск, координируемый управлением шерифа, возобновился в воскресенье утром с помощью нескольких правоохранительных органов и дрона с инфракрасной тепловой камерой, сообщили полицейские.

"Это трудно и стрессово", - сказал Аккаридо о поиске. "Мы просто продолжим, потому что это то, что мы делаем".

"Мы должны осмотреть каждый куст, потому что а что, если он там?", - сказал он.

Офицеры расширяют зону поиска по мере расследования, сказал Аккаридо.

Полиция планирует приостановить поиск на ночь, но сохранит область ограниченной, прежде чем возобновить его утром, сказал Аккаридо в воскресенье вечером. "Мы должны приостановить его в темноте из-за риска, что наши офицеры могут столкнуться с этим человеком", - сказал он. Офицеры останутся на "стратегических позициях для наблюдения" на ночь.

"Вполне возможно, что он ушел из этой области, но маловероятно", - сказал Аккаридо, ссылаясь на информацию, которая не является общедоступной.

Шанс того, что Коуч доберется до дома из леса, "очень мал", добавил он.

Система общественных школ округа Лорел объявила, что занятия в понедельник отменяются из-за избытка предосторожности.

Говоря на пресс-конференции в воскресенье вечером, мэр Лондона Рэндалл Уэдделл выразил надежду, что "люди понимают, что этот ужасный инцидент, этот акт насилия, не представляет нас как сообщество".

Изначально планировавшийся как семейный день, выезд превратился в визит в отделение неотложной помощи для одной из жертв стрельбы, 28-летней Ребекки Пюри.

Пюри, её супруг и их 4-летний сын провели день вместе в Лексингтоне и направлялись домой в Харлан, Кентукки, когда услышали выстрелы, подъезжая к съезду 49 на I-75.

Пюри описала звук как похожий на взрыв шины, поэтому она спросила у мужа, который подтвердил, что это были выстрелы.

"В следующий момент у меня зазвенело в ушах. Я обернулась посмотреть, и моё (пассажирское) окно было разбито, с дырой от пули."

Пюри проехала ещё полтора мили, прежде чем остановиться в более безопасном месте. Она убедилась, что её муж и сын в безопасности, прежде чем понять, что сама была ранена.

"Я посмотрела вниз и увидела, что истекаю кровью. Мне нужно было оставаться спокойной, чтобы не впасть в панику, иначе они тоже бы запаниковали."

Они вызвали 911, сказала Пюри, и детектив Бобби Робертс из отделения шерифа округа Лоуренс прибыл на место, в то время как другая скорая помощь направлялась на место, чтобы оказать помощь другим жертвам.

"Я начала терять сознание и терять сознание, и он сказал мне сесть в его патрульную машину, чтобы отвезти меня в больницу."

Пюри объяснила, что пуля вошла через пассажирское окно, пробила её правую руку и вышла через левую руку. Её выписали из больницы в субботу вечером, но ей понадобится операция.

"Мы fortunate, что я всё ещё жива. Я живой чудо," - сказала Пюри CNN. "По-прежнему кажется нереальным, даже сидя здесь с ранами."

Ужасающий рассказ

Одна женщина, ехавшая на Interstate 75 с подругой, рассказала, как стала свидетельницей стрельбы.

"Мы просто ехали, и вдруг почувствовалось, как что-то пролетело через заднее окно, и больно ударило по уху," - сказала Кристина ДиНото.

Примерно через полтора часа после инцидента ДиНото и её подруга узнали о стрельбе и увидели, что, похоже, на задней части её машины есть царапины от краски.

"У меня до сих пор дрожат руки," - сказала ДиНото, выразив благодарность за свою удачу.

После инцидента со стрельбой сообщество было проинструктировано принять меры предосторожности, закрывая дома, запирая двери, регулярно проверяя камеры безопасности, оставляя включенным свет на крыльце и убеждаясь, что телефоны полностью заряжены. (US: community)

Во время розыска подозреваемого правоохранительные органы обнаружили оружие AR-15 и боеприпасы возле автомагистрали, что указывает на то, что Коуч, возможно, всё ещё находится в районе с дополнительным огнестрельным оружием. (US: authorities)

Читайте также: