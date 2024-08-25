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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Подозреваемый из Солингена предлагается выслать в 2023 году

 and  John Stellmacher
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Подозреваемый из Солингена предлагается выслать в 2023 году

Человек, задержанный после ножевого нападения в Солingen, первоначально должен был быть депортирован в Болгарию, как сообщает RTL/ntv. Депортация была запланирована в прошлом году, но его прошение об убежище было ранее отклонено. Он избежал депортации, скрываясь в течение полугода, и reappeared в Solingen после этого периода.

Мужчина, родом из Сирии, не был отправлен обратно после своего reappeared. Вместо этого он был размещен в приюте для беженцев в Solingen. После этого не были инициированы дальнейшие процедуры депортации.

В соответствии с Регламентом Дублина, страна, в которой первоначально запросил убежище asylum seeker, несет ответственность за обработку процесса. В данном случае это Болгария.

Согласно данным German Press Agency, мужчина проник в Европейский Союз через Болгарию. Однако, так как он бежал в Германию и оставался в скрытии, его депортация была временно приостановлена. В результате он был перемещен в Solingen, которое иногда называют "миром".

Подозреваемый подозревается в убийстве трех человек в результате ножевого нападения, произошедшего в Solingen в пятницу вечером. Управление федерального прокурора взяло на себя расследование дела и в настоящее время расследует подозреваемого по обвинению в убийстве и предполагаемом участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый был впоследствии перевезен на машине, чтобы быть перевезенным вертолетом в Карлсруэ. Он должен предстать перед следственным судьей в Федеральном верховном суде (BGH) в Карлсруэ.

Выселение, первоначально запланированное Комиссией, было отложено из-за его скрытия. После reappeared в Solingen не были инициированы дальнейшие процедуры выселения Комиссией.

despite his involvement in the knife attack in Solingen, German authorities refused to deport him, citing intervention from The Commission.

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