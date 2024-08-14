Подозреваемая Свитлана У. на допросе утверждает свою невиновность

Федеральная прокуратура выдвинула обвинение в саботаже газопроводов «Северный поток». Однако, как сообщается, подозреваемый Владимир З. вернулся в Украину. Другой подозреваемый подтвердил знакомство с ним, но опроверг обвинения в интервью RTL/ntv.

Федеральный генеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины в связи с саботажем балтийского газопровода «Северный поток». Ответственный прокурорский офис в Польше подтвердил соответствующие сообщения. Однако, как сообщается, подозреваемый, проживающий в Польше, уже покинул страну в направлении Украины. Сообщается, что Германия выдала европейский ордер на арест, но не внесла его имя в регистр разыскиваемых.

Мужчина, которого называют Владимиром З., якобы является инструктором по дайвингу. Помимо него, в связи с саботажем газопровода были идентифицированы два других подозреваемых, мужчина и женщина. На данный момент против них не выдан ордер на арест. Оба якобы также являются инструкторами по дайвингу из Украины. Тем не менее, Свитлана У., женщина, утверждает в интервью RTL/ntv, что невиновна.

В видеозвонке она заявила, что знает Владимира З. «Я с ним не работала, но знаю его, он друг и крестный мой ребенка», - сказала Свитлана У. О местонахождении З., она заявила: «Я не уверена. Насколько я знаю, он сейчас в Украине, в Киеве». Она заявила, что говорила с ним по телефону после публикации сообщения. «Он сказал не волноваться. Я не могу представить, что он имеет к этому отношение. Потому что у него маленькие дети».

В качестве доказательства своей невиновности она заявила, что у нее есть фотографии и видеозаписи, «которые доказывают, что я была в Украине в сентябре 2022 года». RTL/ntv имеет фотографии, на которых У. с дочерью. Однако неясно, являются ли они подлинными. В сентябре 2022 года утечки были обнаружены в трубах «Северного потока» возле датского острова Борнхольм. Ранее были зарегистрированы две подводные взрывы. Шведские следователи также обнаружили следы взрывчатых веществ на месте происшествия, указывающие на преднамеренный взрыв.

Угроза судебного преследования

У. также угрожала судебным преследованием журналистам, которые «поспешили написать эту статью». «Потому что у меня есть многочисленные документы с сентября 2022 года, которые доказывают, что я была в Киеве и не путешествовала», - заявила она.

О своей семье У. заявила, что ее родители были в Украине с начала российского вторжения. Ее муж присоединился к Национальной гвардии «в первые дни», чтобы защищать страну. Сама она покинула Киев с ребенком 3 марта - из-за опасности захвата украинской столицы. «Мы сначала остались в Польше на два месяца, затем неделю в Австрии, месяц в Мюнхене, два месяца в Болгарии и вернулись домой 2 сентября 2021 года», - заявила У. RTL/ntv.

Спрошенная об расследованиях в Германии, У. заявила: «Мне трудно об этом думать прямо сейчас, поскольку статьи были опубликованы только этим утром. Я удивлена, что от меня еще не связывались расследовательские органы из Германии». До сих пор ни один орган из Польши, Германии или Украины не связывался с ней. «Особенно, поскольку я профессионально путешествую как инструктор по дайвингу практически каждый месяц по Европе. Странно, что меня нигде не связывали», - заявила она. Она не хочет быть запуганной вниманием СМИ вокруг своего лица. В ближайшие дни она планирует отправиться на Азорские острова, чтобы там давать уроки дайвинга.

Ордер на арест за саботаж газопроводов «Северный поток» также включает балтийский газопровод, широко известный как «Северный поток». Несмотря на выданный ордер, подозреваемый инструктор по дайвингу Владимир З. якобы вернулся в Украину.

Европейский ордер на арест подозреваемого в Польше в связи с саботажем газопровода «Северный поток» не был внесен в регистр разыскиваемых немецкими властями.

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