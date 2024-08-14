- Подозрение на саботаж на военном аэродроме: аномальный уровень воды

Расследования о саботаже на военной базе в Кёльн-Ванн были инициированы предупреждениями о изменении качества воды из крана, согласно Вооруженным силам Германии. Впоследствии было обнаружено отверстие в заборе, которое могло указывать на проникновение, заявил военный спикер за пределами военной зоны. Сообщения о случаях заболеваний не могли быть подтверждены, но упоминались аномальные значения воды.

Расследование проводится в отношении аномалий на водоочистных сооружениях на военной базе в Кёльн-Ванн, подозревая уголовное правонарушение против Вооруженных сил Германии. База была закрыта на несколько часов, предотвращая вход или выход кого-либо. На базе расположены несколько подразделений, в том числе авиационная служба готовности, ответственная за передвижение членов кабинета и высокопоставленных чиновников.

Расследование вопроса о водоочистных сооружениях привело к подозрению в саботаже в другом месте на военной базе в Кёльн-Ванн. Закрытие базы на некоторое время было необходимо для обеспечения безопасности персонала, расположенного поблизости в авиационной службе готовности.

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