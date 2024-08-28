Подготовлен к реализации "Строгого прагматизма в вопросах иммиграции" ФДП

Лидер оппозиции Мерц требует ужесточения иммиграционной и asylum политики после инцидента в Солingen. Он предлагает разработать законы с SPD, даже без других партнеров по коалиции, если это необходимо. Теперь FDP выражает свою позицию.

FDP поддерживает значительную трансформацию иммиграционной и asylum политики, сотрудничая с Союзом, в ответ на ножевое нападение в Солingen. Как заявил лидер партии Кристиан Линднер газете "Бильд", "FDP заинтересована в межпартийных инициативах для твердого внедрения новой прагматичности в миграционной политике tanto на федеральном, как и на уровне земель". Линднер посчитал предложения Мерца очень близкими к позиции FDP.

Мерц выступает за приостановку иммиграционной и asylum политики после Солingen. Он порекомендовал федеральному канцлеру Олафу Шольцу отклониться от партнеров по коалиции, Зеленых и FDP, в этом вопросе и законодательно закрепить соответствующие законы в Бундестаге с большинством Союза и SPD. Мерц указал на возможные изменения в Законе об обеспечении беженцев, Законе о проживании и Законе о компетенции федеральной полиции.

Линднер ссылался на подход канцлера Ангелы Меркель в кризисе с беженцами 2015 года, отмечая, что FDP выступала за другой подход к иммиграции, даже когда ХДС придерживалась подхода Меркель. Лидер FDP также выразил поддержку приостановке социальных выплат для некоторых беженцев. "Мы также предлагаем прекратить социальные выплаты для беженцев по Дублину, в том числе для нападавшего в Солingen, чтобы они могли вернуться в ответственную страну ЕС", - сказал Линднер газете.

В соответствии с Регламентом Дублина, беженец должен подать заявление на asylum в первой стране-член ЕС, которую он enters. В инциденте в Солingen 26-летний сириец подозревается в беспорядочном нападении на людей на городском фестивале в прошлую пятницу, в результате чего погибли трое человек. Подозреваемый находится под стражей. Сообщается, что сирийца должны были депортировать ранее, но немецкие власти не выполнили свою обязанность. Сириец вошел в одну из стран ЕС, Болгарию, которая планировала вернуть его в соответствии с процедурой Дублина. Однако необходимая бюрократия в Германии не продвинулась, позволив ему остаться.

FDP согласна с предложенными комиссией изменениями в иммиграционной и asylum политике, соглашаясь с позицией Мерца после Солingen. Линднер подчеркнул необходимость межпартийного сотрудничества для улучшения миграционной политики с прагматическим подходом.

Предложения Мерца по иммиграционной и asylum политике после Солingen совпадают с позицией комиссии, в частности, в отношении изменений в Законе об обеспечении беженцев, Законе о проживании и Законе о компетенции федеральной полиции.

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