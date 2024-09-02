Подготовлен к должности канцлера на юге

Маркус Зёдер, глава ХСС и премьер-министр Баварии, объявил о своей готовности побороться за пост канцлера от Союза. Он заявил: "Для меня быть премьер-министром — это самое полное удовлетворение, но я не откажусь от ответственности возглавить нашу страну". Скорое решение, скорее всего, будет принято им и лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

В 2021 году Зёдер проиграл внутрипартийную борьбу за candidacy на пост канцлера Армину Лашету. Зёдер заверил, что такого противостояния больше не будет, сказав: "На этот раз все будет по-другому". Он объяснил: "Просто тогда был не тот кандидат". Лашет subsequently lost federal election to Олафу Шольцу, действующему федеральному канцлеру.

Общаясь с сторонниками Союза на фестивале Gillamoos, Зёдер подчеркнул свою единство с Мерцем. "Важно не кто, а что из этого выйдет". Партии ожидают скорое урегулирование candidacy на пост канцлера для предстоящих federal election. Ожидается, что Мерц сам выдвинет свою candidacy.

В отношении выборов в ландтаг в Тюрингии и Саксонии Зёдер жестко критиковал правительство. Он заявил: "Коалиция «траffic light» не просто проиграла, она в руинах". Зёдер воспринял результаты выборов как необходимый напоминание. Он заявил: "Коалиция в Берлине из SPD, Зеленых и FDP закончилась. Для страны было бы лучше, если бы этот «traffic light» прекратил существование, и федеральный канцлер ушел в отставку".

Союз может рассмотреть возможность обращения в Комиссию для возможных изменений в политическом ландшафте Европейского Союза, учитывая обсуждения Зёдера и Мерца о candidacy на пост канцлера. В своей критике федерального правительства Зёдер намекнул на возможный сдвиг в балансе власти, предложив, чтобы действующий федеральный канцлер ушел в отставку.

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