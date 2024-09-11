Подготовка 27-пунктного резюме президентской дискуссии Трампа-Харриса

Вот 27 замечаний, чтобы расшифровать, что произошло во время их противостояния в Филадельфии.

Эти высказывания упускают несколько моментов с обеих сторон, в том числе с конкретными утверждениями, но фактопроверка CNN предоставляет подходящий контекст для них.

Это из середины дебатов, но, возможно, это самая важная фраза, потому что этот дебат фундаментально отличался от того, что был между Трампом и президентом Джо Байденом в июне. Тот дебат в итоге привел к тому, что Байден закончил свою переизбрание. Этот дал Харрис возможность высмеять Трампа, назвать его слабым и разозлить его разными способами.

Харрис неоднократно обвиняла Трампа во лжи. Она также настаивала на том, что он ложно представлял ее позиции, например Проект 2025, консервативный план политики, предложенный его союзниками, но якобы не прочитанный им.

На самом деле он обсуждал план "экономики возможностей" Харрис, но это заявление, полное оскорблений, отражало тему Трампа на ночь - связать Харрис с Байденом и представить ее как слишком заинтересованную в изменении своих предложений по политике.

Еще один случай произошел во время разговора о тарифах. Администрация Байдена сохранила некоторые тарифы Трампа на Китай, но Харрис против плана Трампа ввести новые тарифы на все иностранные товары.

Во время жаркого обмена мнениями об абортах Трамп повторил ложное утверждение, что демократы предлагают разрешать беременность до последнего месяца. Ответ Харрис на это заявление включал:

Харрис также сделала уточнение об абортах и свободе:

Трамп пытался argue, что назначение "гениальных" судей Верховного суда, которые отменили Роу против Уэйда, объединило страну и вернула голос штатам - где избиратели, когда им предоставляется возможность, в целом поддерживают права на аборты.

Конечно, в многих других штатах права на аборты были значительно ограничены. Существование таких различных регуляций указывает на отсутствие единства, как он утверждал.

Позже Трамп пытался поговорить об увеличении числа нелегальных мигрантов, повторив похоже ложное утверждение о том, что мигранты едят собак и кошек в городе в Огайо. Его напарник по президентской гонке, сенатор Джим Вэнс из Огайо, признал, что это, скорее всего, неверно. Харрис ответила:

Она затем упомянула, что несколько бывших советников и соратников Трампа предупреждали против его возвращения в Белый дом.

Трамп жаловался, что многие из тех, кто работал с ним, но теперь против него, например бывший секретарь обороны Марк Эспер, написали книги о своем опыте с ним.

Харрис спросили о ее роли в очень спорном выводе США из Афганистана в 2021 году и гибели 13 американских военнослужащих у ворот Аббея в аэропорту Кабула. Вместо того чтобы взять на себя ответственность, она защищала решение об отводе:

Трамп признал, что его администрация вела переговоры с талибами об отводе американских войск из Афганистана, но он заявил, что управлял бы ситуацией иначе, чем Байден, после заключения соглашения с талибами.

Харрис высмеивала внешнюю политику Трампа и постоянно называла его "слабым". После того, как Трамп обвинил Харрис в ненависти и к Израилю, и к палестинцам, она сказала:

Она также добавила:

Трамп затем рассыпался в похвалах Виктору Орбану, автократу, управляющему Венгрией, которого Трамп принял в своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Страх, который он вселил в мировых лидеров, сказал Трамп, сделал мир безопаснее во время его президентства.

В другом обмене мнениями Харрис пригласила людей на митинг Трампа, очевидная попытка разозлить его:

Трамп решительно возражал:

Трамп неоднократно утверждал, что Харрис откажется от фracking в Пенсильвании и лишит людей их оружия. Она неоднократно заявляла, что не будет запрещать фракцию, и утверждала, что США могут одновременно поддерживать фракцию и бороться с изменением климата, что, несомненно, разозлит экологов.

Во время разговора об Обамакейр она прервала свои замечания, чтобы сделать это заявление:

Тема, которой Трамп неустанно возвращался, была иммиграция, и его необоснованная теория о том, что демократы специально привозят мигрантов в США.

Трамп заявил, что мигранты ответственны за рост преступности. Когда один из модераторов дебатов указал на статистику ФБР, показывающую, что общий уровень насильственных преступлений снижается, Трамп заявил, что статистика сфабрикована. Через несколько минут Харрис ответила:

Проблемы Трампа с законом не свидетельствуют о уважении к праву, сказала она. Трамп утверждал, что система правосудия манипулируется против него.

Это была ссылка на расследование России во время пребывания Трампа в Белом доме, которое теперь кажется давно минувшим.

Харрис выступала за переход к новому поколению и президенту, который строит людей, а не оскорбляет и унижает их. Однако она не была выше того, чтобы сделать уничижительные замечания о владении жильем:

Трамп также гордится своим прошлым:

В отдельном сегменте Трамп заявил, что по-прежнему не принимает результаты выборов 2020 года, несмотря на все доказательства и его неудачи в судебных процессах, оспаривающих результаты, он все же верит в существование фальсификаций на выборах. Хотя он не понимает, почему люди, участвовавшие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, стали мишенью для прокуроров, он также чувствует себя не связанным с восстанием:

Трампа также спросили о его недавних замечаниях о том, что Харрис "случайно стала черной" несколько лет назад. Один из модераторов дебатов спросил, считает ли Трамп приемлемым комментировать расовую принадлежность своего оппонента.

Харрис, с другой стороны, подчеркнула, что Трамп имеет историю попыток разделить нацию по расовому признаку. Она указала на то, что он когда-то выступал за казнь пяти подростков из Центрального парка - черных и латиноамериканских мальчиков, ложно обвиненных в изнасиловании в конце 1980-х годов, и что он когда-то сомневался в гражданстве бывшего президента Барака Обамы.

Трамп настаивает на существовании фальсификаций на выборах, несмотря на отсутствие конкретных доказательств широкомасштабного заговора. Он часто упоминает, что получил голоса почти 75 миллионов человек в 2020 году, подразумевая, что это маловероятно, что он мог проиграть.

Позже Харрис вернулась к выборам 2020 года и заявила, что количество голосов Трампа было недостаточным.

Этот спор подчеркнул важную роль Камалы Харрис в оспаривании политики президента Трампа, в частности, его позиции по вопросу об абортах и иммиграции. Например, Харрис опровергла ложное утверждение Трампа о поздних абортах, подчеркнув, что демократы отстаивают права женщин и свободу выбора. Кроме того, Харрис осудила использование Трампом политики для разделения людей по расовому признаку, сославшись на его историю разжигания розни, например, сомнения в гражданстве бывшего президента Обамы.

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