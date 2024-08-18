Поддержка Трампа теперь становится вариантом для предыдущих республиканских критиков Айовы.

"Безусловно, я за Трампа," - заявила Эберсол. "Я довольна этим выбором, учитывая наши доступные варианты. Я не вижу причин голосовать иначе."

Эберсол была сторонницей Никки Хейли до каукусов в Айове. Трамп получил 59% голосов в консервативном округе Ринголд; Эберсол была одной из 16 голосов за бывшего губернатора Южной Каролины.

После того, как Трамп завоевал номинацию республиканцев, Эберсол рассматривала возможность голосовать за третью партию. Однако у ее независимого нрава есть свои пределы. Ее семья и ферма - ее приоритет, и она вернулась к поддержке Трампа.

"Мы должны приоритетно учитывать американские интересы," - сказала она во время интервью вдоль забора фермы Эберсол. "Я считаю, что политики, реализованные под администрацией Харрис-Байдена, навредили нам. Они отрицательно сказались на наших землях и людях средней Америки больше всего."

Эберсол является частью нашего проекта "По всему карте", инициативы, направленной на отслеживание кампании 2024 года через призму взглядов избирателей в ключевых регионах, принадлежащих к значительным избирательным блокам или проживающих в важных государственных районах.

Айова служила ранним полем битвы в 2024 году, проверяя, ослаб ли хватка Трампа на ГОП из-за его поражения в 2020 году, действий 6 января 2021 года или правовых проблем, с которыми он столкнулся после ухода из Белого дома. Трамп выиграл каукусы с 51%, что ознаменовало начало марша к номинации, продемонстрировав его крепкое влияние на партию, но также раскрыв уязвимости.

Одна из таких уязвимостей заключалась в республиканках, подобных Эберсол - тех, кто поддерживал Хейли или других кандидатов от ГОП из-за возражений против агрессивного тона Трампа и случаев, когда они считали, что он слишком далеко отклонился от консервативных идей, которые привлекли их к Республиканской партии.

Однако Айова не считается полем битвы на общих выборах в этом году. Решение Эберсол поддержать Трампа несмотря на сомнения объясняет почему.

За последние 12 президентских выборов, начиная с 1976 года, Айова делила свою поддержку между кандидатами. Однако в последнее время республиканцы доминируют. Трамп выиграл в 2016 и 2020 годах. Оба сенатора от Айовы и шесть из семи конституционных должностных лиц штата - республиканцы.

Избиратели, считающие, что жизнь была лучше при Трампе, опасаются, что демократы слишком далеко ушли влево

Эберсол выразила популярную точку зрения: что Демократическая партия становится все более либеральной, прибрежной и поддерживающей правительственные регуляции в климатической и земельной политике.

"Я понимаю, что есть место для улучшения," - сказала Эберсол. "Но если поговорить с большинством из нас, мы уже предпринимаем шаги. В Америке происходит значительное regenerative движение благодаря индивидуальным choices, а не правительственным мандатам. Я считаю, что самый важный элемент в политике - свобода выбора, а не принуждение к выбору."

Эберсол похвалила торговые политики Трампа для своего бизнеса.

"Импорт говядины стал намного сложнее," - сказала она. "Теперь на полках американских супермаркетов в основном не американское мясо, и это меня беспокоит." Она считает, что вице-президент Камала Харрис более либеральна и склонна продвигать прогрессивные правительственные политики, чем президент Джо Байден.

"Она готова навязывать нам свои планы, живущим совершенно другой жизнью," - сказала Эберсол, связывая Харрис с политиками Калифорнии. "Наши друзья-ранчеры из Калифорнии страдают из-за правительственных политик, а не из-за экологических условий или чего-то еще."

Харрис была генеральным прокурором Калифорнии с 2011 по 2017 год и была активна в Вашингтоне с тех пор, как стала сенатором, а затем вице-президентом.

Беседа в Айове отличается от колеблющихся штатов, таких как Аризона и Пенсильвания. Некоторые из наших республиканцев, не поддерживающих Трампа, в этих штатах сказали, что дадут Харрис шанс представить свою позицию. Однако в Айове наша республиканская группа была очень критична в отношении вице-президента и более комфортно вернулась к ГОП, несмотря на проблемы с Трампом и его самыми шумными сторонниками.

"Большинство сторонников Трампа - это просто тихие люди, которые хотят жить своей жизнью в покое," - сказала Эберсол. "Мы готовы сказать этим людям немного успокоиться."

Посещение Айовы в это время, когда она считается твердым красным штатом, может показаться нереlevant для рассмотрения стратегии каждого кандидата для выигрыша 270 голосов выборщиков. Однако мы хотели лучше понять, почему те, кто так критиковал Трампа в начале цикла кампании, теперь комфортно поддерживают его. Мы хотели получить первоеhand понимание того, как наша группа из Айовы - первая, посещенная в августе 2023 года - видит гонку теперь, когда Харрис заменила Байдена в качестве кандидата от демократов и выбрала губернатора из Среднего Запада, Тима Уолза из Миннесоты, в качестве своего напарника.

"Он все еще пытается разобраться с ней," - сказал Крис Мудд, businessman из Сидар-Фоллс, который страстно поддерживает Трампа. "Я думаю, он тратит слишком много времени на жалобы и нытье. ... Я думаю, он вернется на правильный путь."

Мудд владеет Midwest Solar, и бизнес процветает в основном благодаря стимулам чистой энергии администрации Байдена. Однако Мудд с радостью пожертвует этой поддержкой в пользу политики Трампа в отношении регулирования и иммиграции.

"Если бы мы просто торговали правительственными стимулами, наш бизнес не процветал бы согласно Мудду, который spoke в интервью у себя дома. Но это не то, чем мы торгуем. Мы продаем возможность помочь людям сэкономить деньги.

Мудд также считает, что Трамп более проверен в глобальных вопросах.

"Я размышляю над ситуациями на Ближнем Востоке," - сказал Мудд. "Кого бы я предпочел для ведения переговоров о мире: Камалу или Дональда Трампа? Для меня это просто."

"Если Харрис станет жителем Белого дома, возникнет скандал", - сказал Мудд, когда его спросили о своих мыслях на этот счет. "Я не верю, что она может выиграть честный бой... Я скептически настроен. Очень скептически... Многие, подобные мне, разделят это мнение: если Камала Харрис получит 81 миллион голосов, что-то не так".

Сначала склонялась к Байдену на переизбрании в 2020 году, но теперь для Трампа

Бетси Сарконе считает подобные разговоры бесполезными.

"Я не придерживаюсь теории украденных выборов", - сказала Сарконе, мать троих детей, живущая в пригородах Де-Мойна. "Если она выиграет, она выиграет. Я не буду садиться на эту колесницу".

Однако предпочтение Сарконе в голосовании за Трампа - значительный сдвиг по сравнению с нашей последней беседой почти год назад.

"Пришло время Республиканской партии искать новое руководство", - заявила Сарконе тогда. "Если выборы 2024 года закончатся рематчем 2020 года, я проголосую за Байдена".

Но Сарконе упомянула, что цены на продукты по-прежнему заоблачные, а ее бизнес недвижимости медленно развивается.

"Я бы описала себя как смирившуюся с голосованием за Дональда Трампа", - сказала Сарконе. "Я не могу голосовать за статус-кво и была гораздо лучше во время президентства Дональда Трампа по сравнению с сегодняшним днем".

Сарконе имеет негативное мнение о Харрис.

"Она уже была в офисе", - сказала она. "Она могла бы заняться экономикой, проблемой границы".

Подобно другим в нашей группе в Айове, Сарконе считает Харрис левее Байдена.

"Я бы сказала, что она очень левая", - сказала она. "Я бы сказала, что она радикальна".

Сарконе считает, что Трампа сбивает с толку смена на Харрис.

"Я считаю, что он плохо справляется с этим", - сказала она. "Я бы хотела, чтобы он сосредоточился на проблемах и прекратил эти нерелевантные побочные разговоры".

Адвокат из Сиу-сити Присцилла Фостерс также считает, что Трамп страдает из-за того, что Харрис является его оппонентом.

"Она манипулирует им", - сказала Фостерс. "Я не думаю, что он знает, что делать".

После знакомства с Фостерс в августе прошлого года она была впечатлена другим кандидатом от Республиканской партии, Вивек Рамасвами. Но вскоре после этого она описала его как поверхностного и детского и переключилась на Никки Хейли.

Теперь она видит Харрис как "очень радикальную" и не имеет колебаний в голосовании за Трампа.

"Я вижу Камалу и Уолза как находящихся так далеко влево, что это меня беспокоит", - сказала Фостерс в интервью.

"Я комфортно себя чувствую с Трампом. Мы пережили четыре года Трампа. Мы знаем, что такое Трамп. Мы знаем, чего ожидать. Мы все справились".

"Я не голосую за него как за своего валентина. Я не голосую за него как за друга. Я считаю, что он неплохо справлялся с руководством страной".

Эберсоль выразила опасения по поводу либерального сдвига в Демократической партии, в частности в их климатических и земельных политиках, которые, по ее мнению, вмешиваются в индивидуальные выборы. Она также критиковала вице-президента Камалу Харрис за то, что она слишком либеральна и продвигает прогрессивные правительственные политики, которые, по ее мнению, отрицательно влияют на людей в Средней Америке.

В контексте политики и предстоящих выборов решение Эберсоль поддержать Трампа несмотря на колебания подчеркивает раздел внутри Республиканской партии. Несмотря на то, что она ранее поддерживала Никки Хейли, Эберсоль в конечном итоге вернулась к поддержке Трампа, признавая важность приоритезации американских интересов и считая, что его политики лучше для ее бизнеса.

Читайте также: