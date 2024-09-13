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Поддерживающие палестинцев призывают законодателя Берлина принять меры

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Поддерживающие палестинцев призывают законодателя Берлина принять меры

Во время выступления Джо Чьяло, возглавляющего культурную и социальную коалицию Сената, в Берлине группа из примерно 40 человек окружила его. Они были одеты в палестинские символы, скандировали запрещенные лозунги, бросали оскорбления в адрес Чьяло и даже метнули подставку для микрофона в него. К сожалению, предмет ударил женщину.

В один из четвергов в Берлине-Митте Чьяло проводил церемонию открытия нового здания, когда появилась эта неприятная толпа. Он направился к трибуне и начал свою речь, но вскоре 40 человек собрались и освистывали сенатора, крича незаконные лозунги и выкрикивая ненависть.

Когда толпа двинулась к трибуне, они окружили Чьяло и сорвали мероприятие, выпустив фейерверки и схватив подставку для микрофона, которую бросили в него. К сожалению, предмет ударил женщину по дороге. На данный момент нет информации о ее состоянии.

Полиция быстро вмешалась, взяла ситуацию под контроль и проводила Чьяло в безопасное место. THEN, the rioters dispersed into smaller groups. Several individuals were detained for further investigation, with the state protection agency looking into allegations of disturbing the peace, employing symbols of banned and terrorist organizations, insulting, threatening, and trespassing.

Оспариваемые антиизраильские утверждения

По сообщениям "Tagesspiegel", демонстранты повторяли лозунги у входа в место проведения, отрицающие право Израиля на существование и призывающие к насильственному восстанию палестинского населения против Израиля. Плакаты в их руках также содержали лозунги, связанные с дискуссией о финансировании культурного центра Неукöllна Oyoun.

Администрация культуры Берлина прекратила финансирование Oyoun в конце прошлого года, как сообщает "RBB". Примечательно, что запланированное финансирование было запланировано до конца 2025 года. Отзыв средств был связан с обвинениями в антисемитских настроениях на мероприятии в помещениях Oyoun в прошлом ноябре.

Прибытие полиции временно прекратило хаос, восстановило порядок и гарантировало безопасность присутствующих. Из-за беспорядков и обвинений в разжигании ненависти несколько человек были взяты под стражу для дальнейшего допроса.

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