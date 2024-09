Поддерживающие палестинцев призывают законодателя Берлина принять меры

Во время выступления Джо Чьяло, возглавляющего культурную и социальную коалицию Сената, в Берлине группа из примерно 40 человек окружила его. Они были одеты в палестинские символы, скандировали запрещенные лозунги, бросали оскорбления в адрес Чьяло и даже метнули подставку для микрофона в него. К сожалению, предмет ударил женщину.

В один из четвергов в Берлине-Митте Чьяло проводил церемонию открытия нового здания, когда появилась эта неприятная толпа. Он направился к трибуне и начал свою речь, но вскоре 40 человек собрались и освистывали сенатора, крича незаконные лозунги и выкрикивая ненависть.

Когда толпа двинулась к трибуне, они окружили Чьяло и сорвали мероприятие, выпустив фейерверки и схватив подставку для микрофона, которую бросили в него. К сожалению, предмет ударил женщину по дороге. На данный момент нет информации о ее состоянии.

Полиция быстро вмешалась, взяла ситуацию под контроль и проводила Чьяло в безопасное место.

Оспариваемые антиизраильские утверждения

По сообщениям "Tagesspiegel", демонстранты повторяли лозунги у входа в место проведения, отрицающие право Израиля на существование и призывающие к насильственному восстанию палестинского населения против Израиля. Плакаты в их руках также содержали лозунги, связанные с дискуссией о финансировании культурного центра Неукöllна Oyoun.

Администрация культуры Берлина прекратила финансирование Oyoun в конце прошлого года, как сообщает "RBB". Примечательно, что запланированное финансирование было запланировано до конца 2025 года. Отзыв средств был связан с обвинениями в антисемитских настроениях на мероприятии в помещениях Oyoun в прошлом ноябре.

Прибытие полиции временно прекратило хаос, восстановило порядок и гарантировало безопасность присутствующих. Из-за беспорядков и обвинений в разжигании ненависти несколько человек были взяты под стражу для дальнейшего допроса.

