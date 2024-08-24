Поддерживающий Трампа Кеннеди столкнулся с увольнением из семейной фракции.

Удовлетворённость Трампа, гнев клана Кеннеди. После того, как независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший снял свою кандидатуру с выборов в ключевых штатах, его семья выразила недовольство его решением. Его обвиняют в том, что он нарушил принципы, которые когда-то олицетворял Джон Ф. Кеннеди.

Несколько членов семьи Кеннеди резко осудили независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего за его поддержку бывшего президента Дональда Трампа в ходе текущей президентской кампании в США. Его сестры, Керри Кеннеди и Кэтрин Кеннеди Таунсенд, а также Кортни Кеннеди, Крис Кеннеди и Рори Кеннеди, опубликовали заявление в X, назвав его поддержку Трампа "разочаровывающим финалом разочаровывающей истории". Они обвинили его в отказе от убеждений, которые ценит их семья.

В заявлении пятеро членов семьи Кеннеди также поддержали демократического кандидата в президенты Камалу Харрис и ее напарника Тима Уолза. "Мы поддерживаем Харрис и Уолза", - заявили они.

Роберт Ф. Кеннеди-младший признал, что его поддержка Трампа вызвала напряжение в его семье. "Это решение сложно для меня из-за напряжения, которое оно создает для моей супруги, моих детей и моих друзей", - сказал он в Фениксе в пятницу. Однако он выразил уверенность в том, что делает правильный выбор. "И эта уверенность дает мне внутреннее спокойствие, даже посреди шторма".

Харрис пытается завоевать сторонников Кеннеди

Команда кампании демократического кандидата Камалы Харрис сейчас пытается завоевать сторонников Кеннеди. Харрис стремится "завоевать ваше доверие", - сказал в пятницу менеджер кампании Джен О'Мэлли Диллон, обращаясь к сторонникам Кеннеди. "Даже если мы не согласны во всем, Камала Харрис признает, что у нас больше общего, чем того, что нас разделяет".

Независимый Кеннеди объявил о своем снятии с выборов в ключевых штатах США, заявив, что не будет давать преимущества Харрис. Он также выразил поддержку Дональду Трампу. Он ссылался на разногласия со своей бывшей политической базой, в том числе свободу слова, войну в Украине и "войну против наших детей".

Кроме того, 70-летний Кеннеди критиковал назначение Харрис в качестве демократического кандидата в президенты без участия в праймериз. Трамп приветствовал решение Кеннеди как "хорошую поддержку". "Он отличный парень", - добавил бывший президент.

Политические аналитики расходятся во мнениях о том, какой будет роль Кеннеди в выборах. Его рейтинги approval низкие, но в текущей напряженной президентской гонке между Трампом и Харрис несколько тысяч голосов в некоторых ключевых штатах могли бы переломить ситуацию. Дан Канинен из команды кампании Харрис также предупредил, что борьба за Белый дом будет "очень близкой".

Несмотря на решение Роберта Ф. Кеннеди-младшего поддержать бывшего президента Дональда Трампа, что вызвало напряжение в его семье, сестры и братья Кеннеди публично выразили поддержку демократическому кандидату в президенты Камале Харрис и ее напарнику Тиму Уолзу.

В попытке умиротворить сторонников Кеннеди команда кампании Харрис пытается завоевать их, с менеджером кампании Джен О'Мэлли Диллон, заявившей, что Харрис признает общие черты между своими сторонниками и сторонниками Кеннеди, несмотря на любые различия.

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