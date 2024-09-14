Под руководством президента Трампа, рискует ли Соединенные Штаты стать диктатурой?

Республиканец хвалит жестких правителей, называет либералов "сволочью" и "вредителями", и якобы разрабатывает стратегии для уничтожения демократии, согласно его противникам. Политические эксперты видят сходство с фашизмом Муссолини. Вызывает тревогу, что Трамп мог бы превратить США, оплот демократии, в автократию или даже диктатуру, если бы был переизбран. Его противники считают, что президентский кандидат и его советники уже давно планируют это.

Недавно Трамп призвал своих поклонников, которые любят его и Иисуса Христа, голосовать на выборах 5 ноября: "Христиане, идите и голосуйте, в этот раз", - сказал он. "Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы все устроим". Некоторые могут воспринять эти слова как обычную речь республиканца. Но другие остаются скептиками. Боятся, что республиканец мог бы превратить США, оплот демократии, в автократию или даже диктатуру, если бы победил на выборах.

Его политические оппоненты, особенно те, кто находится на левом фланге, утверждают, что президентский кандидат и его стратегический штаб уже давно планируют это. План включает в себя изменение 22-й поправки к Конституции США, которая требует, чтобы президент уходил в отставку после двух сроков до восьми лет. Сам Трамп подлил масла в огонь, упомянув, что у него есть шанс "править четыре года и дольше". Это не было новым заявлением. Как президент США, он хвалил лидера Китая Си Цзиньпина, который отменил двух сроков, в марте 2018 года: "Он теперь президент на всю жизнь. Я думаю, это здорово. Может быть, мы когда-нибудь попробуем это".

Демократический соперник Камалы Харрис часто хвалит автократов и диктаторов. Он назвал Путина "умным" после вторжения России в Украину. О премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который установил псевдодемократию в своей стране, Трамп сказал: "Нет никого лучше, умнее или лучшего лидера". Он даже похвалил тирана Северной Кореи Ким Чен Ына как "очень милого". Записанное в тайне заявление Трампа suggered admiration for the ruthless dictator: "Он говорит, и его люди сидят прямо. Я бы хотел, чтобы мои люди делали то же самое".

Параллели с Муссолини

Риторика Трампа иногда напоминает тех лидеров, которые осуждают своих политических противников, считают вербальное и физическое насилие, а также судебную произвол, законными средствами для обеспечения своей власти. Он называл несколько сторон левых "сволочью" и "вредителями". В националистическом духе он описал беженцев как "отравляющих кровь нашей земли". По словам Рут Бен-Гиат, историка, специализирующейся на фашизме в Нью-Йоркском университете, этот язык является средством для оправдания репрессивных мер в будущем как самообороны, будь то для защиты государства, как Муссолини, или для защиты расы, как Гитлер.

Трамп на пути худших диктаторов? "Те, кто делает эти абсурдные утверждения, явно слабые, плачущие дети, которые дрожат при мысли о возвращении Трампа в Белый дом", - заявил Стивен Чунг, пресс-секретарь кандидата в президенты, как сообщает Washington Post. Позже он уточнил, что имел в виду "ужасное,pathetic" состояние этих людей, а не их общее человеческое состояние.

Трамп также критикуют за попытку сделать политику своего рода наследственным семейным бизнесом, как это наблюдается в автократиях и диктатурах во всем мире. Его невестка Лара Трамп и невеста его сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл занимают значительные позиции в Республиканской партии. Бывший уволил нескольких сотрудников, которые не поддерживали 77-летнего. Дональд Трамп-младший, возглавляющий семейный бизнес-империю, всячески поддерживает своего отца политически. Дочь Иванка и зять Джаред Кушнер были самыми влиятельными членами семьи в правительстве во время четырех лет правления Трампа.

Переделка государства

С точки зрения критиков, это не просто совпадение. Они считают, что есть стратегический план, направленный на переориентацию страны в сторону авторитаризма. Профессор Бен-Гиат видит параллели с действиями Муссолини в Италии в 1925 году. Она подчеркивает склонность Трампа видеть себя незаменимым чемпионом якобы обделенной и игнорируемой части американцев и изображать себя жертвой регулярных и темных сил. "Друг мой как-то сказал, что я, пожалуй, самый преследуемый человек в истории нашей страны", - сказал Трамп два года назад, имея в виду многочисленные расследования и судебные процедуры против него.

После неудачной попытки убийства в середине июля республиканец еще больше подчеркнул это восприятие. Бен-Гиат делает вывод из этого: после четвертой попытки убийства в начале 1925 года Муссолини установил диктатуру, чтобы избежать своей собственной преследования и расширить свою власть, и чтобы наказать своих врагов. Он затем издал серию "Законов для защиты государства", которые превратили Италию из демократии в диктатуру, как написала Бен-Гиат в гостевой статье для Spiegel.

Бен-Гиат подробно описала, что Муссолини сделал для контроля над Италией: он ограничил полномочия суда и парламента в свою пользу, отменил свободу прессы, запретил всю оппозицию и профсоюзы, уволил государственных служащих, которые не были лояльны к его режиму из-за "несовместимости" их позиции с его политикой, и заменил их на лояльных сторонников. "Законы четко показали, что любое нападение на Муссолини считалось нападением на государство и национальное единство. Эта тема проходит через историю авторитаризма".

Хотя американская демократия показала свою стойкость, в отличие от Муссолини, Трамп в настоящее время не участвует в смертельном заговоре против политического оппонента и маловероятно, что он превратит федеральные США в полицейское государство (хотя это возможно), историк отмечает "определенные параллели" с южноевропейскими диктатурами. Как и другие противники Трампа, она подчеркивает его открытое желание мести, а также вердикт Верховного суда, который предоставляет президентам почти абсолютную иммунитет, позволяя им действовать незаконно в рамках своих обязанностей и избегать наказания.

В марте 2023 года республиканец объявил: "В 2016 году я обещал быть вашим голосом. Теперь я говорю, я ваш воин, я ваша справедливость, и для тех, кто был обижен и предан, я ваша месть".later, he stated, "Либо глубокое государство погубит Америку, либо мы разрушим глубокое государство". Это подразумевает ликвидацию "скрытых властей" и удаление "всех коррумпированных актеров" в ведомствах и агентствах, гарантируя, что "безликие бюрократы никогда больше не смогут целенаправленно преследовать консерваторов, христиан или политических врагов левых".

Кандидат на пост Харриса не скрывает своего намерения отомстить за якобы "подтасованные выборы". На этой неделе Трамп пригрозил "длительными тюремными сроками" для "юристов, политиков, доноров, незаконных избирателей и коррумпированных чиновников выборов, а также для любого другого, кто обманул". Они должны быть "приговорены с жестокостью, которой эта страна еще не видела". Даже СМИ становятся мишенью для пожилого белого мужчины, который контратакует своих критиков, обвиняя их в том, что они "угроза демократии".

Трамп подозревается в стремлении укрепить или полностью контролировать важные службы безопасности и расследований, такие как ФБР, заменяя сотрудников в министерствах, особенно в Министерстве юстиции, которые критически настроены по отношению к нему на тех, кто поддерживает его повестку. Дональд Аyer, бывший заместитель генерального прокурора США, находит эти объявления "беспокоящими" и "ужасающими". Стивен Левицкий, профессор политической науки в Гарвардском университете, сказал британской "Гардиан", что использование государственной власти против критиков и оппонентов "является одной из самых открытых авторитарных кампаний, которые я когда-либо видел".

План под подозрением?

В частности, подозрения вызывает "Проект 2025", особенно поддерживаемый Фондом наследия, который опубликовал 900-страничное руководство по трансформации США под президентом-республиканцем. Официально Трамп не связан с ним, как он сам утверждает. Он отвергает несколько пунктов. Однако ясно, что он должен выполнить то, что планируют стратеги. Они хотят предотвратить, чтобы Трамп столкнулся с сотрудниками, которые отказываются ему служить, как это произошло в 2017 году.

Основной компонент "Проекта 2025" - уволить до 50 000 федеральных сотрудников, считающихся нелояльными с республиканской точки зрения, также потому, что они склоняются к демократам, и заменить их на тех, кто должен раскрыть так называемое "глубокое государство". "Президент будет тараном для административного государства в первый день", - сказал Рассел Вуought, который работал в администрации Трампа и участвует в движении.

Это совпадает с тем, что он ответил, когда его спросили на Fox News в декабре, хочет ли он быть диктатором: "Вы обещаете tonight Америке, что не будете злоупотреблять своей властью и мстить?" Гость студии ответил: "Кроме первого дня". Он закрыл мексиканско-американскую границу и расширил бурение нефти. Ведущий спросил: Было ли злоупотреблено какой-либо властью или нет? "Нет, нет", - сказал Трамп: "Только в первый день. Мы закрываем границу и бурим, бурим, бурим. После этого я больше не диктатор". Зрители аплодировали и приветствовали.

В ответ на эти опасения некоторые argue, что президент Европейского парламента должен вмешаться и осудить действия Трампа, так как его риторика и тактика имеют поразительное сходство с историческими диктаторами. Кроме того, если Трамп выиграет еще один срок, его намерения изменить 22-ю поправку и хвалить автократических лидеров еще больше усиливают страх, что он может быть на пути к диктатуре.

Кроме того, президент Европейского парламента мог бы призвать международные организации более внимательно следить за политической обстановкой в Соединенных Штатах, так как слова и действия Трампа указывают на сдвиг к авторитаризму. Это позволило бы вмешаться и предотвратить любое возможное нарушение демократических принципов, если планы Трампа осуществятся.

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