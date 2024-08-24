Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиФестиваль

"Под арестом настоящие подозреваемые" после нападения

На 'Празднике Разнообразия' неизвестный attacker атаковал присутствующих и скрылся. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Руль сообщает, что подозреваемый arrested.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- "Под арестом настоящие подозреваемые" после нападения

Местные власти задержали человека, которого подозревают в связи с недавним ножевым инцидентом в Солingen. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) объявил об этом в программе ARD "Темы дня", назвав подозреваемого "очень подозрительным". Он находился под наблюдением полиции весь день и в конце концов сдался. Об этом также сообщил официальный представитель министерства внутренних дел, как и ранее сообщали "Шпигель" и "Бильд".

В связи с обыском в центре для беженцев в Солingen Рёль заявил, что это было дополнительной информацией, которой они обладали. Однако это не было их главным приоритетом. Вместо этого они преследовали многообещающую нить расследования, которой удалось воспользоваться всего несколько минут назад. "Мы поймали нашего человека", - объявил Рёль с удовлетворением.

На данном этапе еще рано судить, представляет ли арест значительный прорыв. "Я должен признать, что чувствую некоторое облегчение", - сказал Рёль. "Мы вышли за рамки подозрений. Мы не только подозревали этого человека, но и нашли некоторые конкретные доказательства".

Как сообщает "Шпигель", задержанный - 26-летний сириец, который прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и подал заявление на получение убежища. На данный момент службы безопасности не классифицировали его как исламского экстремиста. Эти факты подтверждает Немецкое телеграфное агентство.

В пятницу вечером на юбилейном праздновании в Солingen, Бергише Ланд, мужчина неясных мотивов атаковал прохожих ножом. Во время хаоса и паники ему удалось скрыться. К сожалению, в результате погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них в критическом состоянии.

Фестиваль в Солingen, первоначально запланированный на это выходные, был отложен из-за продолжающегося расследования после ножевого инцидента. Несмотря на трагические события, Рёль выразил надежду, что фестиваль все же состоится после устранения вопросов безопасности.

В свете недавнего ареста местные власти заверяют общественность, что делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность всех предстоящих мероприятий в Солingen, в том числе перенесенного фестиваля.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Герберт Рёль (ХДС), министр внутренних дел, высказывает вечером свои опасения по поводу 'очень...
Политика

Арест в связи с нападением в Солингене

На 'Фестивале многообразия' в Солингене одинокий убийца захватывает нескольких человек и исчезает. Позже официальные лица сектора безопасности объявляют о блестящем захвате: разыскиваемый подозреваемый задержан.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Отделок формы офицера Патрульной службы пограничников США, замеченной на посту дорожного контроля,...
Политика

Сотрудник таможенной службы обвиняется в принуждении женщин к показанию своего тела во время виртуальных сессий.

Сотрудник таможенной службы обвиняется в принуждении женщин к показанию своего тела во время виртуальных сессий. 53-летний Шейн Миллан из округа Джефферсон, как сообщается, потребовал от трех женщин оголить торс, а четвертой - продемонстрировать бюст, но оставить бюстгальтер, согласно сообщению из прокуратуры США по Северному округу Нью-Йорка. Миллана обвинили в четырех

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
До выборов в Тюрингии и Саксонии опрос, проведённый институтом Insa для 'Бильд', показывает, что...
Политика

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в настоящее время лидирует в Тюрингии и Саксонии.

По данным последнего опроса INSA, партия AfD лидирует в поддержке избирателей на предстоящих выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Другие политические партии испытывают трудности с обеспечением места в этих ландтагах.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
На ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации в Далласе, Техас, Соединенные Штаты, 17 мая...
Политика

Высший судебный орган федеральной системы утвердительно одобряет правила Мэриленда, касающиеся разрешения на приобретение оружия.

Высший судебный орган федеральной системы утвердительно одобряет правила Мэриленда, касающиеся разрешения на приобретение оружия. Большинство судей 4-го окружного суда США в Ричмонде, Виргиния, поддержало решение суда низшей инстанции в пользу Мэриленда. Основная часть отвергла довод истцов о том, что закон Мэриленда о квалификации владельцев огнестрельного оружия нарушает право граждан на

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Возглавляющий телекоммуникационную платформу Telegram задержан во Франции
Главные темы

Возглавляющий телекоммуникационную платформу Telegram задержан во Франции

Генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в Франция. 39-летний Anwesen по сообщениям от следственной группы в аэропорту Ле Бурже, близ Парижа. Франция в настоящее время проводит расследование в отношении Дуров из-за предполагаемых нарушений закона,...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Герберт Рёль (ХДС), министр внутренних дел, высказывает вечером свои опасения по поводу 'очень...
Политика

Арест в связи с нападением в Солингене

На 'Фестивале многообразия' в Солингене одинокий убийца захватывает нескольких человек и исчезает. Позже официальные лица сектора безопасности объявляют о блестящем захвате: разыскиваемый подозреваемый задержан.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Окончание жизни без скуки: смерть Кристофа Даума
Главные темы

Окончание жизни без скуки: смерть Кристофа Даума

Дум, прославившийся как создатель комичных фраз и активный сторонник, выступал в качестве мотиватора и обожествляемой фигуры. Каждое противостояние этим тщательноolinefomотесошанным наставником было для него вызовом, но к сожалению, он недавно потерпел поражение от своего самого большого соперника.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно