- "Под арестом настоящие подозреваемые" после нападения

Местные власти задержали человека, которого подозревают в связи с недавним ножевым инцидентом в Солingen. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) объявил об этом в программе ARD "Темы дня", назвав подозреваемого "очень подозрительным". Он находился под наблюдением полиции весь день и в конце концов сдался. Об этом также сообщил официальный представитель министерства внутренних дел, как и ранее сообщали "Шпигель" и "Бильд".

В связи с обыском в центре для беженцев в Солingen Рёль заявил, что это было дополнительной информацией, которой они обладали. Однако это не было их главным приоритетом. Вместо этого они преследовали многообещающую нить расследования, которой удалось воспользоваться всего несколько минут назад. "Мы поймали нашего человека", - объявил Рёль с удовлетворением.

На данном этапе еще рано судить, представляет ли арест значительный прорыв. "Я должен признать, что чувствую некоторое облегчение", - сказал Рёль. "Мы вышли за рамки подозрений. Мы не только подозревали этого человека, но и нашли некоторые конкретные доказательства".

Как сообщает "Шпигель", задержанный - 26-летний сириец, который прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и подал заявление на получение убежища. На данный момент службы безопасности не классифицировали его как исламского экстремиста. Эти факты подтверждает Немецкое телеграфное агентство.

В пятницу вечером на юбилейном праздновании в Солingen, Бергише Ланд, мужчина неясных мотивов атаковал прохожих ножом. Во время хаоса и паники ему удалось скрыться. К сожалению, в результате погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них в критическом состоянии.

Фестиваль в Солingen, первоначально запланированный на это выходные, был отложен из-за продолжающегося расследования после ножевого инцидента. Несмотря на трагические события, Рёль выразил надежду, что фестиваль все же состоится после устранения вопросов безопасности.

В свете недавнего ареста местные власти заверяют общественность, что делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность всех предстоящих мероприятий в Солingen, в том числе перенесенного фестиваля.

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