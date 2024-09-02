Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная", заявил Зеленский, ссылаясь на Главнокомандующего Олеся Сырского, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Интенсивные бои вокруг Покровска продолжаются уже несколько месяцев, так как он также служит важной логистической базой для украинских сил. Российские войска недавно продемонстрировали быстрые успехи (см. раздел в 17:22).

19:03 Глава МАГАТЭ планирует посетить Киев и захваченную российскими войсками АЭС в ЗапорожьеГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Киев на следующий день. Он также планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию, как объявило МАГАТЭ в Вене. АЭС, захваченная Россией во время ее вторжения около двух с половиной лет назад, неоднократно становилась мишенью атак и диверсий. Обе стороны обвиняют друг друга в этих инцидентах. Ситуация существенно обострилась в середине августа, согласно данным инспекторов МАГАТЭ. Взрыв рядом с безопасной зоной был оценен экспертами МАГАТЭ на месте как результат взрыва беспилотника с взрывчатым веществом, заявил МАГАТЭ.**

18:31 Появилось видео, якобы демонстрирующее использование дронов-огнеметовВо время конфликта на Украине ходили слухи о применении различных видов оружия, в том числе дронов-огнеметов. Теперь появились видеозаписи, якобы показывающие такое оружие, которое окутывает российские военные позиции и большие участки леса пламенем.**

18:09 Новый премьер-министр Нидерландов подтвердил многомиллионную помощь УкраинеНовый премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о новом пакете помощи для Украины. Во время неожиданного визита в юго-восточный украинский город Запорожье он встретился с Президентом Украины Володимиром Зеленским. Новый пакет составляет более 200 миллионов евро. Это первый визит Шоофа в Украину с момента его вступления в должность в начале июля, когда он сменил Марка Рютте, который станет следующим Генеральным секретарем НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды помогли Украине спасти бесчисленное количество жизней. Наши отношения крепче, чем когда-либо. Мы стоим плечом к плечу в стремлении к справедливому и долговременному миру", - сказал Зеленский.**

17:47 Правительство сохраняет контроль над НПЗ PCK в ШведтеНефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте останется под федеральным контролем. Согласно информации агентства ДПА, немецкое правительство планирует продлить доверительное управление большинством акций российской государственной корпорации Роснефть в НПЗ PCK. Если не продлить, доверительное управление истечет 10 сентября. Акции были переданы под доверительное управление федеральным правительством с сентября 2022 года. Германия прекратила импорт российской нефти из-за нападения России на Украину. PCK переключился на альтернативные источники поставок с начала 2023 года. Помимо Шведта, затронуты еще два объекта. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.**

17:22 Российские войска зафиксировали самые большие сухопутные успехи в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в деньАрмия России зафиксировала более существенные успехи в августе, чем в любом другом месяце с октября 2022 года, согласно расчетам на основе данных, предоставленных американским аналитическим центром Институтом изучения войны (ISW). В августе российская армия захватила 477 квадратных километров в Украине, что является самым большим успехом российской армии с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. Россия сообщает об этих успехах в основном в Донецкой области на востоке Украины. На прошлой ночь российская армия находилась всего в 7 километрах от стратегически важного города Покровск, который служит важной логистической базой.**

16:56 Путин прибыл в Монголию с официальным визитомПрезидент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Во вторник он проведет переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Оба примут участие в церемонии памяти победы советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. В этих боях погибли тысячи солдат. Для Президента России Владимира Путина это первый визит в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), с тех пор, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад за якобы совершение военных преступлений в Украине. Украина призвала Монголию задержать Путина и выдать его суду в Гааге. Представитель Кремля заявил на прошлой неделе, что Кремль не беспокоится об аресте Путина в Монголии.**

16:40 Главному военному чиновнику России предъявлены обвинения в получении взятки - расследование в отношении более десятка военных офицеровРасследование в отношении еще одной влиятельной фигуры в российской армии начато по заявлению Следственного комитета России в Telegram. Генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении крупной взятки, что грозит до 15 лет лишения свободы в России. Муминджанов, занимавший пост заместителя командующего Ленинградским военным округом, также служил в Министерстве обороны. Расследование указывает на то, что он получил взятку в размере более 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро) в связи с контрактами на поставку формы.

С апреля не менее 10 военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, находятся под следствием за коррупцию или мошенничество. Некоторые аналитики спекулируют о возможной чистке в рядах армии.

16:25 Зеленский подтверждает прогресс операции в Курске - как и планировалосьОперация в Курской области России идет по плану, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Запорожье, как сообщает корреспондент государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске соответствует своим целям и идет по плану", - сказал Зеленский. "Что касается проблем в направлениях Покровска и Тореза, мы считаем, что операция в Курске также может повлиять на эти районы", - добавил президент Украины. Бой в Курске может снизить интенсивность атак российских сил в Покровске и Торезе, хотя на данный момент это сложно. Он также упомянул, что наиболее боеспособные бригады российских войск были размещены на этих фронтах с самого начала.

15:52 Жители оккупированного Луганска рискуют из-за пожаров - где пожарные?Жители оккупированного Луганска сейчас сталкиваются не только с войной, но и с яростью природы: пожары угрожают региону. Социальные сети бурлят жалобами на то, что пожарные не появляются, чтобы потушить огонь.

15:16 Украина получит систему Patriot от Румынии: правительство поддерживает законопроектПравительство Румынии дало зеленый свет законопроекту, разрешающему передачу системы ПВО Patriot Украине. Документ перейдет на финальное голосование в парламенте, сообщает Reuters. Как сообщает новостное агентство, Румыния согласилась в июне передать одну из своих двух оперативных систем ПВО Украине при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной порог до 50 летПетиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной порог для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек уже подписали петицию, сообщает киевская независимая газета "Киевский независимый". Текущий возрастной порог для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому законодательству, электронная петиция президенту должна набрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 Ранены в результате украинских атак в российском регионе Belgorod11 человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате украинских атак на российский регион Belgorod и его столицу, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. В результате этих атак детский сад был разрушен. Гладков поделился изображениями разрушенного детского сада и других обломков и поврежденных строений в регионе в социальных сетях. Местные власти решили временно закрыть несколько школ и детских садов в регионе после атак. 2 сентября во многих украинских и российских регионах начинается первый день занятий после летних каникул.

14:10 Мечеть в Киеве повреждена в результате ракетного удара РоссииМечеть и прилегающий исламский культурный центр были серьезно повреждены в результате ракетных ударов России по Киеву ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29). В посте на своей платформе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою кампанию уничтожения против украинского народа и стремится annihilate все наши общины и даже священные места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский сообщил Reuters, что мечеть была целью трусливой атаки.

13:39 Украина запускает масштабную атаку беспилотников на Москву и другие целиУкраина запустила масштабную атаку беспилотников на цели в Москве и ее окрестностях, с взрывом, зафиксированным всего в 16 километрах от Кремля. Также были затронуты две дополнительные электростанции. Российские источники сообщают, что было перехвачено более 150 украинских беспилотников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша несет ответственность за перехват входящих российских беспилотников и других воздушных объектов, исходящих из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Центристский политик высказал это мнение в Financial Times (FT), противореча позиции НАТО, согласно которой риск эскалации конфликта через прямое противостояние с российскими силами слишком высок. НАТО пока не рассматривает возможность перехвата российских беспилотников и ракет над Украиной, а также просьбу Украины о создании зоны, свободной от полетов, над ее территорией. Сикорский сказал FT, что, по его мнению, если враждебные воздушные объекты приближаются к их воздушному пространству, это будет оправданным актом самообороны. Потому что как только они войдут, риск существенно возрастает, что кто-то будет ранен обломками.

11:40 Путин восхищается территориальными приобретениями России

Президент России Владимир Путин похвалил скорость продвижения своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Он заявил, что Украина пыталась остановить продвижение российских войск в Донбассе, используя контрнаступление в Курской области, но безуспешно. "Мы не говорим о продвижении вперед на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским новостным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Мы не видели такой темп наступления в Донбассе уже давно". Путин посетил сибирскую республику Туву по пути в Монголию, чтобы принять участие в уроке на новую тему "Беседы о сущностном" в школе. Урок, пропитанный пропагандой, призван познакомить детей с политической повесткой Кремля. В течение нескольких лет Путин часто выступал в роли учителя в первый день школы, повторяя утверждение, что война, которую он санкционировал, служит защите своей страны.

11:07 Украина сообщает об перехвате 22 ракет и 20 дронов

Воздушные силы Украины заявили, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Перехваты произошли над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России по Харькову

Россия неоднократно обстреливала Харьков ракетами. По данным украинских источников, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет по городу, поразивших торговый и развлекательный центр. Многие люди получили ранения.

10:01 Количество раненых растет после ракетного удара России по Сумы

После ракетного удара России по зданию городской администрации в северо-восточной Украине количество раненых возросло. По последним данным министерства внутренних дел Украины, ранения получили 18 человек, в том числе 6 детей. Министерство сообщило об этом в Telegram. Ранее (см. запись 03:34) город Сумы сообщал о не менее чем 13 гражданских лицах, в том числе 4 детей, раненых в результате ракетного удара. Ракета попала в центр социально-психологической реабилитации детей и интернат в Сумах. Безопасность в регионе Сумы ухудшилась после начала incursio Украины в соседнюю российскую область Kursk 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находится примерно в 350 км к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в результате воздушного удара России по Киеву

Россия вновь обстреляла Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). Во время ночного нападения, по меньшей мере, двое человек получили ранения от обломков перехваченных ракет, сообщили местные власти. Возгорелись пожары, и были повреждены здания и инфраструктура. Общенациональная воздушная тревога продолжалась почти два часа до раннего утра.

08:57 ISW: Большинство россиян поддерживают войну в Украине

Население России продолжает поддерживать войну в Украине - даже после incursio Украины в российский приграничный регион Kursk. Об этом свидетельствует последний отчет Института изучения войны (ISW). Ссылаясь на опросы независимого российского института Левада-центр, поддержка военной операции России в Украине среди россиян выросла в августе. В августе 2024 года почти 78% респондентов поддержали войну в Украине - увеличение по сравнению с 75% в июле 2024 года и 77% в июне 2024 года. По мнению аналитиков ISW, российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю гибкость в стратегии ведения затяжной войны износа против Украины.

08:11 Украина объявляет о потерях среди российских военнослужащих

Военные Украины обнародовали новые данные о потерях среди российских военнослужащих в Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года в Украине погибло примерно 617 600 российских солдат, с ежедневной потерей примерно 1300. Отчет из Киева также упоминает уничтожение девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной средней артиллерийской реактивной системы и 30 дронов. С начала масштабного наступления Россия, по утверждениям Украины, потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки дают более низкие числа потерь, которые, скорее всего, являются заниженными.

07:03 Выживание под завалами в Харькове

После ракетного удара России в Харькове спасатели смогли освободить живого человека из-под обломков обрушившегося концертного зала. Спасенный человек чувствовал себя хорошо вскоре после извлечения. Более 40 человек, в том числе пять детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову, сообщили власти. Несколько ракет попали в торговый центр и концертный зал в восточном городе в воскресенье днем.

06:20 Интенсивная атака России на КиевРоссия провела серию атак на Украину, используя дроны, более десяти крылатых ракет и бесчисленное количество баллистических ракет, затрагивая Киев и, возможно, другие города. Украинские Воздушные силы сообщили о нескольких взрывах в Киеве, в результате чего многие жители укрылись в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких пожарах в районах Голосеевский и Соломенский в Telegram. Также о пожарах сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. В районе Шевченковский один человек якобы пострадал из-за падения обломков. "Мы ответим на все. Враг почувствует это", - сказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в Telegram.

05:39 Российская ракетная атака на КиевКиев снова стал целью российской ракетной атаки, как сообщают военные отчеты с Украины. Украинские подразделения ПВО заняты отражением атаки, как подтвердили представители украинской военной на Telegram. Свидетели в Киеве услышали многочисленные громкие взрывы, указывающие на активацию систем ПВО. Точное количество запущенных ракет и возможный ущерб пока не подтверждены.

04:46 Путин о газопроводе в КитайПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай продвигается, как сообщил президент Владимир Путин. Обоснованность проекта была одобрена в январе 2022 года, и были проведены необходимые технические обследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", согласно транскрипту, опубликованному на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

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03:34 Атака на детское учреждение в СумыРоссийские войска обстреляли детский реабилитационный центр и приют в Сумах ракетами, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Центр расположен в жилом районе, как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на местную военную администрацию.

02:26 Опрос о польском ответе на российские дроныПо данным опроса польской газеты "Резексполита", почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос относится к неопознанному летающему объекту, предположительно камикадзе-дрону, который пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник Польши Томаш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия, вероятно, оценивала возможности польской ПВО, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Жертва в российском приграничном селеОдин человек погиб в оккупированном Россией Белгороде из-за украинского обстрела в селе Шагаровка на границе, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Трое человек пострадали в атаках на село Шебекино, а по меньшей мере одно другое село было обстреляно украинцами.

здесь.23:08 Россия заявляет об интерцепции более 150 дроновРоссия заявляет, что отразила массовую атаку украинских дронов на Москву и 14 других регионов, перехватив в общей сложности 158 беспилотных летательных аппаратов. По данным официальных заявлений, на Москву было направлено 10 дронов.

22:24 Число пострадавших в Харькове после российского авиационного удара возрослоЧисло пострадавших в результате массированного российского авиационного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семи детей, как сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. По данным новостных агентств, были поражены несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр.

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21:52 Погибли два пилота при крушении украинского вертолета во время тренировкиДва пилота погибли, когда украинский Ми-2 вертолет потерпел крушение во время тренировочного упражнения в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Воздушных сил Украины. Государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что на место крушения выехали следователи, эксперты и представители министерства обороны. Причина крушения пока неизвестна.

21:06 Украинский энергетический концерн подтверждает отключения электроэнергииУкраинский энергетический концерн "Укрэнерго" объявил, что в понедельник произойдут различные отключения электроэнергии в результате интенсивных российских атак на электросеть страны. "Укрэнерго" подчеркнуло, что основные объекты останутся нетронутыми, но намекнуло на возможные изменения в диапазоне ограничений.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность безопасностью Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России, и призвало tanto Россию, как и Украину гарантировать защиту станции.

В ответ на эскалацию конфликта на Украине Комиссия (вероятно, Еврокомиссия) объявила о дополнительном пакете помощи для поддержки гражданских лиц, пострадавших от войны.

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