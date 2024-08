Почти 65000 заявок на экологичное отопление

С начала года было одобрено около 65 000 заявок на финансирование экологически чистого отопления. Об этом сообщило министерство экономики, возглавляемое "Зелеными", в ответ на запрос фракции ХДС/ХСС, которое было распространено в понедельник, 28 июля. На данный момент нет данных о объеме финансирования.

В этом году в Фонде климата KTF для программы "Энергоэффективное здание" (BEG) предусмотрено €16,7 миллиарда. Эта программа, в частности, способствует замене окон или систем отопления.

В ответ на запрос союза правительство "трафика" из СДПГ, "Зеленых" и СВП придает использованию водорода во децентрализованном теплоснабжении "вторичную роль". "Однако использование водородных котлов или водородных КТП в зданиях, не подключенных к тепловой сети и где эффективность работы тепловых насосов низкая, может быть необходимой технологической опцией, если уже есть большие потребители водорода в округе и доступен адекватный водородный снабжение по низким ценам."

Министерство экономики планирует провести второе национальное совещание по теплу после первой встречи в июне 2023 года. Также планируется пересмотреть регулирование поставок тепла в системах централизованного отопления. "Черновик поправок включает в себя, в частности, нормы, направленные на усиление прав потребителей и прозрачность, стабилизацию экономической ситуации для эффективного расширения и декарбонизации систем централизованного отопления, а также адаптацию к развитию цифровизации." Кабинет должен дать зеленый свет на это как можно скорее в августе. THEN measures should come into force in the second half of the year. Around 15 percent of households and many industrial companies in Germany are connected to the existing district heating network.

С начала года число одобренных заявок на финансирование экологически чистого отопления существенно возросло. В связи с тем, что кабинет планирует дать зеленый свет на пересмотр регулирования систем централизованного отопления в августе, ожидаются изменения, направленные на усиление прав потребителей и прозрачность.

