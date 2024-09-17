Почему эти три штата часто служат надежными поворотными точками в политическом ландшафте США.

Трамп захватил президентство в 2016 году, перехитрив демократического соперника Хиллари Клинтон во всех трех ключевых штатах, получив общую победу с разницей примерно в 80 000 голосов. В 180-градусном повороте демократический Джо Байден вернул Белый дом в 2020 году, успешно вернув все три ключевых штата с общим перевесом около 260 000 голосов.

С тех пор, как Камала Харрис возглавила демократическую президентскую кампанию в июле, кандидаты выделили больше бюджета на рекламу в Пенсильвании, чем в любом другом штате, за ней следуют Мичиган на втором месте и Висконсин на четвертом, согласно данным, предоставленным CNN сервисом AdImpact, занимающимся аналитикой рекламы. Пенсильвания, Мичиган и Висконсин продолжают занимать первое, второе и четвертое места соответственно в резервировании бюджета на рекламу на период до ноября, а Джорджия занимает третье место в обоих списках.

Ясно демонстрируя свои главные опасения, кампании выделили почти на $120 миллионов больше на рекламу в трех значимых штатах-решающих факторах Ржавого пояса, чем в четырех штатах Юга (Джорджия, Северная Каролина, Аризона и Невада), которые они оспаривают. После пребывания в Пенсильвании для подготовки к дебатам Харрис появится во всех трех основных штатах-решающих факторах Ржавого пояса на этой неделе. В то же время Трамп запланировал провести встречу с избирателями во Флинте, Мичиган, во вторник.

Ветеран демократический стратег Боб Шрум, ныне директор Центра будущего политики в Университете Южной Калифорнии, заявил, что три штата-решающих фактора Ржавого пояса остаются влиятельными на президентских выборах, отражая различные глубоко укоренившиеся разделения в американской политике, такие как те, которые существуют между городскими и сельскими регионами и голубыми воротничками и белыми воротничками избирателями. «Они представляют собой поляризацию», - заявил Шрум.

Другие политические аналитики подчеркнули, что историческая тенденция этих трех штатов голосовать одинаково на президентских выборах делает их крупнейшим колеблющимся штатом в стране, в то время как крупные штаты, такие как Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс, склоняются к одной партии, а штаты, такие как Техас, Флорида и Огайо, склоняются к другой.

Хотя Мичиган, Пенсильвания и Висконсин имеют свои отличительные черты, ветеран демократический стратег Тэд Девин предлагает рассматривать их как фактически единое целое - «Ми-Па-Ви». Каждый из штатов имеет меньшую расовую разнообразность, чем в среднем по стране, с белым населением, составляющим примерно три четверти населения Мичигана и Пенсильвании и примерно четыре пятых в Висконсине. Латиноамериканские общины растут, но в этих штатах по-прежнему есть значительное чернокожее меньшинство. Кроме того, население этих штатов стареет, с пожилыми людьми, составляющими примерно одну пятую населения в каждом. Доля иностранного населения относительно мала, с примерно 7% населения в Мичигане и Пенсильвании и 5% в Висконсине, являющихся иностранными родившимися жителями. В этих штатах в последнее время наблюдался минимальный рост населения.

В то время как образование все больше становится важным фактором политической ориентации, три штата имеют сходства в этом отношении, с примерно одной третью взрослого населения, имеющего хотя бы четырехлетнее высшее образование - немного ниже среднего показателя по стране. Медианные доходы в Пенсильвании и Висконсине лишь немного ниже среднего показателя по стране, в то время как они отстают в Мичигане примерно на 10%. Сектор производства потерял значительное количество рабочих мест в этих штатах с 2000 года, но начал восстанавливаться, добавив примерно 20 000-30 000 рабочих мест с тех пор, как Байден вступил в должность.

В религиозных убеждениях три штатаremarkably похожи, с белыми христианами, которые, как правило, склоняются к республиканцам, составляющими около 55% взрослого населения в Пенсильвании и Висконсине и немного больше половины в Мичигане. В то же время избиратели без религиозной принадлежности, стабильно демократическая демографическая группа, составляют примерно одну четверть населения во всех трех штатах.

Хотя большие три штата Ржавого пояса одинаковы по многим показателям, Висконсин теоретически должен представлять более сложную ситуацию для Харрис в этом году. Доля населения меньшинств меньше, чем в других двух штатах, а также большая доля голосов, отданных белыми без высшего образования (ключевой компонент современной республиканской коалиции, особенно в эпоху Трампа). Кроме того, белые, рабочие, небольшие города и сельские районы, которые в последние годы склоняются к Республиканской партии во многих регионах, играют значительную роль в составе избирателей Висконсина, с примерно 50% голосов tanto в 2016, как и в 2020 годах, в отличие от 30% в Мичигане и 20% в Пенсильвании.

У демократов нет такого значительного преимущества в крупнейшем metropolitan area Висконсина, как в других двух штатах. Хотя округ Милвоки, хотя и больше, чем округи, окружающие Филадельфию и Детройт, не обеспечивает демократам существенного перевеса в голосах, особенно когда turnout в этом районе был низким в последние годы. Однако демократы набрали terreno в пригородных «ВОУ» округах за пределами Милвоки, although республиканцы сохраняют значительное преимущество в этих трех основных пригородных районах.

Один фактор, который делает Висконсин менее привлекательным для демократов на бумаге, заключается в том, что профсоюзы представляют собой лишь около половины частного сектора рабочей силы в Висконсине по сравнению с другими двумя штатами, согласно федеральной статистике.

На протяжении многих лет результаты выборов в Висконсине часто отражали более сложную демографическую и географическую картину для демократов. Хотя Висконсин дал более крупные отрывы Барраку Обаме, чем Пенсильвания в его двух гонках, демократы одержали больше побед в Пенсильвании в 2000, 2004 и 2020 годах. В 2022 году Висконсин представил более серьезный вызов демократам, чем другие два штата. Демократ Тони Эверс смог победить лишь с небольшим перевесом на выборах губернатора в Висконсине, в отличие от своих коллег-демократов Гретхен Уитмер в Мичигане и Джоша Шапиро в Пенсильвании. Республиканский сенатор Рон Джонсон также сохранил свое место в Висконсине, в то время как республиканцы уступили открытое место в Сенате в Пенсильвании.

Тем не менее, в 2022 году стратеги обеих партий считают Висконсин наиболее многообещающим для Харрис и наибольшим вызовом для Трампа среди основных штатов-решающих факторов Ржавого пояса.

Один из факторов успеха демократов в Висконсине — впечатляющий рост второго по величине города штата, Мадисон. Кроме того, что он является столицей штата и домом для флагманского государственного университета, Мадисон превратился в крупный биотехнологический и финансовый центр. Несмотря на то, что округ Дэн, включающий Мадисон и его пригороды, растет быстрее, чем любой другой округ Висконсина, он стал все более демократическим: доля голосов, отданных за демократов в округе Дэн, выросла с 70% на президентских выборах 2016 года до 75% на губернаторских выборах 2018 и 2020 годов, и до 79% на выборах губернатора 2022 года, а затем до 82% на горячо оспариваемых выборах в Верховный суд штата 2023 года, которые вращались вокруг вопроса об абортах.

Другой фактор, способствующий успеху демократов в Висконсине, — их способность сохранять конкурентоспособность в небольших районах, что является приоритетной задачей председателя Демократической партии Бена Виклера. Согласно Центру стратегий для сельской местности, большая часть жителей Висконсина живет в городах среднего размера, и демократы показывают лучшие результаты в таких сообществах, чем в Мичигане и Пенсильвании. К таким городам относятся Эу-Клер, Аплтон, Ла-Кросс и "БОУ" округа (Браун, Аутгами, и Виннебаго), расположенные вокруг Гри́н-Бея.

Консультант Демократической партии Питер Джиангреко отмечает, что способность партии сохранять конкурентоспособность в районе Гри́н-Бея является свидетельством ее более широкого присутствия в штате и важным фактором победы в Висконсине. "Рынок Гри́н-Бея является, по сути, индикатором каждого висконсинского выбора, и он все больше склоняется в нашу сторону", — сказал он. "Это потому, что там стало больше образованных людей и людей цветных. Из Милуоки и Чикаго происходит значительный отток людей в Гри́н-Бей. Это не похоже на Скрантон или Уилкс-Барре в Пенсильвании, которые когда-то были оплотами демократов, но затем перешли на другую сторону".

Мичиган в последние годы был наиболее многообещающим из этих трех штатов для демократов. Не только демократы превзошли там результаты на каждом президентском выборах с 2000 года, но и теперь они контролируют все четыре избранные конституционные должности штата (три из которых занимают женщины), оба места в Сенате США и обе палаты законодательного собрания штата. Тем не менее, в этом году представители обеих партий считают, что Мичиган будет более близким гонкой для Харрис, чем Висконсин. "Мичиган имеет свои нюансы", — сказал республиканский опросчик Джин Ульм, работающий в штате. "Там есть некоторые необычные факторы". Главный нюанс Мичигана — гнев его большого и ранее демократически настроенного арабско-американского населения из-за поддержки администрацией Байдена войны Израиля в Газе. Это недовольство распространилось и на студенческие круги. Демократам в Мичигане также приходится сталкиваться с устойчивыми усилиями Трампа убедить рабочих автопрома в том, что нажим администрации Байдена на более быстрый переход к электромобилям (которую поддерживает Харрис) уничтожит рабочие места в стране. Более того, когда Байден был кандидатом, демократы рисковали столкнуться с menorшим участием молодых чернокожих избирателей, в частности, молодых мужчин.

Однако у демократов есть несколько преимуществ в штате. Фокус на правах на аборты после отмены решения "Роу против Уэйда" Верховным судом усилил импульс партии в белых воротничковых пригородах по всему штату, особенно среди женщин: Exit-polls 2022 года показали, что Уитмер получила почти 70% голосов образованных белых женщин. Как и в Висконсине, демократы лучше сохранили свою конкурентоспособность в многочисленных городах среднего размера в Мичигане, чем в большинстве штатов; аналогично, демократы в Мичигане показывают немного лучшие результаты с рабочими белыми, чем в большинстве мест. С Харрис вместо Байдена организаторы с осторожным оптимизмом смотрят на возможность оживить участие чернокожих избирателей. "В последние месяцы было заметное отсутствие энтузиазма среди этих избирателей", — сказал Брендан Снайдер, старший советник "Детройт Экшн", группы, мобилизующей рабочих и молодых избирателей цветных в Мичигане. "Перспектива того, что черная женщина станет президентом Соединенных Штатов, принесла свежую энергию и энтузиазм в эти сообщества".

Наконец, Пенсильвания считается наиболее сложным из трех штатов для Харрис. Это также штат, который большинство аналитиков считают наиболее вероятным источником 270-й голоса коллегии выборщиков для победителя в ноябре (Висконсин был переломным моментом tanto в 2016, так и в 2020 годах). "Ключевой момент — Пенсильвания", — сказал Джиангреко. "Если мы выиграем Пенсильванью, [Харрис] станет президентом. Это действительно очень сложно представить, как выиграть Пенсильванью и проиграть Мичиган или Висконсин. Это не произойдет".

Подобные сдвиги видны и на политической карте Пенсильвании, повторяя тенденции в Висконсине и Мичигане. Как и в других штатах, демократы увидели рост в белых воротничковых пригородах, особенно в эпоху Трампа. Байден одержал впечатляющую победу в четырех основных пригородных округах Филадельфии в 2020 году, набрав около 300 000 голосов больше, чем Клинтон в 2016 году.

Однако демократы выразили обеспокоенность возможной апатией избирателей и увеличением поддержки Трампа среди чернокожих избирателей в Филадельфии. В то же время республиканцы установили прочный и устойчивый перевес среди большого рабочего класса белых в Пенсильвании.

Exit-polls 2020 года показывают, что Трамп получил более широкий отрыв среди рабочих белых избирателей в Пенсильвании, чем в других двух штатах. Более того, анализ Центра исследований сельской местности показывает, что Трамп значительно лучше выступал в городах среднего и малого размера в Пенсильвании, чем в других ключевых штатах. Это может быть связано с существенной потерей рабочих мест в промышленности в Пенсильвании за последние несколько десятилетий.

"Пенсильвания стала гораздо лучшим штатом для республиканцев", — заявил Ульм, отметив сокращение преимущества регистрации демократов с 2020 года. "Места, которые когда-то были оплотами демократов, больше не являются таковыми".

Данте Чинни, основатель Американского проекта сообществ, определяет многие из мест, где поддержка Трампа наиболее сильна, как "Средние пригороды" – в основном среднедоходные районы за пределами городских центров, доминируемые белыми рабочими классами, подобные округу Питтсбурга.

Эти регионы, по словам Чинни, когда-то были верными оплотами демократов, но с тех пор склонились к более симпатичному Трампу мнению. "Раньше это были оплоты профсоюзов... и в прошлом это означало, что они были демократами", - сказал Чинни. "Но они сдвинулись. Они стали "трампистскими". Обычно он набирает много голосов в маленьких местах. Но это самые надежные скопления голосов Трампа".

В то время как республиканский опросчик Патрик Руфини скептически относится к силе Харрис в Висконсине, он согласен с тем, что Пенсильвания является самым многообещающим шансом Трампа вернуть один из основных штатов Ржавого пояса.

Как более старший белый католик с корнями в Пенсильвании, Руфини признает региональное преимущество Байдена в восточных районах штата на выборах 2020 года. Однако он сомневается, что Харрис сможет повторить эти результаты. "Я сомневаюсь, что Харрис сможет воспроизвести это", - сказал Руфини. "Кроме того, окружение вопросов может быть хуже для Харрис в Пенсильвании, чем где-либо еще, из-за вопроса фракционирования и оставшейся симпатии [к Трампу] после стрельбы в Батлере, Пенсильвания".

Демократы, с другой стороны, видят потенциал для того, чтобы Харрис добилась существенных преимуществ в пригородах Филадельфии, апеллируя к избирателям, поддерживающим право на аборты, и пытаясь обратить вспять снижение turnout среди черных избирателей в городе самом.

"Рай для нас - получить результаты 2016 года в городе Филадельфия и результаты 2020 года в пригородах Филадельфии", - сказал опросчик Джефф Гэрин. "Если вы сделаете это... ваша арифметика в штате начнет быть довольно хорошей".

Для того, чтобы любой из этих трех штатов отклонился от своих обычных моделей голосования, потребуется нарушить недавние политические тренды. Для Мичигана и Пенсильвании это будет означать отклонение от более глубокой тенденции.

Все три штата являются ключевой частью того, что я назвал в 2009 году "синей стеной" - 18 штатов, голосовавших за демократов на каждом из шести президентских выборов с 1992 по 2012 год. Коллективно они приняли про-демократическую позицию в 2016 и 2020 годах.

С 1980 года Мичиган, Пенсильвания и Висконсин голосовали одинаково на всех президентских выборах, кроме одной (1988, когда Висконсин проголосовал за Майкла Дукакиса, в то время как другие два штата поддержали Джорджа Х. Буша). Даже губернаторские выборы в этих штатах были под контролем одной партии на каждой выборной кампании с 1994 года, за исключением одного случая.

Сходимость между Мичиганом и Пенсильванией восходит к середине 19-го века. В 1856 году Пенсильвания поддержала демократа Джеймса Бьюкенана на пост президента, в то время как Мичиган поддержал Джона К. Фримонта, первого республиканского кандидата в президенты. Однако два штата не голосовали за разных кандидатов в президенты до 1932 года, когда Рузвельт выиграл Пенсильванию, а Мичиган поддержал действующего Герберта Гувера. После этой краткой дивергенции Мичиган и Пенсильвания в основном голосовали за одного и того же кандидата на каждом президентском выборах с 1940 года, за исключением 1976 года, когда Мичиган поддержал республиканца Джерри Форда, в то время как Пенсильвания проголосовала за демократа Джимми Картера.

В целом, Мичиган и Пенсильвания отклонились в своих предпочтениях голосования только четыре раза за 42 президентских выборов с тех пор, как две основные партии стали доминирующими политическими силами в Америке. Фактически, два штата даже голосовали против обеих партий в 1912 году, присоединившись к шести другим штатам в поддержке третьей партии Теодора Рузвельта.

Эта группа штатов, в частности Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, доказала свою значимость в выборах США. Эти три штата голосовали за одного и того же кандидата в президенты в 17 из 26 выборов с 1920 года, при этом победивший кандидат побеждал в 15 из этих 17 случаев. На девяти выборах, когда они разделились, кандидат, получивший два из этих трех штатов, побеждал 7 раз. За пределами этого только демократы Аль Гор в 2000 году и Джон Керри в 2004 году не смогли добиться чистой победы, в то время как республиканцы Томас Ди威 в 1948 году и демократ Хьюберт Хамфри в 1968 году победили только с двумя из них в своем активе.

Историческая тенденция сходимости между этими тремя штатами, в частности между Мичиганом и Пенсильванией, не гарантирует, что они останутся выровненными в ноябре. Как поясняет Гэрин, "Учитывая, насколько близко результаты были в этих штатах на последних выборах, они потенциально могли бы быть очень близки друг к другу и все же прийти к разным результатам".

Нет гарантии, что кандидат, получивший больше побед в этих штатах, станет президентом. Харрис может выиграть и Мичиган, и Висконсин, но все же проиграть, если Трамп победит в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Одно остается неоспоримым: какой бы ни был результат в ноябре, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин - колоссальные полевые битвы, иначе известные как "Ми-Па-Ви" - будут иметь значительное влияние на него.

В контексте президентских выборов Боб Шрум, опытный демократический стратег, отметил, что три штата Ржавого пояса Мичиган, Пенсильвания и Висконсин влиятельны из-за их представление глубоких разделений в американской политике.

Учитывая их важность на выборах, политические аналитики называют Мичиган, Пенсильвания и Висконсин самым большим переходящим штатом страны из-за их исторической тенденции голосовать одинаково на президентских выборах.

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