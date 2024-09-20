По сравнению с прошлым годом, показатель новых регистраций снизился на 18,3%.

Европейский автопром испытывает трудности в августе. Продажи новых автомобилей упали на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном из-за слабых результатов в ключевых рынках, таких как Германия, Франция и Италия, согласно данным ассоциации автопроизводителей Acea от 25 августа. Промышленность срочно просит помощи от ЕС, предвидя введение ужесточенных ограничений на выбросы CO2 автопарка в следующем году.

По данным того же отчета, продажи электромобилей (ЭМ) резко упали на 43,9%. В августе прошлого года продажи ЭМ были высокими из-за высокого спроса в Германии из-за приближающегося окончания стимулов для ЭМ, но с тех пор не было достигнуто таких же результатов. В результате Германия испытала резкое падение продаж ЭМ на 68,8% в годовом исчислении. Франция последовала с падением на 33,1%. Во всей ЕС доля ЭМ в новых регистрациях составила 14,4% в августе по сравнению с 12,1% в июле и 12,6% за первые восемь месяцев года.

Тем не менее, несмотря на спад в августе, общий авторынок демонстрирует стабильный рост на 1,4% за первые восемь месяцев года, что составляет в общей сложности 7,2 миллиона новых регистраций. Испания и Италия показали заметный рост на 4,5% и 3,8% соответственно, в то время как Франция и Германия показали небольшое снижение на 0,5% и 0,3%.

В контексте трудностей европейского автопрома ключевые рынки, такие как Германия, Франция и Италия, испытали значительное снижение продаж новых автомобилей. В свете ужесточения ограничений на выбросы CO2 автопарка промышленность срочно ищет помощь от Европейского Союза.

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