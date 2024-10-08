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ПолитикаНовостиВойны и конфликты

По сообщениям, Тегеран якобы планирует начать очередное нападение на Израиль.

Собрание многочисленных целей

 and  John Stellmacher
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За четыре года аятолла Хаменеи возвращается, чтобы транслировать проповедь в пятницу в Тегеране.
За четыре года аятолла Хаменеи возвращается, чтобы транслировать проповедь в пятницу в Тегеране.

По сообщениям, Тегеран якобы планирует начать очередное нападение на Израиль.

После значительного ракетного удара Ирана по Израилю на этой неделе премьер-министр Нетаньяху объявил о своих намерениях отомстить. Это вызвало ответную реакцию из Тегерана, где угрожали ответить зеркально, как сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Их план ответных действий, похоже, уже готов.

Как сообщает иранские СМИ, их план ответа на любые возможные действия Израиля сейчас находится в состоянии готовности. Новостное агентство Tasnim со ссылкой на военные источники сообщило, что "если Израиль действует, иранский контрнаступление будет осуществлен".

Эти источники также сообщили, что у Ирана есть длинный список потенциальных целей в Израиле. Масштабный удар, совершенный Ираном во вторник вечером, всего через шесть месяцев после первого, служит напоминанием о том, что любую израильскую точку можно сравнять с землей, если понадобится.

Иран нанес ракетный удар по Израилю во вторник вечером во второй раз в этом году. Израильские силы обороны перехватили большинство из примерно 200 ракет, выпущенных в воздух. Иран заявил, что атака была ответом на военные операции Израиля против проиранской шиитской милиции "Хезболла" на юге Ливана и убийство их лидера Хасана Насраллы.

Премьер-министр Нетаньяху ответил угрозой дальнейшей мести, назвав действия Ирана "серьезной ошибкой", которая будет "наказана соответственно". В настоящее время ведутся международные усилия для предотвращения дальнейшего эскалации.

В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил об "еще более сильной реакции", если Израиль снова нападет. Он заявил: "За каждый израильский удар последует пропорциональный и подобный, а возможно, и более сильный ответ от Ирана". Он сделал эти замечания во время визита в Дамаск, Сирия, где встретился с президентом Башаром аль-Асадом, близким союзником Ирана.

Между тем, министр нефти Ирана Мохсен Пахнеджад в воскресенье посетил нефтяной объект на острове Чабух в качестве демонстрации неповиновения. Он описал визит как "обычную деловую поездку" и подчеркнул, что Иран не боится никакого потенциального кризиса, вызванного их врагами. Остров Чабух, расположенный в Персидском заливе, является домом для крупнейшего экспортного терминала нефти Ирана.

Наконец, президент США Джо Байден в четверг объявил, что ведутся переговоры между США и Израилем о возможном ударе по иранским нефтяным объектам. Однако в пятницу Байден посоветовал воздержаться от такого шага, предложив рассмотреть другие альтернативы. Ранее он отверг идею нападения на иранские ядерные объекты.

Растущее напряжение между Ираном и Израилем, подчеркнутое недавними ракетными атаками, подчеркивает наличие ['Войн и Конфликтов'] в регионе. Продолжающиеся угрозы и контрмеры, такие как те, которые исходят от министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и премьер-министра Нетаньяху, указывают на то, что ситуация остается нестабильной и непредсказуемой.

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