По сообщениям, один из студентов университета Райса погиб в результате убийства-самоубийства, что привело к закрытию всего кампуса в первый день занятий.

Тело Андреа Родригес Авила, студента второго курса Ричовского университета, было обнаружено сотрудниками университета после запроса на проверку благополучия от обеспокоенного родственника, который заметил, что она не посещала занятия в понедельник. Как заявил начальник полиции университета Рич Риджент Клементе Родригес.

Подозреваемый в убийстве, неидентифицированный мужчина, не имеющий видимых связей с университетом, также был найден в той же комнате, покончивший с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

По словам Родригеса, в записке, оставленной подозреваемым на месте происшествия, предполагается, что он сначала застрелил Авилу, а затем повернул оружие против себя. Записка намекала на бурные романтические отношения между двумя людьми.

Президент Ричовского университета Реджинальд ДеРош пообещал, что университет будет работать в тесном сотрудничестве с семьей Родригес, чтобы оказать им всю необходимую помощь и поддержку в это трагическое время.

Предварительное расследование указывает на то, что подозреваемый, возможно, сопровождал Авилу в ее общежитие, Колледж Джонс, без признаков взлома.

Обнаружение тела привело к всеобщей блокировке университета около 17:40 по центральноевропейскому времени, что также привело к отмене всех оставшихся занятий и мероприятий на день.

Блокировка была снята в 19:18, как объявил университет.

Полиция университета Рич ведет расследование, при поддержке полиции Хьюстона.

Колледж Джонс, где проживала Авила, является одним из 11 резиденциальных колледжей, которые размещают undergraduate-сообщество Ричовского университета. При зачислении студенты случайным образом назначаются в резиденциальный колледж, где они остаются на протяжении всего своего обучения.

Родители Авилы сейчас на связи с университетом и планируют прилететь в Хьюстон завтра, как подтвердил ДеРош.

Это развивающаяся новостная история, и она будет обновляться по мере поступления новой информации.

Сообщество Ричовского университета глубоко опечалено этим инцидентом, и мы все заботимся друг о друге. Студенты объединяются, чтобы поддержать друг друга в это трудное время.

Университетские власти тесно сотрудничают с семьей Родригес, чтобы оказать им всю необходимую помощь и поддержку в это трагическое время.

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