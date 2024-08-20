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ПолитикаНовости

По сообщениям инсайдера, законный представитель Трампа якобы стал жертвой хакерских атак.

Правового консультанта, связанного с Дональдом Трампом, пытались взломать, как Notify three надежные источники, что может быть значительным эскалатором.

 and  John Stellmacher
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Линдси centimeters знаменитости и Джим Трасти, два члена бывшей команды юристов президента США...
Линдси centimeters знаменитости и Джим Трасти, два члена бывшей команды юристов президента США Дональда Трампа, покинули здание Федерального суда и судебный дом Пола Г. Роджера в Вест-Палм-Бич, Флорида, 1 сентября 2022 года. - напряженное противостояние между Дональдом Трампом и федеральными следователями переходит в судебный зал, после серии громких объявлений, связанных с изъятием классифицированных документов из резиденции Трампа во Флориде. Юристы Трампа добиваются назначения независимого оценщика, или "специального мастера

По сообщениям инсайдера, законный представитель Трампа якобы стал жертвой хакерских атак.

CNN ранее сообщала об якобы имевшем место взломе личной электронной почты Дональда Трампа его давним другом Роджером Стоуном, в результате которого хакеры из Ирана получили доступ к почте высокопоставленного сотрудника предвыборной кампании.

Источники сообщили CNN, что Линдси Халлиган, член команды юристов Трампа в течение нескольких лет, также была целью этой попытки взлома со стороны Ирана. Однако точные даты и масштабы этой попытки, а также любое потенциальное проникновение в ее устройства или аккаунты остаются неясными, поскольку ФБР продолжает расследование.

Халлиган играла ключевую роль в ведении дела оclassified документах и даже сидела в первом ряду во время речи Трампа на съезде Республиканской партии в VIP-ложе. Ее коллеги описывают ее как "шептун Трампа", человека, которому Трамп доверяет и которого часто приглашает на важные события.

В последнее время Халлиган также присутствовала на высокоуровневых встречах в Министерстве юстиции вместе с другими членами команды юристов Трампа.

После сообщений об attempted hacking команды Трампа со стороны Ирана пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг заявил CNN: "Эти сообщения об attempted hacking команды президента Трампа террористическим режимом Ирана последовали за недавними разоблачениями о заговоре Ирана по убийству президента Трампа в то же время, что и трагедия в Батлере, Пенсильвания. Иранцы боятся, что президент Трамп положит конец их террору так же, как он сделал это в свои первые четыре года в Белом доме. Любые СМИ или новостные агентства, перепечатывающие документы или внутренние коммуникации, действуют в интересах врагов Америки и делают именно то, что они хотят".

ФБР отказалось комментировать этот вопрос.

В понедельник ФБР и другие американские разведывательные агентства подтвердили, что правительство США пришло к выводу, что правительство Ирана стоит за операцией по взлому предвыборной кампании Трампа и пыталось атаковать кампанию Байдена-Харриса.

Агентства заявили, что они уверены, что иранцы использовали социальную инженерию и другие методы, чтобы получить доступ к людям, имеющим непосредственный доступ к предвыборным кампаниям обеих политических партий. Такие действия, включая кражи и разглашения, направлены на влияние на процесс выборов в США.

Миссия Ирана в ООН отвергла эти утверждения как "неподтвержденные", в то время как кампания Трампа связывалась с ФБР по поводу взлома, но остаются вопросы о степени сотрудничества между двумя сторонами.

Несмотря на продолжающееся расследование ФБР о попытке взлома Линдси Халлиган, ключевого члена команды юристов Трампа, масштабы и временные рамки атаки остаются неясными. Если это будет доказано, политические последствия такого инцидента могут существенно повлиять на текущую политику, связанную с выборами в США.

Кроме того, ФБР и другие американские разведывательные агентства подтвердили, что правительство Ирана стояло за операцией по взлому tanto предвыборной кампании Трампа, как и кампании Байдена-Харриса, вызывая опасения по поводу иностранного вмешательства в американскую политику.

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