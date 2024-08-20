По сообщениям инсайдера, законный представитель Трампа якобы стал жертвой хакерских атак.

CNN ранее сообщала об якобы имевшем место взломе личной электронной почты Дональда Трампа его давним другом Роджером Стоуном, в результате которого хакеры из Ирана получили доступ к почте высокопоставленного сотрудника предвыборной кампании.

Источники сообщили CNN, что Линдси Халлиган, член команды юристов Трампа в течение нескольких лет, также была целью этой попытки взлома со стороны Ирана. Однако точные даты и масштабы этой попытки, а также любое потенциальное проникновение в ее устройства или аккаунты остаются неясными, поскольку ФБР продолжает расследование.

Халлиган играла ключевую роль в ведении дела оclassified документах и даже сидела в первом ряду во время речи Трампа на съезде Республиканской партии в VIP-ложе. Ее коллеги описывают ее как "шептун Трампа", человека, которому Трамп доверяет и которого часто приглашает на важные события.

В последнее время Халлиган также присутствовала на высокоуровневых встречах в Министерстве юстиции вместе с другими членами команды юристов Трампа.

После сообщений об attempted hacking команды Трампа со стороны Ирана пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг заявил CNN: "Эти сообщения об attempted hacking команды президента Трампа террористическим режимом Ирана последовали за недавними разоблачениями о заговоре Ирана по убийству президента Трампа в то же время, что и трагедия в Батлере, Пенсильвания. Иранцы боятся, что президент Трамп положит конец их террору так же, как он сделал это в свои первые четыре года в Белом доме. Любые СМИ или новостные агентства, перепечатывающие документы или внутренние коммуникации, действуют в интересах врагов Америки и делают именно то, что они хотят".

ФБР отказалось комментировать этот вопрос.

В понедельник ФБР и другие американские разведывательные агентства подтвердили, что правительство США пришло к выводу, что правительство Ирана стоит за операцией по взлому предвыборной кампании Трампа и пыталось атаковать кампанию Байдена-Харриса.

Агентства заявили, что они уверены, что иранцы использовали социальную инженерию и другие методы, чтобы получить доступ к людям, имеющим непосредственный доступ к предвыборным кампаниям обеих политических партий. Такие действия, включая кражи и разглашения, направлены на влияние на процесс выборов в США.

Миссия Ирана в ООН отвергла эти утверждения как "неподтвержденные", в то время как кампания Трампа связывалась с ФБР по поводу взлома, но остаются вопросы о степени сотрудничества между двумя сторонами.

Несмотря на продолжающееся расследование ФБР о попытке взлома Линдси Халлиган, ключевого члена команды юристов Трампа, масштабы и временные рамки атаки остаются неясными. Если это будет доказано, политические последствия такого инцидента могут существенно повлиять на текущую политику, связанную с выборами в США.

Кроме того, ФБР и другие американские разведывательные агентства подтвердили, что правительство Ирана стояло за операцией по взлому tanto предвыборной кампании Трампа, как и кампании Байдена-Харриса, вызывая опасения по поводу иностранного вмешательства в американскую политику.

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