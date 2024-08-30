Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

По сообщениям, Deutsche Bahn заполнила беспрецедентное количество рабочих мест в этом текущем году.

Более 500 дополнительных человек по сравнению с предыдущим годом.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

По сообщениям, Deutsche Bahn заполнила беспрецедентное количество рабочих мест в этом текущем году.

Компания DB вновь побила свой годовой рекорд по найму, приняв на работу 6000 новых сотрудников с осени. Это на 500 больше, чем в 2021 году, как было объявлено в пятницу. В то же время, как сообщает Süddeutsche Zeitung, транспортный гигант испытывает острую нехватку персонала, что приводит к operationalным проблемам.

Внутреннее презентация DB, согласно SZ, гласит: "Мы испытываем трудности с заполнением вакансий на постах сигнальных ящиков", что приводит к временно неконтролируемым центрам управления и, как следствие, к нарушениям движения поездов. Самые серьезные последствия наблюдаются в районе Стuttgart и Магдебурга.

Проблемы начали проявляться уже в 2022 году. В предыдущем году, как сообщает SZ, 688 сигнальных ящика были временно закрыты, согласно документам, запрошенным у DB Федеральным сетевым агентством. Однако к 2022 году эта цифра резко возросла до 4165 сигнальных ящиков, которые были прерваны в течение нескольких часов из-за нехватки персонала. Только в первой половине 2023 года было зафиксировано 2459 перебоев в работе сигнальных ящиков.

Что касается числа стажеров, то DB добилась прогресса в течение многих лет. В 2019 году они побили рекорд, приняв на стажировку 4200 человек, и с тех пор продолжают увеличивать это число. Большинство стажеров готовятся к профессии машиниста поезда.

"С одной стороны, мы сокращаем расходы, но с другой - мы готовы вложить значительные средства в наших молодых талантов", - сказал глава отдела кадров DB Мартин Зейлер. Он пообещал гарантировать работу стажерам после успешной сдачи экзаменов.

Нехватка кадров в сигнальных ящиках по-прежнему остается проблемой, как отмечается в внутреннем презентации DB: "Другие критически важные позиции, такие как операторы сигнальных ящиков, оказались особенно сложными для заполнения". Это приводит к увеличению зависимости от временного персонала, который может не обладать таким же уровнем знаний и опыта.

Несмотря на острую потребность в новых сотрудниках на различных должностях, объявление DB о найме 6000 новых сотрудников в этом году в основном сосредоточено на программах стажировки и других областях, с минимальным упоминанием операторов сигнальных ящиков и подобных позиций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По утверждению бразильского судьи, Маск разблочил определенные профили, которые он ранее ограничил,...
Политика

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии

Илон Маск дискредитирует судью, потенциальный запрет на X в Бразилии В течение суток сервис X может быть заблокирован в Бразилии, как указал суд. Компания сообщила, что этот потенциальный запрет, скорее всего, последует после того, как они проигнорировали назначение юридического представителя в юрисдикции Бразилии, пропустив ранее установленный судебный срок. Вопрос заключается

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Большинство жителей ЕС испытывают тревогу по поводу вопросов безопасности в Европе.
Политика

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне

Уровень безработицы в июле снизился в еврозоне Уровень безработицы в еврозоне снизился в июле. Он упал до 6,4%, с 6,5% в июне, как сообщило Eurostat в пятницу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали стабильности. По данным Eurostat, в июле безработными были 10 990 000 человек в зоне евро, что на

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Расцветающие пейзажи вдоль Эльбы: Вид на Дрезден, выдающуюся столицу Саксонии
Политика

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии

Предстоящий сбор данных на выборах в законодательные собрания Саксонии Саксония готовится к тесной гонке: Примерно 3.3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, в Саксонии 1 сентября существенно повлияют на будущий политический ландшафт ландтага Дрездена. С 1990 года ХДС удерживает титул самой сильной силы в земле, но недавние опросы свидетельствуют о

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно