По сообщениям, Deutsche Bahn заполнила беспрецедентное количество рабочих мест в этом текущем году.

Компания DB вновь побила свой годовой рекорд по найму, приняв на работу 6000 новых сотрудников с осени. Это на 500 больше, чем в 2021 году, как было объявлено в пятницу. В то же время, как сообщает Süddeutsche Zeitung, транспортный гигант испытывает острую нехватку персонала, что приводит к operationalным проблемам.

Внутреннее презентация DB, согласно SZ, гласит: "Мы испытываем трудности с заполнением вакансий на постах сигнальных ящиков", что приводит к временно неконтролируемым центрам управления и, как следствие, к нарушениям движения поездов. Самые серьезные последствия наблюдаются в районе Стuttgart и Магдебурга.

Проблемы начали проявляться уже в 2022 году. В предыдущем году, как сообщает SZ, 688 сигнальных ящика были временно закрыты, согласно документам, запрошенным у DB Федеральным сетевым агентством. Однако к 2022 году эта цифра резко возросла до 4165 сигнальных ящиков, которые были прерваны в течение нескольких часов из-за нехватки персонала. Только в первой половине 2023 года было зафиксировано 2459 перебоев в работе сигнальных ящиков.

Что касается числа стажеров, то DB добилась прогресса в течение многих лет. В 2019 году они побили рекорд, приняв на стажировку 4200 человек, и с тех пор продолжают увеличивать это число. Большинство стажеров готовятся к профессии машиниста поезда.

"С одной стороны, мы сокращаем расходы, но с другой - мы готовы вложить значительные средства в наших молодых талантов", - сказал глава отдела кадров DB Мартин Зейлер. Он пообещал гарантировать работу стажерам после успешной сдачи экзаменов.

Нехватка кадров в сигнальных ящиках по-прежнему остается проблемой, как отмечается в внутреннем презентации DB: "Другие критически важные позиции, такие как операторы сигнальных ящиков, оказались особенно сложными для заполнения". Это приводит к увеличению зависимости от временного персонала, который может не обладать таким же уровнем знаний и опыта.

Несмотря на острую потребность в новых сотрудниках на различных должностях, объявление DB о найме 6000 новых сотрудников в этом году в основном сосредоточено на программах стажировки и других областях, с минимальным упоминанием операторов сигнальных ящиков и подобных позиций.

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