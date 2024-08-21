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ПолитикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

По сообщениям, автомобиль Бьёрна Хоке столкнулся с демонстрацией оппозиции.

Из-за масштабных протестов запланированное выступление Бьёрна Хёкке, лидера партии AfD в Тюрингии, в Йене было отменено. Сообщается, что автомобиль Хёкке якобы вступил в преднамеренный контакт с демонстрацией на месте проведения мероприятия.

 and  Christian Meier
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- По сообщениям, автомобиль Бьёрна Хоке столкнулся с демонстрацией оппозиции.

Во время демонстрации против присутствия лидера Тюрингии AfD Бьёрна Хёкке произошел инцидент. Несколько человек якобы сообщили Der Spiegel, что автомобиль, возможно, с Хёкке внутри, намеренно въехал в санкционированный протест, чтобы прорваться через него. К счастью, об инцидентах с травмами не сообщалось.

Демонстрация против Бьёрна Хёкке в Йене: Машина врезается в толпу

Хёкке должен был выступить в качестве участника панельной дискуссии во вторник наряду с двумя кандидатами AfD на выборах в Йене. Перед мероприятием собрались сотни протестующих, были зарегистрированы несколько протестов и индивидуальные сидячие забастовки возле центра ЛИЗА в районе Лобеда, чтобы воспрепятствовать въезду Хёкке. Сначала полиция разогнала баррикады без применения силы.

Несмотря на ожидание 1000 протестующих, почти вдвое больше людей пришли, чтобы осудить правого экстремиста Хёкке. Инцидент якобы произошел, когда силы безопасности пытались сопроводить Хёкке в центр ЛИЗА через боковой вход.

Председатель ЮСО Филипп Тюэрмер, который якобы стал свидетелем инцидента, сказал Der Spiegel: "Я находился на территории зарегистрированной демонстрации, когда машина с Хёкке внутри внезапно выехала из боковой улицы прямо на толпу. Протестующим пришлось быстро уйти с дороги, некоторых даже задело внедорожник. Машина протаранила демонстрацию!"

Полиция Йены хранит молчание об инциденте

Несколько свидетелей подтвердили рассказ Тюэрмера Der Spiegel. По его словам, телохранители Хёкке сначала пытались прорваться через толпу с применением силы, а некоторые полицейские якобы помогли, оттаскивая протестующих в сторону. "Когда это не сработало, они сопроводили его обратно к машине и уехали - в стиле боевика", - сказал Тюэрмер.

Полицейское управление Йены отказалось комментировать описанную свидетелями последовательность событий. Они заявили, что не знают об инциденте, когда машина въехала в толпу. Сообщается, что охрана Хёкке увидела баррикаду и повернула обратно, сказал представитель полиции. Однако фотографии и видео, сделанные вскоре после инцидента, показали машину Хёкке среди протестующих, изображая жестокое обращение полиции с демонстрантами, несмотря на то, что протест был зарегистрирован законно.

"Полиция казалась неадекватной и неправильно среагировала в этой ситуации. План безопасности провалился", - заключил Тюэрмер.

Протестующие останавливают появление Хёкке

По данным полиции, во время протестов было зарегистрировано 12 уголовных правонарушений и одно административное правонарушение. Точное количество и характер травм остаются неизвестными. Появление Хёкке не состоялось после протестов.

"Присутствие господина MdL Хёкке пришлось неожиданно отменить из-за большого количества людей и хаотичной ситуации на месте", - заявило полицейское управление в пресс-релизе.

Der Spiegel пытался связаться с Бьёрном Хёкке для комментариев, но не получил ответа.

Хёкке будет баллотироваться в качестве главного кандидата AfD на выборах в ландтаг Тюрингии 1 сентября. Согласно опросам, AfD, классифицированная как правая экстремистская партия конституционной защитой, в настоящее время является самой сильной политической силой в государстве.

Лидер AfD Бьёрн Хёкке должен был принять участие в гражданском диалоге в Йене, но протесты против его появления привели к скоплению большой толпы, чтобы воспрепятствовать его въезду. Во время инцидента несколько свидетелей заявили, что автомобиль Хёкке намеренно въехал в толпу протестующих, заставив протестующих быстро уйти с дороги. Полицейское управление Йены, однако, отрицает какое-либо знание об этом инциденте.

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