По словам властей колледжа, ученик покинул колледж Геттисбург после того, как на торсе другого студента была вырезана расовая оскорбление.

На неформальном собрании команды пловцов в кампусе 6 сентября один из студентов использовал нож для нарезки коробок, чтобы вырезать оскорбительное расистское оскорбление на груди другого студента, как заявило учебное заведение и семья жертвы.

"Это отвратительный поступок, совершенный teammate, кем он высоко ценил, кем он считал другом", - заявила семья в анонимном заявлении в кампусном издании Геттисбургский.

Неясно, был ли пловца исключен или подвергся другим взысканиям со стороны колледжа. Джими Йейтс, представитель колледжа, заявила, что студент больше не зачислен из-за законов о конфиденциальности студентов, не раскрывая дальнейших подробностей. Идентичности участвующих студентов остаются неизвестными.

Школа и семья объявили об продолжающемся расследовании инцидента 9 сентября, заявив: "Мы признаем серьезность и тяжесть этой ситуации и надеемся, что она станет поворотным моментом для нашего сообщества и за его пределами".

Боб Иулиано, президент колледжа, осудил действия студента в сообщении на кампус в начале сентября и похвалил старших членов команды пловцов за первоначальное сообщение об инциденте.

"Независимо от отношений или мотивов, такое унижающее, оскорбительное или маргинализирующее поведение не имеет места на этом кампусе", - заявил Иулиано.

В письме к сообществу колледжа Иулиано признал, что колледж не идентифицировал инцидент как исходящий из проблемной культуры команды или отражающий саму команду.

"Мы разочарованы. Важно признать причиненный ущерб членам нашего сообщества, которые уже давно сталкиваются с маргинализацией на основе своей идентичности, расы, культуры и истории через такие слова и действия", - написал он.

Иулиано подтвердил, что руководитель по вопросам разнообразия колледжа будет руководить расследованием и возможными действиями.

По состоянию на 9 сентября семья жертвы не подала заявление в местную полицию, как заявил начальник полиции Геттисбурга Роберт У. Гленни-младший. По словам Гленни-младшего, жертву поощряли связаться с правоохранительными органами, но она предпочла позволить дисциплинарным процедурам колледжа идти своим чередом.

Семья заявила в своем заявлении от 9 сентября, что они могут рассмотреть возможность подачи иска на местном, государственном и федеральном уровнях. На прошлой неделе они подали жалобы в местный и государственный NAACP и Комиссию по правам человека Пенсильвании.

В ответ на инцидент колледж объявил, что участвующие студенты не будут участвовать в деятельности команды пловцов, пока продолжается рассмотрение дисциплинарных мер, согласно заявлению, распространенному в студенческой газете.

Семья жертвы заявила, что их сына интервьюировал тренерский штаб, а затем отстранили от команды без отстранения. Заявление колледжа от 9 сентября не уточняло статус каких-либо студентов, в том числе жертвы, в отношении возобновления занятий плаванием. CNN связалась с колледжем за комментариями.

В этом осеннем семестре в Колледже Геттисбурга обучается 2207 "обучающихся на дневном отделении". По данным колледжа, 62% студентов в США идентифицируют себя как белые, в то время как 21% идентифицируют себя как представители цветных народов.

Семья выразила разочарование тем, что инцидент не был сразу связан с проблемной культурой команды, подчеркивая, что такое поведение вредно для маргинализированных лиц.

Независимо от статуса студента, руководитель по вопросам разнообразия колледжа руководит расследованием инцидента.

Читайте также: