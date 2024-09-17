По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
"Обычно представители политического левого крыла заявляют, что проблемы есть с обеих сторон. Я не утверждаю, что мы, консерваторы, всегда правы, и что либералы всегда абсолютно правы. Но между нами есть заметная разница: в последнее время никто не пытался убить Камалу Харрис, в то время как на жизнь Дональда Трампа было совершено два покушения в последние несколько месяцев", - заявил Вэнс на ужине Georgia Faith & Freedom Coalition в Атланте.
"Это неопровержимое доказательство того, что левым нужно немного успокоиться и прекратить этот бред", - продолжил он.
Вэнс пообещал приложить усилия, чтобы смягчить риторику, и напрямую обратился к тем, кто призывает к "устранению" Трампа, в частности к конгрессмену из Нью-Йорка Дану Голдману, который высказывался за "устранение" Трампа в интервью прошлого года.
"Кто-то пострадает от этого, и это повредит нашей стране. Кто-то пострадает. Подумайте о широкомасштабных последствиях для Америки, если Трамп получит серьезные травмы. Я обещаю сделать все возможное, чтобы смягчить риторику", - заявил Вэнс.
"Кроме того, те, кто кричит о "устранении" Трампа, просто прекратите это или причините вред", - добавил он.
Райана Уэсли Роута, предполагаемого стрелка в попытке убийства Трампа, обвинили в незаконном владении огнестрельным оружием и владении оружием с уничтоженной серийной маркировкой во время слушания в федеральном суде утром в понедельник.
Расследование воскресной попытки нападения на Трампа продолжается, и могут быть предъявлены дополнительные обвинения, как сообщают источники, знакомые с ситуацией, которые общались с CNN. Первоначальный набор обвинений, связанных с оружием, был выдвинут для содержания Роута под стражей, пока следователи не изучат инцидент более подробно.
Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу объяснил, что агент службы безопасности выстрелил в стрелка, который находился примерно в 500 ярдах от Трампа. Брэдшоу подтвердил, что стрелок не ответил на огонь и убежал в машине. Позже служба безопасности сообщила, что Роуту не удалось прицелиться в Трампа.
Возле ограды следователи обнаружили снайперскую позицию, оснащенную прицелом, камерой GoPro и рюкзаками с защитными керамическими пластинами.
Президент Джо Байден выразил облегчение по поводу безопасности Трампа во время телефонного разговора с его предшественником в понедельдень после полудня, который Белый дом описал как "вежливый разговор".
Трамп подтвердил это, заявив в заявлении, что у них был приятный разговор и они обсудили безопасность службы безопасности.
Ранее в тот день Байден призвал Конгресс предоставить дополнительную поддержку Службе безопасности США в ответ на инцидент.
Вице-президент Камала Харрис также выразила благодарность за то, что Трамп остался в безопасности.
"По мере получения фактов хочу четко заявить: я осуждаю политическое насилие. Все мы должны внести свой вклад в то, чтобы эта ситуация не усугубилась до уровня насилия", - сказала Харрис.
"Я благодарен, что Дональд Трамп остался в безопасности", - заключила она.
В этом отчете также приняли участие репортеры CNN Эван Перри, Холмс Либранд, Майкл Уильямс и Деван Коул.
Возрастающая политическая напряженность, похоже, подпитывает опасные настроения, как показывают недавние попытки убийства Трампа. Важно, чтобы все, кто участвует в политике, пересмотрели свою речь и действия, так как политика никогда не должна приводить к физическому вреду.