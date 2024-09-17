По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

"Обычно представители политического левого крыла заявляют, что проблемы есть с обеих сторон. Я не утверждаю, что мы, консерваторы, всегда правы, и что либералы всегда абсолютно правы. Но между нами есть заметная разница: в последнее время никто не пытался убить Камалу Харрис, в то время как на жизнь Дональда Трампа было совершено два покушения в последние несколько месяцев", - заявил Вэнс на ужине Georgia Faith & Freedom Coalition в Атланте.

"Это неопровержимое доказательство того, что левым нужно немного успокоиться и прекратить этот бред", - продолжил он.

Вэнс пообещал приложить усилия, чтобы смягчить риторику, и напрямую обратился к тем, кто призывает к "устранению" Трампа, в частности к конгрессмену из Нью-Йорка Дану Голдману, который высказывался за "устранение" Трампа в интервью прошлого года.

"Кто-то пострадает от этого, и это повредит нашей стране. Кто-то пострадает. Подумайте о широкомасштабных последствиях для Америки, если Трамп получит серьезные травмы. Я обещаю сделать все возможное, чтобы смягчить риторику", - заявил Вэнс.

"Кроме того, те, кто кричит о "устранении" Трампа, просто прекратите это или причините вред", - добавил он.

Райана Уэсли Роута, предполагаемого стрелка в попытке убийства Трампа, обвинили в незаконном владении огнестрельным оружием и владении оружием с уничтоженной серийной маркировкой во время слушания в федеральном суде утром в понедельник.

Расследование воскресной попытки нападения на Трампа продолжается, и могут быть предъявлены дополнительные обвинения, как сообщают источники, знакомые с ситуацией, которые общались с CNN. Первоначальный набор обвинений, связанных с оружием, был выдвинут для содержания Роута под стражей, пока следователи не изучат инцидент более подробно.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу объяснил, что агент службы безопасности выстрелил в стрелка, который находился примерно в 500 ярдах от Трампа. Брэдшоу подтвердил, что стрелок не ответил на огонь и убежал в машине. Позже служба безопасности сообщила, что Роуту не удалось прицелиться в Трампа.

Возле ограды следователи обнаружили снайперскую позицию, оснащенную прицелом, камерой GoPro и рюкзаками с защитными керамическими пластинами.

Президент Джо Байден выразил облегчение по поводу безопасности Трампа во время телефонного разговора с его предшественником в понедельдень после полудня, который Белый дом описал как "вежливый разговор".

Трамп подтвердил это, заявив в заявлении, что у них был приятный разговор и они обсудили безопасность службы безопасности.

Ранее в тот день Байден призвал Конгресс предоставить дополнительную поддержку Службе безопасности США в ответ на инцидент.

Вице-президент Камала Харрис также выразила благодарность за то, что Трамп остался в безопасности.

"По мере получения фактов хочу четко заявить: я осуждаю политическое насилие. Все мы должны внести свой вклад в то, чтобы эта ситуация не усугубилась до уровня насилия", - сказала Харрис.

"Я благодарен, что Дональд Трамп остался в безопасности", - заключила она.

В этом отчете также приняли участие репортеры CNN Эван Перри, Холмс Либранд, Майкл Уильямс и Деван Коул.

Возрастающая политическая напряженность, похоже, подпитывает опасные настроения, как показывают недавние попытки убийства Трампа. Важно, чтобы все, кто участвует в политике, пересмотрели свою речь и действия, так как политика никогда не должна приводить к физическому вреду.

Читайте также: