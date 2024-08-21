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По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанный, который скрылся от полицейского надзора в Миссисипи, якобы скрывается в ресторане в Чикаго, расположенном недалеко от места проведения Национального конгресса демократов.

Беглец, ранее сидевший в тюрьме округа Миссисипи, оказался заблокированным в чикагском ресторане, находящемся всего в нескольких кварталах от места проведения Демократического национального съезда, сообщают власти.

 and  Grigoriy Williams
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По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанный, который скрылся от полицейского надзора в Миссисипи, якобы скрывается в ресторане в Чикаго, расположенном недалеко от места проведения Национального конгресса демократов.

"По-прежнему разворачивается", - заявил старший заместительJustin Smith из офиса шерифа ДеСото в Миссисипи на пресс-конференции во вторник.

30-летний беглец, Джoshua Zimmerman, в настоящее время находится в ресторане, и нет опасности для гражданских лиц, упомянул Smith.

Zimmerman смог сбежать из судебного здания в северо-западной части Миссисипи, примерно в 25 милях к югу от Мемфиса, 14 июня. Однако непонятно, как он оказался в Чикаго, сказал Smith.

Разыскивается за убийство, побег и вооруженное ограбление, согласно Службе маршалов США, Zimmerman является лицом, разыскиваемым по делу.

Офис шерифа был проинформирован маршалами во вторник о том, что Zimmerman был замечен в ресторане и забаррикадировался внутри здания, добавил Smith.

В новостях аффилированного с CNN WBBM показано, как команда SWAT полиции Чикаго находится на месте.

CNN связалась со Службой маршалов для комментариев.

Офис шерифа надеется поймать Zimmerman и доставить его обратно в Миссисипи для допроса по поводу его побега, сказал Smith.

Офис шерифа активно работает над поимкой Zimmerman и его возвращением в Миссисипи, сотрудничая с Службой маршалов США в этом деле.

Несмотря на то, что в настоящее время Zimmerman находится в Чикаго, наша основная цель - обеспечить его безопасный возврат в нашу юрисдикцию, что в конечном итоге будет полезно для всех.

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