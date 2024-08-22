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ПолитикаНовостиАтомные электростанции

По словам Путина, Украина рассматривала возможность нападения на атомную электростанцию в Курске.

 and  Anne Legman
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По словам Путина, Украина рассматривала возможность нападения на атомную электростанцию в Курске.

Возникновение tensions вокруг конфликтов в Курске представляет собой потенциальный риск для местной атомной электростанции. В ответ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает проявлять "максимальную осторожность". Лидер России Владимир Путин обвиняет Украину в планировании атаки на атомную электростанцию в Курске. Путин выдвинул это обвинение без представления каких-либо конкретных доказательств во время телеконференции со своим кабинетом.

Атомная электростанция расположена примерно в 100 километрах от границы, в российской области Курск. 6 августа украинские силы неожиданно вошли в этот район. В результате украинского контрнаступления Украина утверждает, что контролирует почти сто поселений и более тысячи квадратных километров земли. В свете этих событий МАГАТЭ выразило озабоченность влиянием споров на АЭС Курска и призвало все стороны проявлять "максимальное сдержанность".

За несколько часов до обвинений Путина против Украины МАГАТЭ объявило, что его директор Рафаэль Гросси планирует посетить АЭС Курска на следующей неделе. С начала конфликта России с Украиной МАГАТЭ неоднократно предупреждало о потенциальных опасностях ядерной аварии из-за продолжающихся конфликтов, особенно в районе оккупированной Россией украинской атомной электростанции в Запорожье. В последнее время Вена подчеркнула ухудшающуюся ситуацию вокруг объекта после атаки дроном.

Россия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года в рамках своей военной кампании против Украины. С тех пор из-за боевых действий происходили частые инциденты, за которые винили tanto Киев, как и Москву.

Атомная электростанция в Курске, которая находится под потенциальным риском из-за tensions, расположена примерно в 100 километрах от границы. В ответ на эскалацию конфликтов МАГАТЭ призвало все заинтересованные стороны проявлять "максимальную сдержанность", чтобы предотвратить любой ущерб Курской атомной электростанции.

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