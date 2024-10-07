По словам правоохранителей, 7 октября возможен нестабильный сценарий.

В преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, в городах, таких как Берлин, уже начались демонстрации и протесты. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер выступила с решительным предупреждением против любых антисемитских высказываний на этих мероприятиях. Учитывая потенциальное обострение насилия на Ближнем Востоке и право на мирные протесты в демократическом обществе, Фэзер подчеркнула важность скорби.

Однако в случае обнаружения антисемитской hatred speech, призывов к уничтожению Израиля, исламистской экстремистской пропаганды или нападений на сотрудников правоохранительных органов, полиция примет быстрые и жесткие меры. В преддверии памятных мероприятий по случаю резни ХАМАС в Израиле и конфликта в Газе планируется проведение многочисленных демонстраций и митингов, в основном в Берлине.

Полиция готовится к масштабной операции в городе, полицейский союз предсказывает "динамическую ситуацию по всему городу". Федеральное ведомство по защите конституции также сообщило об увеличении антиизраильских и антисемитских протестов. Феликс Кляйн, уполномоченный по борьбе с антисемитизмом в Германии, разделяет эти опасения, заявляя, что рост антисемитского насилия на Ближнем Востоке может угрожать безопасности Германии.

Кляйн особенно обеспокоен ростом публичных демонстраций, на которых выражаются антиизраильские настроения и антисемитские взгляды. Антисемитизм служит мостиком, объединяющим приверженцев различных экстремистских движений, особенно во время демонстраций и протестов, что способствует нормализации ненависти к евреям в общественном мнении.

Год назад, 7 октября 2023 года, террористы, в основном из ХАМАС и других экстремистских организаций, совершили кровавую резню в Израиле, убив более 1200 человек и похитив около 250 других в сектор Газа. Это событие спровоцировало конфликт в Газе, в результате которого, по данным здравоохранения, контролируемого ХАМАС, погибли около 42 000 палестинцев, треть из которых - дети и молодые люди.

Обострение tensions на Ближнем Востоке, с угрозой войны с Израилем, вызывает беспокойство у немецких властей. В связи с ростом антисемитских протестов и демонстраций Фэзер и Кляйн призывают к бдительности и быстрым действиям против любых hate speech или нападений на сотрудников правоохранительных органов.

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