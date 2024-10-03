По словам федерального прокурора, против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса могут быть предъявлены дальнейшие обвинения в коррупции.

Прокурор Хэган Скоттен заявил, что Адамс, якобы, пытался манипулировать свидетелем в ходе расследования. Скоттен отметил, что после того, как агенты ФБР поговорили с одним из свидетелей, этот человек получил "прямое сообщение от подозреваемого" о том, чтобы молчать перед ФБР.

Скоттен назвал это "значительным случаем препятствования свидетелю в данном деле".

Адвокат защиты Алекс Спиро выразил свою точку зрения после слушания, заявив: "Это именно тот вид абсурдных заявлений, которые делают прокуроры, когда у них нет прочного дела. Если бы у них было прочное дело, они бы его представили".

Скоттен также сообщил в суде, что прокуроры не могут получить доступ к мобильному устройству мэра, которое они получили в ноябре. Адамс изменил пароль, узнав об расследовании, а затем заявил, что не помнит новый, согласно обвинению.

Федеральный прокурор раскрыл новые подробности о расследовании, упомянув, что оно началось летом 2021 года, до того, как Адамс стал мэром.

Скоттен намекнул, что могут быть предъявлены обвинения дополнительным подозреваемым в последующем обвинении или в отдельном деле.

Адамс предстоит отвечать по пяти федеральным пунктам об extortion, коррупции, мошенничестве с использованием средств связи и получении и принятии взносов от иностранных граждан. Он заявил о своей невиновности на прошлой неделе на слушании.

Судья Дэйл Хо предложил, чтобы быстрый суд был бы полезен tanto для общественности, как и для мэра, но он колебался, чтобы назначить дату суда.

Следующее слушание запланировано на 1 ноября для рассмотрения ходатайства Адамса об отказе от обвинения в взяточничестве и для обсуждения того, распространяли ли прокуроры информацию о расследовании в средствах массовой информации.

Спиро заявил, что они хотели бы, чтобы суд состоялся к марту из-за процесса сертификации предстоящих выборов мэра, намекая на то, что борющийся мэр может подумать о переизбрании.

Скоттен предложил использовать дело сенатора Боба Менедеса о взяточничестве для создания временной шкалы. Он предложил начать суд в мае, но намекнул, что они готовы, когда это будет подтверждено.

Отдельно Скоттен упомянул, что они еще не получили полного ответа из городской администрации на поданные в июле повестки. Эти повестки требовали информации о связях мэра с другими иностранными правительствами, в том числе с Израилем, Китаем, Катаром, Южной Кореей и Узбекистаном.

Спиро признал, что они еще не завершили передачу документов и записей в ответ на повестку, но намекнул, что прокуроры рассматривают все взаимодействия с иммигрантскими сообществами как "подозрительные".

Согласно обвинению, Адамс впервые посетил Турцию в 2015 году и установил "коррумпированные отношения". Затем старший турецкий дипломатический чиновник представил его генеральному менеджеру турецкой авиакомпании в районе Нью-Йорка.

На трех разных поездках – одна в 2016 году и две в следующем году – федеральные власти обвиняют Адамса в том, что он просил и получал бесплатные и существенно сниженные поездки от авиакомпании "в попытке турецкого чиновника оказать влияние" на Адамса.

Скоттен упомянул во время слушания, что Адамс пытался повлиять на свидетеля, чтобы тот молчал перед ФБР, заявив, что это поведение было направлено против "нас" (агентов ФБР и свидетеля). Позже Спиро argued, что заявления прокурора без прочного дела были необоснованными, намекая, что они просто целятся в "нас" (Адамса и его команду защиты).

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