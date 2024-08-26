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По словам американского дипломата, в переговорах о перемирии в Газе отмечены успехи, но необходим значительный прогресс в решающих деталях.

Дипломаты продвинулись в вопросе установления перемирия в Газе и освобождения израильских заложников в ходе выходных, согласно представителю заметной американской официальной персоны, осведомленной о переговорах в Каире. Здесь посредники рассмотрели "заключительные аспекты" предполагаемого...

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Обсуждение GPS: Potential Challenges в достижении мирного соглашения на Ближнем Востоке. Бианна Голодрыга вступает в диалог с журналистом Haaretz Амосом Хάрелом и Сюзанн Малоне из Института Брукингса, изучив текущие переговоры о прекращении огня в Каире и причины, по которым многие влиятельные стороны не заинтересованы в достижении соглашения.

По словам американского дипломата, в переговорах о перемирии в Газе отмечены успехи, но необходим значительный прогресс в решающих деталях.

В переговорах в Каире в настоящее время рассматриваются детали возможного соглашения, несмотря на то, что его заключение в ближайшее время не ожидается.

Переговорщики уже несколько месяцев пытаются примирить требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ХАМАС, радикальной группировки, контролирующей сектор Газа.

Хотя остающиеся препятствия значительны, они считаются преодолимыми, как заявил официальный представитель.

Одно из препятствий связано с военным присутствием Израиля на газовской стороне границы с Египтом, также известной как коридор Филадельфии. ХАМАС выступает против желания Израиля сохранить военное присутствие в этой зоне в начальной фазе соглашения о прекращении огня.

По словам американского официального лица, текущий план предусматривает вывод израильских военных из густонаселенных районов Газы, а спор сейчас сосредоточен на том, какие части коридора Филадельфии считаются густонаселенными, а где ЦАХАЛ продолжит присутствовать в начальной фазе соглашения.

Однако команда переговорщиков ХАМАС покинула Каир в воскресенье, вновь заявив, что любое соглашение должно включать "постоянное прекращение огня, полный вывод из сектора Газа, право на возвращение жителей в свои районы, облегчение и реконструкция, а также существенный обмен".

Американский официальный представитель признал, что несмотря на публичные заявления ХАМАС, переговорщики подозревают, что он может проявить больше гибкости в отношении израильского присутствия в начальной фазе соглашения.

Предложенное соглашение предусматривает "значительное увеличение гуманитарной помощи", а также обещание удалить обломки и начать работы по реконструкции, чтобы существенно облегчить жизнь жителям Газы, как заявил американский официальный представитель.

Американские переговорщики планируют передать последнее предложение лидеру ХАМАС Яхье Синау в ближайшие дни, хотя точная дата остается неясной из-за коммуникационных трудностей.

Второй американский официальный представитель заявил, что переговоры в Каире были "конструктивными" и проходили в позитивном духе с целью достичь окончательного и реализуемого соглашения, а низовые рабочие группы планируют возобновить переговоры в ближайшие дни, чтобы разрешить оставшиеся вопросы и детали.

В четверг США и Египет провели встречу с Израилем, чтобы сузить оставшиеся разногласия и прояснить ключевые вопросы в проекте соглашения, как заявил источник, знакомый с ситуацией. В пятницу США и Египет провели bilateral talks, чтобы обсудить и подготовиться к высокоуровневым встречам в выходные дни.

В субботу Катар и Египет провели встречу с высшими руководителями ХАМАС и тщательно изучили каждый параграф предложения, чтобы выявить любые оставшиеся вопросы или проблемы, требующие уточнения, как заявил источник.

Факт того, что переговоры в Каире состоялись в воскресенье, несмотря на интенсивный обмен огнем между Израилем и иранской поддерживаемой ливанской радикальной группировкой Хезболла на прошлых выходных, принес некоторое облегчение. Несколько американских и израильских официальных лиц считают, что нападение Хезболлы, которое в основном было подавлено израильскими силами, лишило ХАМАС рычагов давления, которые он надеялся использовать для ограничения уступок Израиля.

Высокое давление возрастает для достижения соглашения на фоне крайнего голода, критической нехватки воды, массовой передислокации и болезней в Газе, вызванных конфликтом Израиля с ХАМАС в этом районе. Израильские атаки в Газе привели к гибели по меньшей мере 40 435 палестинцев и ранениям 93 534 человек, согласно данным министерства здравоохранения там.

Израильская армия начала свои воздушные и наземные атаки на Газу после того, как ХАМАС атаковал южный Израиль 7 октября, что привело к около 1200 жертв и более 250 похищений, по данным израильских властей. Израильская армия в настоящее время удерживает 109 заложников в Газе, в том числе 36, которые, как считается, погибли, согласно данным пресс-службы правительства Израиля.

В материале CNN также приняли участие Сана Ноор Хаг, Алекс Маркуат и Надеен Эбрахим.

Текущая политика в Каире вращается вокруг поиска компромисса между требованиями Израиля и требованиями ХАМАС, в том числе полного вывода из Газы и права на возвращение жителей.

Несмотря на то, что команда переговорщиков ХАМАС покинула Каир, американские переговорщики остаются оптимистичными в отношении проявления ХАМАС гибкости в отношении присутствия Израиля в начальной фазе соглашения, как предположили некоторые американские официальные лица.

Палаestationцы в поисках убежища блуждают по улицам, переполненным сточными водами в Дейр-эль-Баjerë, центральный Газа, 19 июля. Перемирие могло бы предоставить кратковременное облегчение жителям Газы, после почти года израильских наступлений.

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