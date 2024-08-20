По оценкам, каждый день дети и подростки проводят час и семь минут в видеоиграх и цифровых играх.

В этом среду в Кёльне стартует Gamescom, празднуя любимый мир цифровых игр. В честь этого престижного компьютерного игрового события Федеральное статистическое управление обнародовало увлекательные данные о игровых привычках молодежи: примерно каждый день молодые люди в возрасте от 10 до 17 лет тратят в среднем 1 час и 7 минут на цифровые и видеоигры. Вчера Управление сообщило, что мальчики значительно опережают девочек по времени, проведенному за играми, в среднем 1 час и 46 минут против всего 26 минут для девочек.

Данные из Висбадена показывают, что время, проведенное за играми, резко сокращается с возрастом. Согласно результатам опроса об использовании времени в этом году, 18-29-летние тратят на игры на компьютерах, консолях и смартфонах в среднем 38 минут в день. Далее следуют 18-44-летние, которые тратят 18 минут, 45-64-летние - всего 8 минут, а люди старше 65 лет - всего 6 минут. Среднее время по всем возрастам составляет 19 минут в день.

Этот грандиозный event, Gamescom, признан одним из крупнейших в мире компьютерных и видеоигровых выставок. Начинаясь в эту среду, он будет представлять последние новости отрасли до воскресенья. Выставка официально откроется при участии министра экономики Роберта Габека (Зеленые), премьер-министра Хендрика Вюста (ХДС) Северного Рейна-Вестфалии и мэра Генриетты Рекер из Кёльна.

Люди всех возрастов, похоже, тратят меньше времени на игры по мере взросления, при этом группа 10-17 лет в среднем тратит 1 час и 7 минут в день. Однако люди в возрасте от 18 до 64 лет все еще тратят значительное время на игры в цифровом формате, с дневным средним показателем, достигающим 19 минут.

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