Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЧеловеческие существа

По оценкам, каждый день дети и подростки проводят час и семь минут в видеоиграх и цифровых играх.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Доюг в секторе игровых аппаратов Германии недавн испытал спад
Доюг в секторе игровых аппаратов Германии недавн испытал спад

По оценкам, каждый день дети и подростки проводят час и семь минут в видеоиграх и цифровых играх.

В этом среду в Кёльне стартует Gamescom, празднуя любимый мир цифровых игр. В честь этого престижного компьютерного игрового события Федеральное статистическое управление обнародовало увлекательные данные о игровых привычках молодежи: примерно каждый день молодые люди в возрасте от 10 до 17 лет тратят в среднем 1 час и 7 минут на цифровые и видеоигры. Вчера Управление сообщило, что мальчики значительно опережают девочек по времени, проведенному за играми, в среднем 1 час и 46 минут против всего 26 минут для девочек.

Данные из Висбадена показывают, что время, проведенное за играми, резко сокращается с возрастом. Согласно результатам опроса об использовании времени в этом году, 18-29-летние тратят на игры на компьютерах, консолях и смартфонах в среднем 38 минут в день. Далее следуют 18-44-летние, которые тратят 18 минут, 45-64-летние - всего 8 минут, а люди старше 65 лет - всего 6 минут. Среднее время по всем возрастам составляет 19 минут в день.

Этот грандиозный event, Gamescom, признан одним из крупнейших в мире компьютерных и видеоигровых выставок. Начинаясь в эту среду, он будет представлять последние новости отрасли до воскресенья. Выставка официально откроется при участии министра экономики Роберта Габека (Зеленые), премьер-министра Хендрика Вюста (ХДС) Северного Рейна-Вестфалии и мэра Генриетты Рекер из Кёльна.

Люди всех возрастов, похоже, тратят меньше времени на игры по мере взросления, при этом группа 10-17 лет в среднем тратит 1 час и 7 минут в день. Однако люди в возрасте от 18 до 64 лет все еще тратят значительное время на игры в цифровом формате, с дневным средним показателем, достигающим 19 минут.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Повторные демонстрации в Израиле требуют урегулирования вопроса о переговорах о заключении сделки
Политика

Военный доклад: Шесть человек, как сообщается, убиты среди пленных в Газе

Рophilus окружения вокруг жизненно важного перемирия в конфликте в Газе набирает обороты. Впервые за значительный период времени przew miejscu оптимизм. Военные силы Израиля обнаруживают в полосе Газы множество безжизненных пленников.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
последнакобства, женахо, жейпестингриь чимпостования власть.
Политика

Джо Байден преодолевает трудности

После того, как Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, он занял необычное положение, влияя на sforы своей партии и собственные президентские обязанности. Ему нелегко dieta эту роль.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В понедельник вечером канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с вопросами граждан, связанными с...
Политика

Канцлер Шолц выступает за достойное поведение в правительственной коалиции

На дискуссии граждан в Бремене казалось, что политик из Ганзы представляет взгляды федерального канцлера. Кроме того, сам канцлер Олаф Шольц сталкивается со сложностями при сотрудничестве со своей коалицией.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Повышение цены на железнодорожные билеты, предусмотренное к 2026 году, которое может сделать...
Экономика

Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%. InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В этом случае, мир сохраняет свою гармонию: Бен Эффлек, рядом с дочерью Вайолет, и Дженнифер Лопес...
Общество

Сильная концентрация на начале учебы дочери Вайолет в колледже

Несмотря на спекуляции о его отношениях с Дженнифер Лопес, Бен Аффлек выбирает полностью сосредоточиться на своей дочери Виолетт, делая ее приоритетом.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно