По моему пониманию, первоначальное заявление можно было бы сформулировать так: "Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин, вероятно, не инициировал бы конфликт".

С точки зрения Бориса Джонсона, нет ничего удивительного в том, что Россия не атаковала Украину, когда Дональд Трамп был президентом США. Как он упомянул в "Телеграф", непредсказуемость Трампа была одной из его сильных сторон. Джонсон предположил, что если бы Трамп был у власти, Россия не рискнула бы invade европейскую страну. Он предположил, что с точки зрения Путина, было бы значительным риском, что Трамп воспримет вторжение в европейскую страну как вызов американским ценностям и мировому порядку и ответит жестко. По словам "Телеграф", Джонсон считает, что непредсказуемость Трампа сама по себе была бы достаточной, чтобы удержать Путина от начала войны с суверенным государством.

20:03 Мэр: русские всего в 7 километрах от ПокровскаПо сообщениям мэра Сергея Добряка в украинском телевидении, российские силы продвинулись ближе к Покровску и теперь находятся всего в 7 километрах от его окраин. Ранее сообщалось, что расстояние составляло менее 10 километров. Мэр сообщил о бомбардировках, в том числе о двух ударах по центру города в предыдущий день. Он заявил, что 80% критической инфраструктуры города повреждено или разрушено. "Враг оставляет нас без электричества, воды и газа. Это 'подготовка' к зиме". Он оценивает, что в Покровске осталось более 13 000 человек, в том числе почти 100 детей, которые не последовали предупреждениям об эвакуации. До конфликта в городе проживало 60 000 человек.

19:30 Зеленский чествует солдат, защищающих КурскПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил солдат, участвующих в наступлении в российском регионе Курск на границе с Сумской областью. Видео показывает его с главнокомандующим армии Александром Сирским, вручающим медали солдатам в подземном бункере. "В долгой войне не только нужно мотивировать свой персонал. Необходимо мотивировать весь мир и убедить их в том, что украинцы могут быть сильнее врага", - сказал Зеленский солдатам. Их усилия в Курске "значительно помогли мотивировать тех, кто поддерживает нас оружием". Наступление в Курске продолжается уже почти два месяца, Киев предоставляет мало подробностей в последнее время. Тем временем, в восточной украинской области Донецк российские силы продолжают продвижение. Россия регулярно сообщает о захвате городов, а украинская армия недавно отступила из Вугледар.

18:53 Инцидент с Баerbock повлиял на российского журналистаИнцидент на пресс-конференции немецкого министра иностранных дел Аннелены Баerbock на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке имел последствия для журналиста российского государственного телевидения. "Действия журналиста, в частности, нарушили руководящие принципы доступа СМИ", - объяснил отдел аккредитации ООН. В результате его статус доступа был понижен. Это означает, что он теперь должен проходить через пункт безопасности каждый раз, когда посещает территорию, и ему ограничен доступ на штаб-квартиру ООН. Журналист подошёл к Баerbock на территории ООН и задал ей вопрос, когда она направлялась на медиа-событие. Баerbock сослалась на предстоящую пресс-конференцию. Репортёр продолжил следовать за ней и в итоге встал рядом с Баerbock, когда она готовилась к своему заявлению. Баerbок тогда попросила мужчину присоединиться к другим представителям СМИ, чтобы начать пресс-мероприятие. Российский посол при ООН Небензя потребовал отменить решение. Журналист не приставал к Баerbock и не вел себя неадекватно, описав инцидент с членом немецкой делегации как "атаку" на Россию.

18:11 Путин открыт для разговора с БайденомКремль открыт для разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Российское государственное новостное агентство ТАСС сообщает, что Байден ранее заявлял, что это возможно, чтобы поговорить с Путиным на полях саммита G20 в ноябре в Бразилии. Однако он сомневается, что Путин будет присутствовать. ТАСС цитирует пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявляет, что не было обмена по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном. "Не было переговоров по этому вопросу, и нет условий для этого в настоящее время". Песков далее заявляет, "Президент неоднократно заявлял, что он остается открытым для всех контактов". С начала войны вопрос о том, будет ли присутствовать главнокомандующий Кремля, против которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, на саммите G20, поднимался на каждом саммите. Президент Бразилии Лула объяснил, что это решение будет принимать бразильская судебная власть, если его российский коллега посетит саммит.

17:26 Житель Крыма получил длительный тюремный срок за 'измену'Суд в Севастополе на Крымском полуострове приговорил жителя аннексированной украинской территории к 14 годам лишения свободы в строгом режиме за 'измену'. 47-летнего мужчину обвиняют в предоставлении информации о позициях и оборудовании российской армии украинской военной, как сообщает обвинение. С начала войны тысячи людей в России были приговорены к тюремным срокам, наказаны или威胁лись подобными обвинениями.

16:42 Врач под следствием за якобы миллионы в мошенничестве с инвалидностьюВрач, возглавляющий медицинскую комиссию в Украине, подозревается в получении миллионов, выдавая мужчинам справки об инвалидности. В результате обысков на ее территории и рабочем месте в Хмельницком было изъято более пяти миллионов евро наличными, что эквивалентно более двум миллионам евро за рубежом, как заявило Государственное бюро расследований. Также были конфискованы недвижимость и роскошные автомобили. В ходе обысков были обнаружены списки мужчин, якобы симулировавших заболевания. Женщине 64 лет может грозить до дюжины лет тюрьмы, как сообщают СМИ. Между тем, тринадцать врачей в восточноукраинском регионе Харьков были задержаны за выдачу справок об инвалидности около 400 мужчинам, получая по 2200 евро за каждую. Подробнее тут.

16:12 Украина заявляет о ударе по нефтебазе в РоссииУкраина взяла на себя ответственность за нападение на нефтебазу в российском регионе Воронеж с помощью дронов. "Противовоздушная оборона противника оказала сопротивление, но безуспешно", - сообщили источники из Службы безопасности Украины. По данным этих источников, нефтебаза, содержащая 20 танков, была атакована дронами ночью, что вызвало значительный пожар. Губернатор Воронежа заявил, что украинский дрон попал в пустой танк на нефтебазе, вызвав небольшой пожар, который был потушен. Однако российские службы экстренной помощи сообщили о крупном пожаре, охватившем 2000 квадратных метров на нефтебазе в Воронежской области.

16:00 Отчет из Херсона: жертва среди гражданского населенияГубернатор Херсонской области сообщил о гибели гражданского лица. 75-летнюю женщину убило, когда российская армия ударила по Херсону дроном днем.

15:49 Вайгенкнехт и Вадепуль хвалят Вайдке, Вайгта и Кречмера за позицию по Украине, хотя совместное обращение Украины от министр-президентов Саксонии и Бранденбурга, Кречмера и Вайдке, и председателя ХДС Тюрингии, Вайгта, в основном подверглось критике. Его похвалила председатель BSW Вайгенкнехт. "Разумно и нестандартно" было их обращение, сказала она "Фrankfurter Allgemeine Zeitung". Поддержку также оказал эксперт по внешней политике ХДС Вадепуль: "Предложение ответственно, так как оно основано на наших основных принципах: оно признает нарушение Россией международного права, нашу твердую приверженность ЕС и НАТО и разрешение, возможное только в соответствии с Уставом ООН". С гостевой статьей "была проведена красная черта". "Пересечение этой черты не приведет к сотрудничеству с BSW". Вадепуль воспринял обращение как "серьезную попытку установить мост для потенциальных переговоров о коалиции, придерживаясь наших основных ценностей". То, что три ведущих политика ХДС и СДПГ сделали это вместе, было "мощным заявлением". Читайте статью здесь.

15:30 Требование восточных политиков о дипломатических усилиях для разрешения конфликта в Украине вызывает споры: "Ценности на продажу"?

Лидер ХДС Мерц критикует призыв видных восточных политиков к усилению дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной. "Украина борется за свое существование. Мы должны оставаться на ее стороне в своих интересах. Переговоры о мире произойдут только тогда, когда обе стороны готовы", - сказал Мерц "Süddeutsche Zeitung". Политик СДПГ Рот, возглавляющий комитет по иностранным делам в бундестаге, также высказался. "Если письмо от трех назначенных министр-президентов было предназначено для смягчения переговоров о коалиции с BSW, я призываю к осторожности", - сказал Рот, имея в виду альянс Вайгенкнехт и недавние выборы в землях. Лидер FDP МEP Штрак-Циммерманн сказал "Rheinische Post": "Кажется, что ценности нашей страны продаются за немного власти и дешевую избирательную кампанию". Лидеры Саксонии и Бранденбурга, Кречмер от ХДС и Вайдке от СДПГ, а также председатель ХДС Тюрингии, Вайгт, призвали к прекращению огня в Украине и предложили вовлечь Россию в дипломатические переговоры через гостевую статью в "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Узнайте больше об этом здесь.

15:05 Предполагаемая причина смерти "шпионского кита": бактериальная инфекция

В отличие от того, что подозревали защитники животных, "шпионский кит" в Норвегии, скорее всего, не был застрелен. Вместо этого ветеринары обнаружили бактериальную инфекцию как возможную причину смерти. Норвежский ветеринарный институт и эксперты-криминалисты полиции установили, что у кита были несколько поверхностных кожных ран, но нет ран от пуль и нет металлических фрагментов. Белый кит был впервые замечен в Норвегии в 2019 году, с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга" на ошейнике, что вызвало предположение, что это был российский шпионский кит или терапевтический кит. В конце августа 2024 года кита нашли мертвым в норвежской бухте. Две организации по защите животных предположили, что кита застрелили, когда стало известно о характере ран, и подали заявление.

Вчера, якобы, Украина снова подверглась нападению российских дронов, якобы цель которых были критически важные объекты инфраструктуры. Украинские ВВС заявили, что им удалось сбить девять из девятнадцати дронов и нарушить работу семи других с помощью электронных помех. Однако судьба оставшихся трех дронов остается неясной. В Киеве якобы был поврежден жилой дом, в результате чего быстро был потушен пожар. В других местах в Херсоне якобы были атакованы критически важные объекты инфраструктуры, склады и даже частные дома, в результате чего погиб один человек и были ранены четверо.

14:04 Кремль: "Киев продолжает провоцировать""Киев продолжает провоцировать, и мы несомненно обратим внимание представителей МАГАТЭ на это," - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters. Он имеет в виду Международное агентство по атомной энергии, которое является ядерным надзорным органом ООН. В четверг российские силы якобы перехватили украинский беспилотник возле атомной электростанции в Курске, при этом некоторые СМИ сообщали о последующем пожаре в нескольких километрах оттуда. Ранее пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихый опроверг причастность Украины к подобным инцидентам возле электростанции.

13:46 Франция поставляет 12 гаубиц Caesar в УкраинуФранко-германская оборонная компания KNDS заключила сделку на поставку двенадцати гаубиц Caesar, оплаченных Украиной, как объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорну на платформе X. Caesar расшифровывается как "Camion équipé d’un système d’artillerie"), что означает самоходную артиллерийскую систему, способную поражать цели на расстоянии до 55 километров. "Увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности позволяет более эффективно поддерживать Украину," - сказал Лекорну. Франция уже неоднократно поставляла гаубицы Caesar в Украину.

13:11 Украина: нападение на штаб ФСБ в Новосибирске3 октября якобы произошло поджог в здании управления российской службы безопасности ФСБ в Новосибирске. Видео, якобы показывающее человека, который поджигает здание и позже сам загорается, было опубликовано украинской военной разведкой. Российские СМИ подтвердили инцидент, сообщая о пожаре.

12:34 Россия: погиб сотрудник атомной электростанции в результате взрыва автомобиляВысокопоставленный чиновник оккупированной украинской атомной электростанции Запорожье был убит в результате взрыва автомобиля, объявила украинская служба безопасности, предоставив видео взрыва и утверждая, что "начальник безопасности" электростанции Андрей Короткий был убит. Короткий якобы "добровольно сотрудничал с российскими оккупантами", как заявила украинская служба безопасности. Управляемая Россией атомная электростанция подтвердила смерть Короткого, приписав ее "террористической атаке", инициированной Киевом.

11:29 Украина: по меньшей мере 177 украинских пленных якобы погибли в российском пленуС момента начала российского вторжения в Украину якобы погибли по меньшей мере 177 украинских пленных, как заявила Виктория Цымбалиук из украинского координационного центра по вопросам военнопленных "Киев Независимый". Фактическое количество погибших в плену может быть выше из-за отсутствия международного мониторинга. Центр оценивает, что многие военнопленные были избиты или убиты во время содержания в плену у России. В сентябре прокуратура Украины начала расследование смерти 84 украинских военнопленных.

11:00 Украина: Россия обстреливает область Кировоград дронамиРоссийские силы якобы обстреляли область Кировоград в центральной Украине дронами, как заявил глава областной военной администрации Андрей Райковыч через свой Telegram-канал. В результате drone-атаки якобы был поврежден административный building компании в Голованевске, в результате чего пострадал один человек.

10:27 Страховая компания UNIQA finally exits RussiaАвстрийская страховая группа UNIQA завершила продажу своего российского подразделения российской Renaissance Life. Стоимость сделки не раскрывается. UNIQA ранее объявила о своих планах продать совместное страховое подразделение с Raiffeisen Bank International (RBI) российской Renaissance Life. "С завершением сделки мы полностью вышли из российского рынка," - сказал член совета директоров UNIQA Вольфганг Киндл.

09:55 В двух российских нефтебазах разгораются крупные пожарыВ двух российских нефтебазах overnight разгорелись пожары. В Воронежской области губернатор Александр Гусев приписал пожар украинской drone-атаке. Часть уничтоженного боевого дрона якобы упала в нефтебазу, загоревшись в пустом танке. Видео предполагаемой drone-атаки циркулировало в социальных сетях, но масштаб пожара оставался неясным. В деревне недалеко от Перми в Урале горел нефтяной танк площадью 10 000 квадратных метров. Российская служба экстренной помощи признала этот инцидент. Хотя украинские дроны теперь способны на такие расстояния, служба экстренной помощи не назвала drone-атаку причиной пожара. Деревня находится примерно в 1700 километрах от Украины. Читайте больше здесь.

09:30Julia Navalnaya смотрит на переговоры с Путиным как на ненужныеЖена российского оппозиционного лидера Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются ненужными. "Нет необходимости вести диалог с ним... Нам нужно бороться с ним, чтобы когда-то восторжествовала справедливость," - сказала она перед Конституционным советом Франции в Париже. "Запад не понимает, что Путин не ждет, когда кто-то начнет с ним переговоры. (...) Ему плевать," - добавила она. Она подчеркнула важность "не сдаваться и не бояться этого режима." В настоящее время она находится в розыске в России как "террорист и экстремист" после июльского судебного решения о выдаче ордера на арест за якобы причастность к экстремистской организации. Также был выдан ордер на ее арест за уклонение от предварительного следствия.

08:58 Украина обнародовала данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск. По их оценке, с 24 февраля 2022 года Россия понесла приблизительно 657 940 потерь, с ежедневной потерей около 1 230 человек. Киев сообщает о уничтожении 15 танков, 59 артиллерийских систем и 101 дрона. По данным Украины, с начала широкомасштабного нападения Россия потеряла 8 908 танков, 18 965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16 494 дрона, 28 кораблей и одну подлодку. Внешние оценки предоставляют более низкие данные о потерях, но они все еще являются минимальными значениями.

08:09 Украина сообщает о 82 российских атаках на Сумскую областьРоссийские войска атаковали Сумскую область на северо-востоке Украины 82 раза в течение последних 24 часов, согласно телеграм-каналу регионального военного управления. В результате этих атак восемь гражданских лиц были ранены. Сообщается, что российские войска использовали минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, управляемые бомбы и дроны. Более десяти общин в Сумской области пострадали, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Мирополье, Билоополье, Рыхкивка, Краснополье, Великая Писаревка, Новая Слобода, Глухов, Шалигине, Эсман и Середина-Буда. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

07:33 Украина открывает первый пункт вербовки в ПольшеУкраинская армия открыла пункт вербовки в Польше, сообщает Министерство обороны Украины. Офис "Украинского легиона" в польском городе Люблин стал первым зарубежным центром вербовки украинской армии. Создание "Украинского легиона" в Польше было частью безопасности, подписанной между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском в июле. С начала российского вторжения Польша приняла примерно миллион человек из Украины. Оценки украинского правительства показывают, что около 300 000 граждан Украины в Польше достигли призывного возраста. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш информировал "Виртуальную Польшу", что Польша не несет ответственности за вербовку украинских добровольцев, а только за их военную подготовку. "Число украинцев, которые подписались, слишком мало", - сказал Косиняк-Камыш. По данным Министерства обороны Украины, на данный момент получено почти 200 заявок.

06:52 ИСВ: российские ресурсы для Восточноукраинской наступательной операции исчерпаныВооруженные силы России не имеют достаточного количества личного состава и материальных ресурсов для поддержания интенсивных наступательных усилий в течение неопределенного времени, согласно последнему отчету Института изучения войны (ИСВ). Летняя наступательная операция России готовилась военным руководством в течение месяцев. Однако, скорее всего, резервы и ресурсы, собранные для этой цели, были значительно истощены в ходе продолжающихся боев, согласно ИСВ. Как ранее оценивали официальные лица Украины и ИСВ, пик текущей российской наступательной операции на востоке Украины, скорее всего, наступит в ближайшие месяцы, если не недели.

06:12 Зеленский: "Фронт должен быть усилен"Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев всего через два дня после его инаугурации как "значительный". "Речь идет о превращении этого приоритета в решения сейчас", - говорит Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он подчеркивает, что все соглашения с партнерами Украины по поддержке обороны его страны должны быть полностью выполнены, ссылаясь на ранее невыполненные или частично выполненные обещания. "Фронт должен быть усилен", - говорит Зеленский. Кроме того, он требует разрешения от партнеров на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России. "Все в альянсе осознают необходимость", - говорит президент. Зеленский также называет противовоздушную оборону приоритетом.

05:35 Украина демонстрирует инновации в оборонной промышленности для привлечения инвесторовМинистерство обороны Украины ищет иностранные инвестиции в свой оборонный сектор. Неуказанное место в Украине стало местом секретной выставки оружия для международных инвесторов, сообщает украинское информационное агентство Ukrinform. Заместитель министра Дмитрий Клименков продемонстрировал различные украинские оружия, такие как противотанковая ракетная система, самоходная артиллерийская система, дистанционно управляемые взрывные машины и машины разминирования. "У нас есть уникально разработанное оружие, которое доказало свою эффективность в бою и было усовершенствовано разработчиками до определенного уровня", - сказал он. По данным Ukrinform, Министерство обороны Украины уже инвестировало 4 миллиарда долларов (3,6 миллиарда евро) в оборонную промышленность и надеется привлечь дополнительные инвестиции от международных партнеров.

05:10 Россия описывает инцидент со сбитым дроном в ВоронежеРоссийская противовоздушная оборона якобы сбила несколько украинских дронов в приграничном регионе Воронеж ночью. Один из дронов приземлился на территории нефтехранилища, вызвав пожар в пустом танке. Пожар был объявлен губернатором Александром Гусевым в Telegram, но сообщений о жертвах нет. Из-за отсутствия независимой верификации эта информация не может быть подтверждена. Воронеж недавно был целью украинских атак дронов.

02:51 Украинский командир приказывает усилить оборону в восточном регионеВоенный командир Украины генерал Александр Сирский отдал приказы усилить оборонительные сооружения в восточной области Донецк. Сообщается о продвижении российских войск в различных секторах на востоке Украины. Сирский поделился обновлением в социальных сетях, сообщив, что работает с 25-й Сicheslav Воздушно-десантной бригадой на одном из самых критических фронтов.

22:22 Туризм в Латвии страдает из-за войны в УкраинеЛатвийская газета "Дiena" сообщает, что российское вторжение в Украину также негативно влияет на туризм в Латвии. Туристические компании приспосабливаются к отсутствию российских туристов и маловероятному их возвращению в обозримом будущем. Кроме того, страны считают Балтийский регион нестабильным из-за продолжающихся военных конфликтов, что отталкивает потенциальных посетителей.

21:40 Швейцария выделяет 1,5 миллиарда евро на восстановление УкраиныШвейцария планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков (€1,54 миллиарда) на проекты по восстановлению Украины в течение следующих четырех лет, сообщает посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн. Один миллиард будет направлен на украинское самоуправление, разминирование и гуманитарную помощь, а оставшиеся средства пойдут на проекты, связанные с швейцарским частным сектором. "Мы серьезно относимся к нашим намерениям, и наш представитель в Украине поможет реализовать этот проект", - заявил Бауманн во время встречи с министром Алексеем Кулебой. Кулеба также подчеркнул необходимость строительства жилья для более чем 4,5 миллионов внутренне перемещенных лиц в качестве приоритета сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получила систему ПВО Patriot от РумынииСпикер Министерства обороны Румынии Константин Спину подтвердил, что Украина получила систему ПВО Patriot из Бухареста. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь, заявив: "Я благодарен каждой стране, которая помогает нам с ПВО. Я особенно благодарен Румынии за системы Patriot. ВМЕСТЕ мы можем повысить свою эффективность и положить конец российской агрессии, совместно уничтожая Shahed дроны и ракеты". Бухарест сначала колебался, но в итоге решил передать свою систему Patriot в июне, а поставку заказал в июле.

19:57 Forbes: "Газпром" потерпел рекордные убытки, став самой убыточной российской компаниейПо данным Forbes, российская государственная компания Публичное акционерное общество "Газпром" потерпела рекордный чистый убыток в размере €5,5 миллиарда в 2023 году, став самой убыточной компанией в России с 1998 года. На втором месте в российском списке Forbes самых убыточных компаний находится совместное предприятие "Амурский газоперерабатывающий завод" между "Сibur Холдинг" России и "Sinopec" Китая. В списке также значатся "Озон" (чистый убыток €408 миллионов), "Объединенная авиастроительная корпорация" (чистый убыток €326 миллионов) и социальная сеть "ВКонтакте" (чистый убыток €326 миллионов).

Европейский Союз осудил российское вторжение в Украину и ввел санкции против российских лиц и организаций в ответ. Стоит отметить, что Европейский Союз, а также несколько других международных организаций и стран продолжают выражать свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В контексте продолжающегося конфликта было бы важно для Европейского Союза сохранить единый фронт против российской агрессии и продолжать предоставлять гуманитарную помощь и военную поддержку Украине по мере необходимости. Продвижение дипломатических усилий для достижения мирного разрешения конфликта остается приоритетной задачей для Европейского Союза, чтобы сохранить региональную стабильность и соблюдать международное право.

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