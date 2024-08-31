По мнению Мерца, спрос на жилье для лиц, ищущих убежища, значительно превысил предложение.

После трагического ножевого нападения в Солингене, унесшего жизни трех человек, федеральное правительство приняло пакет мер, сосредоточенных на ужесточении регулирования в области права на убежище. Несмотря на призывы Мерца от имени ХДС объявить чрезвычайное положение после Солингена, инициатива «коалиции светофора» не ответила на эти требования.

В продолжающемся обсуждении ужесточения иммиграционной и asylum-политики Мерц продолжает критиковать федеральное правительство. Хотя «некоторые прогресс» был достигнут недавно, «коалиция светофора» вновь упускает из виду основную проблему, считает Мерц. Проблема заключается в потоке беженцев, которые должны подавать заявления на убежище в другом месте, уточнил Мерц. Недавние меры, объявленные «коалицией светофора», не решат эту проблему. В результате он повторил требование, которое ранее предъявлял на встрече с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Высокое количество заявителей на убежище доводит страну и общество до «предельной точки», угрожая национальной безопасности и порядку, пояснил Мерц. В соответствии со статьей о функционировании Европейского союза национальный законодатель вправе принять необходимые меры для поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. «Мы достигли этой точки», — заявил Мерц.

Мерц намекнул на возможное объявление национального чрезвычайного положения, которое позволило бы отказывать в пересечении границы в соответствии с мнением юридических экспертов. Ранее парламентский бизнес-менеджер Союза в Бундестаге Торстен Фрай также выступал за этот вариант, стремясь избежать первоначальных перевозок в другие страны. Текущие решения правительства исключают объявление национального чрезвычайного положения.

После подозрительного исламистского ножевого нападения в Солингене, в результате которого погибли трое человек, федеральное правительство этой неделе приняло ряд мер. В их числе — сокращение помощи беженцам при определенных условиях, когда за ними отвечают другие страны ЕС. В пятницу Германия впервые после захвата власти талибами три года назад депортировала афганцев в свою страну.

Федеральный канцлер Олаф Шольц также объявил о переговорах с странами и крупнейшей оппозиционной силой Союза о последствиях нападения. Первая встреча состоится на следующей неделе.

В ответ на призывы Мерца ужесточить меры федеральное правительство предложило сократить помощь беженцам при определенных условиях, когда за ними отвечают другие страны ЕС. Несмотря на участие подозреваемых исламистских экстремистов в нападении в Солингене, Шольц подчеркнул необходимость соблюдения гуманитарных обязательств Германии.

В свете растущих опасений по поводу национальной безопасности и порядка Мерц предлагает использовать правовую базу Договора о функционировании Европейского союза для принятия необходимых мер, которые могут включать объявление национального чрезвычайного положения и отказ в пересечении границы.

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