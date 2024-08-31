Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОружие

По мнению Мерца, спрос на жилье для лиц, ищущих убежища, значительно превысил предложение.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
При кризисной ситуации возможен прямой отказ в въезде отдельным лицам на границе Германии. Это...
При кризисной ситуации возможен прямой отказ в въезде отдельным лицам на границе Германии. Это предложение Фридриха Мёрца.

По мнению Мерца, спрос на жилье для лиц, ищущих убежища, значительно превысил предложение.

После трагического ножевого нападения в Солингене, унесшего жизни трех человек, федеральное правительство приняло пакет мер, сосредоточенных на ужесточении регулирования в области права на убежище. Несмотря на призывы Мерца от имени ХДС объявить чрезвычайное положение после Солингена, инициатива «коалиции светофора» не ответила на эти требования.

В продолжающемся обсуждении ужесточения иммиграционной и asylum-политики Мерц продолжает критиковать федеральное правительство. Хотя «некоторые прогресс» был достигнут недавно, «коалиция светофора» вновь упускает из виду основную проблему, считает Мерц. Проблема заключается в потоке беженцев, которые должны подавать заявления на убежище в другом месте, уточнил Мерц. Недавние меры, объявленные «коалицией светофора», не решат эту проблему. В результате он повторил требование, которое ранее предъявлял на встрече с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Высокое количество заявителей на убежище доводит страну и общество до «предельной точки», угрожая национальной безопасности и порядку, пояснил Мерц. В соответствии со статьей о функционировании Европейского союза национальный законодатель вправе принять необходимые меры для поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. «Мы достигли этой точки», — заявил Мерц.

Мерц намекнул на возможное объявление национального чрезвычайного положения, которое позволило бы отказывать в пересечении границы в соответствии с мнением юридических экспертов. Ранее парламентский бизнес-менеджер Союза в Бундестаге Торстен Фрай также выступал за этот вариант, стремясь избежать первоначальных перевозок в другие страны. Текущие решения правительства исключают объявление национального чрезвычайного положения.

После подозрительного исламистского ножевого нападения в Солингене, в результате которого погибли трое человек, федеральное правительство этой неделе приняло ряд мер. В их числе — сокращение помощи беженцам при определенных условиях, когда за ними отвечают другие страны ЕС. В пятницу Германия впервые после захвата власти талибами три года назад депортировала афганцев в свою страну.

Федеральный канцлер Олаф Шольц также объявил о переговорах с странами и крупнейшей оппозиционной силой Союза о последствиях нападения. Первая встреча состоится на следующей неделе.

В ответ на призывы Мерца ужесточить меры федеральное правительство предложило сократить помощь беженцам при определенных условиях, когда за ними отвечают другие страны ЕС. Несмотря на участие подозреваемых исламистских экстремистов в нападении в Солингене, Шольц подчеркнул необходимость соблюдения гуманитарных обязательств Германии.

В свете растущих опасений по поводу национальной безопасности и порядка Мерц предлагает использовать правовую базу Договора о функционировании Европейского союза для принятия необходимых мер, которые могут включать объявление национального чрезвычайного положения и отказ в пересечении границы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Правоохранители в Эрфорте отделили демонстрантов, противников АдГ, от их сторонников
Политика

Толпы протестуют против сторонников "АфД" и правых в Эрфурте

Накануне выборов в ландтаг Тюрингии вновь обострились политические разногласия в регионе: тысячи жителей Эйзенаха вышли на протест против АФД, возглавляющей в настоящее время опросы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На федеральных выборах 2025 года Стрик имеет потенциал для участия в качестве прямого номинанта ХДС...
Политика

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге.

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге. В качестве уважаемого вирусолога, Гендрик Стreek получил широкую известность во время вспышки коронавируса. К концу предыдущего года он объявил о своем намерении войти в политику. Он хочет представлять Боннский ХДС как ведущую фигуру в Берлине после федеральных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно