- По мнению Хайно, Германия могла бы извлечь выгоду из наличия фигуры, подобной Дональду Трампу.

Ветеран эстрады Хейно (85 лет, известный песней "Schwarzbraun ist die Haselnuß") выразил желание видеть в Германии лидера, подобного бывшему президенту США Дональду Трампу. Как сообщает газета "Бильд" в среду, Хейно заявил: "Германии нужен свой Дональд Трамп, который finally приведет в порядок нашу страну и не будет обращать внимание на мнение своих противников". Он добавил: "Кто-то, кто может быть прямолинейным, но оставаться твердым и приоритетно заботиться о благополучии своей страны и ее жителей". Трамп снова баллотируется на пост президента США на выборах 5 ноября.

Хейно продолжил, выразив мнение, что многие разделяют его взгляды, но боятся их озвучивать. "Бильд" продолжил: "Все боятся общественного порицания. Я лично не боюсь. Мне 85 лет, и я придерживаюсь своих убеждений. Я не хочу, чтобы наша прекрасная страна пришла в упадок".

Хейно также прокомментировал дискуссии об иммиграционных правилах и депортациях. "Непостижимо, что теперь в Германии нельзя выйти на улицу без страха быть attacked", - цитирует фольк-певицу газета. "Наконец-то нужно что-то сделать с преступными иммигрантами. Я имею в виду массовые депортации. Кто бы ни прибегал к насилию в нашей стране, не имеет здесь места и должен уйти".

Скандалы в карьере Хейно

За свою долгую карьеру Хейно неоднократно становился предметом споров - например, когда по просьбе тогдашнего министра-президента Баден-Вюртемберга и бывшего нацистского судью Ганса Фильбингера (ХДС) он записал все три куплета немецкого национального гимна в 70-х годах. Запись была задумана как образовательный инструмент, защищал Хейно. Критика также возникла, когда он выступал в ЮАР во время эмбарго ООН во время эпохи апартеида в начале 80-х.

В 2021 году он решительно отреагировал, когда его "вечер немецкой песни" был назван "скучным" в его родном Дюссельдорфе. После встречи с мэром Хейно получил разрешение продвигать свой концерт в запланированном порядке.

Усиление дискуссии о миграции и депортациях

Дискуссия о нелегальной иммиграции и депортациях в Германии обострилась из-за различных насильственных инцидентов. В Солингене подозреваемый исламист убил троих человек на городском фестивале в августе и ранил восемь человек. 26-летний сириец находится под стражей по этому делу.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 214 099 случаев насильственных преступлений, что на 8,6% больше, чем в 2022 году. Насильственные преступления включают убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, сексуальное насилие, грабеж и телесные повреждения. В преддверии пандемии в 2019 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 181 054 случая насильственных преступлений.

Хейно выразил поддержку ужесточению иммиграционных правил в Германии, заявив, что массовые депортации преступных иммигрантов необходимы для обеспечения безопасности жителей страны. В прошлом Хейно также сталкивался со скандалами, такими как запись немецкого национального гимна для нацистского судьи и выступление в ЮАР во время эпохи апартеида.

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