По мере приближения выборов усиливаются усилия по очистке списков избирателей

Критика точности списков избирателей традиционно является тактикой правых сил, чтобы посеять сомнения в легитимности выборов, и эта тактика интенсивно использовалась в 2020 году, когда сторонники предыдущего президента распространяли ложные утверждения о том, что многочисленные фальшивые голоса помогли Джо Байдену стать президентом.

На данный момент, по данным либерального сайта Democracy Docket, отслеживающего судебные разбирательства в области выборов, ведется не менее 36 споров, связанных со списками избирателей и их администрированием, в 19 штатах. Некоторые из этих исков поданы Республиканским национальным комитетом против государственных выборных officials в ключевых штатах, таких как Джорджия, Невада, Мичиган и Висконсин.

Систематическая попытка правых сил удалить незаконных избирателей из списков избирателей в основном основана на утверждениях, что неграждане голосуют за демократов. Однако доказательств голосования неграждан на выборах в США очень мало. Консервативный Фонд наследия насчитал менее 100 случаев голосования неграждан между 2002 и 2022 годами, в то время как было подано более 1 миллиарда законных бюллетеней. Левонаправленный Центр имени Бреннана проанализировал более 23 миллионов голосов с выборов 2016 года и обнаружил примерно 30 потенциальных случаев.

Число исков значительно выше, чем на предыдущих выборах, считают юристы, которые утверждают, что большинство этих дел направлены на создание скандала и ослабление общественного доверия к выборам.

"Всегда были некоторые судебные разбирательства по поводу списков избирателей и их поддержания. Но часть того, что вы видите с этим взрывом, похоже, это concerted attempt to generate errors and controversy that can then be used down the road to undermine the election results," said Uzoma Nkwonta, an attorney representing the New Georgia Project Action Fund, a group that aims to block an effort to strip thousands of voters from Georgia’s voter rolls.

"И это делает эту среду другой," добавил Нквонта. "Теперь вы видите, что похоже на прямую атаку на практики поддержания списков, прямую атаку на практики регистрации избирателей."

Джастин Левитт, эксперт по избирательному праву в Школе права Лойола, который работал советником по правам голосования в Белом доме при Байдене, согласился. Он сказал, что некоторые из этих исков - это просто продажные предложения, которые не были разработаны, чтобы выиграть в суде.

"Есть довольно большая категория этих вызовов, которые явно не предназначены для победы в суде, но я не знаю, было ли это когда-либо целью," он сказал.

Нарушение федерального закона

Несмотря на их безосновательность, эти вопросы привлекли внимание администрации Байдена. На этой неделе Министерство юстиции напомнило штатам о их обязанности соблюдать Закон о национальной регистрации избирателей, 30-летний федеральный закон, который устанавливает руководство для того, как большинство штатов могут обновлять свои списки избирателей.

Один из аспектов Закона о национальной регистрации избирателей лежит в основе federal lawsuit, поданного в прошлом месяце в Джорджии двумя республиканцами против местных выборных officials в округе Фултон. Истцы, Джейсон Фрейзер и Эрл Фергюсон, утверждают, что избирательная комиссия округа неправильно применяет правило федерального закона, согласно которому штаты должны вводить 90-дневный период тишины, в течение которого официальные лица не могут удалять имена непригодных избирателей из официальных списков пригодных избирателей.

Два республиканца утверждают, что это федеральное правило не применяется к лицам, которые оспаривают списки избирателей, и просят федерального судью приказать округу Фултон удалить с их списков лиц, которых они считают непригодными для голосования. Нквонта и другие юристы, представляющие New Georgia Project Action Fund, который вмешался, чтобы защитить избирательную комиссию, утверждают, что нет никакого исключения, которое позволило бы официальным лицам удалять избирателей из списков по любой причине в течение 90 дней до выборов, если об этом просит только частное лицо.

Если бы такие действия увенчались успехом, они могли бы иметь серьезные последствия в штате, таком как Джорджия, где Байден победил всего на 12 000 голосов в 2020 году. Округ Фултон, самый густонаселенный округ Джорджии, который включает Атланту, стал центром усилий консерваторов посеять сомнения в честности выборов в штате.

Возможно, что дело будет недолгим. В понедельник двое избирателей подали заявление об отказе от своего иска, ссылаясь на процедурную ошибку. Если судья, рассматривающий дело, примет их просьбу, избиратели могут подать иск позже.

Проверка списков избирателей - это обычная практика для штатов, и несмотря на 90-дневный период тишины, Закон о национальной регистрации избирателей позволяет гражданам запросить удаление из списков вблизи выборов. Руководство Минюста по этому закону, похоже, подтверждает доводы NGPAF, заявляя, что штаты не могут обойти массовые чистки, используя имена, представленные отдельными избирателями.

Недавно некоторые граждане штата подали federal lawsuit, утверждая, что "Программа чистки" нарушает Закон о национальной регистрации избирателей, Закон о праве на голосование и Конституцию США. Они просят федерального судью приостановить программу и восстановить права голоса всех избирателей, которые были удалены из списков избирателей штата.

Нквонта объяснил CNN, что Закон о национальной регистрации избирателей пытается сохранить баланс между регистрацией избирателей и поддержанием актуальности списков избирателей, но ближе к выборам этот баланс смещается в пользу избирателя, чтобы никто не был несправедливо удален, так как обычно уже поздно исправлять ошибки регистрации на этом этапе.

CNN связался с офисом Аллена для получения комментария.

Обвинения против списков избирателей Невады

Примечание переводчика: В исходном тексте на английском языке нет информации о спорах или судебных процессах, связанных со списками избирателей в Неваде. Возможно, это информация, которая была доступна на момент написания статьи, но не была включена в текст.

Иск, поданный на прошлой неделе в Неваде, подан РНП, кампанией Трампа и другими, обвиняет демократического секретаря штата Франциско Агуilar в недобросовестном управлении списками избирателей штата, которые, как утверждается, включают неграждан. Истцы требуют, чтобы суд штата обязал Агуilar проверить гражданство зарегистрированных избирателей до дня выборов.

Иск ссылается на данные Департамента моторных транспортных средств Невады, утверждая, что около 4000 человек, указанных в файле неграждан DMV, голосовали на всеобщих выборах 2020 года. Критически важный battlefield-штат отдал победу Байдену с перевесом почти в 33 600 голосов четыре года назад.

Офис Агуilar отверг эти обвинения, заявив, что есть многочисленные меры, чтобы предотвратить участие в выборах Невады неграждан или непригодных избирателей. Они описали утверждения как ложные и заявили, что они только подливают масла в огонь подозрений в процессе голосования.

Подобные иски, выдвигающие обвинения против выборных чиновников в неправильном ведении списков избирателей, продолжаются в Мичигане, Северной Каролине и Аризоне, где истцы используют данные переписи для вопросов о размере списков регистрации.

В одном таком случае РНП опирается на данные Бюро переписи населения США «2022 год Американского сообщества» и «самый последний счет активных зарегистрированных избирателей от Бюро выборов Мичигана», чтобы критиковать государственных чиновников за неудовлетворительное управление списками, что приводит к аномально высоким темпам активной регистрации избирателей в различных округах Мичигана.

Такие судебные разбирательства велись годами, но еще не привели к значительным результатам, отметил Левітт.

«Логика этого неоднократно оспаривалась, потому что числа переписи и числа регистрации измеряют две разные вещи в разное время с разными ошибками», - объяснил он. «Это все равно, что сказать, что мои часы не совпадают с температурой на улице... так что, значит, там есть мошенничество».

Судебные разбирательства по доступу к спискам избирателей

Не все штаты регулируются Законом о национальном регистрации избирателей (NVRA), что также привело к правовым спорам в этом году. Федеральный закон освобождает некоторые штаты, если они разрешают регистрацию избирателей в день выборов в центрах голосования, где проводятся федеральные выборы.

В решающем battlefield-штате Висконсин, который полностью освобожден от NVRA, консервативная группа пытается убедить федеральный суд заставить штат разрешить общественный доступ к определенным записям, связанным с управлением списками избирателей.

Группа, называемая Фондом общественных интересов, заявила, что использовала такие записи в других штатах для оценки деятельности государственных и местных выборных чиновников, чтобы определить, делают ли они законные попытки поддерживать списки избирателей в актуальном и точном состоянии.

Дж. Кристиан Адамс, президент и генеральный советник группы, сказал CNN, что их цель - «помочь штатам исправить ошибки в их списках избирателей» и что освобождение Висконсина от NVRA подрывает намерение закона - даже если statutе всегда предоставлялось освобождение для некоторых штатов.

«Мы просто хотим, чтобы прозрачность применялась ко всем 50 штатам, а не к 44», - сказал он.

В прошлом месяце Министерство юстиции вошло в дело, чтобы защитить освобождение NVRA.

В CNN Дэниел Дэйл и Фредрека Шутен внесли вклад в этот отчет.

