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По мере начала суда над Хантером Байденом расходы на назначенного следователя увеличиваются.

Бюро_SPECIAL_COUNSEL_David_Weiss_потратило_значительную_сумму_3,4_миллиона_в_предыдущие_шесть_месяцев,_резко_возросшую_в_подготовке_и_привлечении_Хантера_Байдена_к_ответственности_по_вопросам_оружия_в_Д_delaware,_в_исходе_чего_он_был_признан_виновным._

 and  Max Becker
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Вилмингтоне, Делавэр, 11 июня 2024 года, прокурор США Дэвид ВEGajax-highlight и помощник...
Вилмингтоне, Делавэр, 11 июня 2024 года, прокурор США Дэвид ВEGajax-highlight и помощник спецпредставитель Дерек Хайнс общались со СМИ. Важным событием стало решение жюри, признавшего 54-летнего Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным в федеральных делах о неправомерном владении оружием. Это первое в истории Соединенных Штатов судебное разбирательство по делу о преступлениях, совершенных ребенком действующего президента. CNN и другие американские новостныеüyükпurd расположен квалифицированным на всех трех федеральных статьях, в которых он был обвинен.

По мере начала суда над Хантером Байденом расходы на назначенного следователя увеличиваются.

Расходы Вайсса в течение полугодия, закончившегося в марте, выросли до $2,3 миллиона. Кроме того, команда Вайсса потратила дополнительные $1,1 миллиона на использование активов Министерства юстиции, таких как безопасность, что в совокупности составило примерно $3,4 миллиона, как указано в финансовых отчетах, опубликованных в пятницу.

До назначения Вайсса в августе 2023 года и до сентября того же года расходы Вайсса составляли около $183 000, а использование ресурсов ведомства - $132 000.

Расходы специальных прокуроров Джека Смита и Роберта Хаура, назначенных Министерством юстиции, немного снизились по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Последние данные, опубликованные в пятницу, показывают расходы на командировки, персонал, содержание офиса и другие услуги с октября прошлого года по март.

Эти отчеты подверглись пристальному судебному контролю над операциями специальных прокуроров. Недавно подсудимые, которые преследуются двумя из специальных прокуроров, в том числе Хантер Биден и Дональд Трамп, выразили обеспокоенность по поводу суммы, потраченной на их расследования, и поставили под сомнение законность использования специальных прокуроров, назначенных генеральным прокурором, вместо местных прокуроров.

Офис Смита, который принял федеральные уголовные обвинения против Трампа во Флориде и Вашингтоне, округ Колумбия, потратил $6,63 миллиона с октября по март, а также использовал $5,2 миллиона ресурсов Министерства юстиции, что в совокупности составило около $11,8 миллиона по сравнению с более чем $14 миллионами в предыдущие шесть месяцев.

Хаур, который расследовал президента Бидена за неправильное обращение с секретными документами после его вице-президентства и завершил расследование ранней весной, не предъявив обвинений, потратил $2,475 миллиона на различные расходы в течение шести месяцев до марта. Кроме того, Хаур использовал примерно $2,3 миллиона ресурсов ведомства, что привело к общему расходу, близкому к $5 миллионам. Предыдущий шестимесячный период обошёлся почти в $5,3 миллиона.

Смит и Вайсс продолжают работать, пытаясь продвинуть уголовные дела к судебным процессам в федеральном суде.

Федеральный судья, рассматривающий дело о секретных документах против Трампа и двух соучастников, отказался от дела прошлым месяцем из-за конституционных вопросов о том, как офис получил финансирование. Офис Смита обжаловал это решение.

Дело Смита против Трампа о попытках перевернуть выборы 2020 года продолжается, и вопрос финансирования офиса не является предметом спора перед этим судьей.

Хантер Биден и другой подозреваемый в отдельном уголовном деле пока не смогли оспорить юрисдикцию специального прокурора Вайсса. Сын президента должен предстать перед судом в следующем месяце по делу о налогах, возбужденному Вайссом в Калифорнии.

Апелляционные суды и даже Верховный суд, скорее всего, продолжат оценивать вопросы о использовании Министерством юстиции специальных прокуроров.

Одним из основных вопросов является то, могут ли офисы брать средства из постоянного фонда, контролируемого ведомством, для расходов. Критики, в том числе Трамп, утверждают, что такая практика не должна быть разрешена, так как она не имеет явного одобрения Конгресса для офисов специальных прокуроров.

Горячая дискуссия о финансировании специальных прокуроров также распространяется на политику, с критиками, которые считают, что практика взятия средств из постоянного фонда без явного одобрения Конгресса сомнительна.

Рост затрат на расследования специальных прокуроров, таких как расходы Вайсса в размере $3,4 миллиона и $11,8 миллиона Смита, привели к призывам к большей прозрачности и ответственности в политике.

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