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По меньшей мере 9 человек погибли: судно перевернулось на водном пути, разделяющем Сербию и Боснию

 and  Grigoriy Williams
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Трагически, по меньшей мере, 9 человек погибли: обрушение судна с беженцами на водном пути,...
Трагически, по меньшей мере, 9 человек погибли: обрушение судна с беженцами на водном пути, соединяющем Сербию и Боснию

По меньшей мере 9 человек погибли: судно перевернулось на водном пути, разделяющем Сербию и Боснию

На реке Дрина, на границе между Сербией и Боснией и Герцеговиной, в результате несчастного случая с лодкой погибли не менее девяти человек. В результате инцидента, произошедшего в четверг утром, несколько человек пропали без вести, как сообщили в службах экстренной помощи Боснии. Лодка, на которой находилось около двух десятков мигрантов, перевернулась недалеко от сербского пограничного города Лубовия.

По данным служб экстренной помощи, спасатели и водолазы обнаружили девять тел. Власти пока не смогли предоставить информацию о национальности жертв. Однако 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних, смогли доплыть до берега, как сообщила полиция.

Сербия и Босния и Герцеговина находятся на знаменитом балканском маршруте для мигрантов, стремящихся попасть в Европейский союз. В последнее время большинство мигрантов, в основном из Сирии, Афганистана, Турции, Марокко и Пакистана, следуют по этому балканскому маршруту, согласно официальной статистике. Количество мигрантов, проходящих через Сербию, резко сократилось в последние месяцы, с сербским правительством, сообщающим о всего около 10 400 несанкционированных въездов в первом полугодии, что составляет почти 70% снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Европейский союз, являющийся конечной целью для многих мигрантов, внимательно следит за ситуацией в балканском регионе. Несмотря на значительное сокращение числа мигрантов, въезжающих в Сербию в этом году, инцидент на реке Дрина подчеркивает риски, которым подвергаются эти люди во время своего путешествия.

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