По меньшей мере 17 человек погибли в результате аварии вертолета в восточном регионе России.

В результате авиационного происшествия над восточной Россией погибли по меньшей мере 17 человек, сообщают официальные лица. Спасатели обнаружили обломки сбитого вертолета и тела 17 из 22 пассажиров в воскресенье на Камчатском полуострове, как сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций. Поиски оставшихся пассажиров должны были возобновиться в понедельник.

Вертолет, Ми-8, пропал с радаров вскоре после взлета в субботу. На борту находились 19 туристов и трое членов экипажа. Камчатский полуостров известен своими дикими пейзажами и популярен среди туристов, совершающих вертолетные экскурсии.

Ми-8 — советский вертолет, и аварии с такими старыми самолетами не редкость. Три года назад вертолет той же модели упал в озеро на Камчатском полуострове, в результате чего погибли восемь человек.

Туристы часто выбирают Камчатский полуостров за его потрясающие пейзажи, что делает вертолетные экскурсии популярными. К сожалению, это популярное место для туристов привело к трагедии, так как сбитый вертолет содержал 19 туристов.

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