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ПолитикаНовостиИсследование TE

По данным Thinkfabrik, ожидается значительный рост продаж электромобилей в ЕС с следующего года.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Ожидается значительный рост продаж электромобилей в ЕС начиная с следующего года.
Ожидается значительный рост продаж электромобилей в ЕС начиная с следующего года.

По данным Thinkfabrik, ожидается значительный рост продаж электромобилей в ЕС с следующего года.

Согласно исследованию организации Transport & Environment (T&E), ожидается существенный рост продаж электромобилей (ЭМ) в ЕС уже в следующем году. Благодаря появлению более доступных моделей, электромобили, как ожидается, составят примерно четверть всех новых автомобилей, проданных к 2025 году, как заявила Мари Шерон из T&E.

Сначала доля ЭМ в новых регистрациях автомобилей снизилась и составила 12,5% в начале 2024 года. Несмотря на сильный рост продаж в странах, таких как Нидерланды, Испания и Италия, этого не хватило, чтобы компенсировать существенное падение продаж в Германии, крупнейшем рынке Европы. Отмену экологических стимулов для покупки ЭМ и относительно высокие затраты считают основными причинами снижения продаж в Германии.

Теперь T&E указывает на ряд доступных электрических компактных автомобилей, таких как Citroën C3, Renault 5 и Hyundai Inster. В отчете, выпущенном во вторник, эксперты прогнозируют рост доли ЭМ до 20-24%. Однако для достижения этой цели также будут важны продолжающиеся правительственные стимулы, такие как субсидии на переоборудование корпоративных автопарков в электрические или программа "социальной аренды" во Франции для малообеспеченных домохозяйств.

Исследование T&E, проведенное организацией Transport & Environment, предполагает рост доли ЭМ, который может достичь 20-24%. В дальнейшем T&E выделяет несколько доступных электрических компактных автомобилей, в том числе Citroën C3, Renault 5 и Hyundai Inster, как ключевые драйверы этого предполагаемого роста.

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