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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

По данным KfW, Германия находилась в состоянии слабости в области цифровых технологий.

Предупреждение о финансовых неудачах, вызванных большим состоянием

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Германия отстает в цифровых технологиях, по оценке KfW.
Германия отстает в цифровых технологиях, по оценке KfW.

По данным KfW, Германия находилась в состоянии слабости в области цифровых технологий.

Согласно недавнему отчету КфВ, немецкого государственного банка развития, Германия отстает от своих международных конкурентов в области цифровых технологий. Отчет подчеркивает разрыв в исследованиях и заявках на патенты в области цифровых технологий, а также низкий уровень инвестиций в ИТ со стороны бизнеса.

Отчет предупреждает, что этот разрыв в цифровой трансформации может привести к существенным экономическим потерям. Он призывает к срочным действиям tanto со стороны политики, как и со стороны бизнеса. Главный экономист КфВ, Фритци Кёлер-Гейб, отмечает, что Германии понадобится значительное упорство, чтобы сравниться с темпом ведущих стран в области инноваций в цифровых технологиях.

По данным отчета, Китай и США публикуют гораздо больше исследований в области цифровых технологий, чем Германия, при этом Китай опережает ее почти в шесть раз, а США - почти в четыре раза. В сфере патентов на цифровые технологии лидирует Япония, за ней следует США, которые подают почти в три раза больше заявок, чем Германия, что существенно превышает уровень Франции. Кроме того, Германия импортирует больше товаров, связанных с цифровыми технологиями, чем экспортирует, отмечает КфВ.

Кроме того, немецкие компании имеют сравнительно низкий бюджет на цифровизацию, согласно анализу КфВ. В 2022 году они выделили всего 1,4% ВВП на инвестиции в ИТ, что соответствует уровню 2019 года. Чтобы сравняться с темпом цифровой трансформации других развитых стран, Германии необходимо увеличить инвестиции в ИТ до примерно 140-180 миллиардов евро в год, что более чем вдвое или втрое превышает текущий уровень.

КфВ предлагает укрепить фундаментальные исследования в области цифровых технологий в Германии, призывает политику помочь компаниям в исследованиях и разработках и предлагает расширить инфраструктуру, чтобы гарантировать надежные интернет-соединения для всех компаний. Однако есть и светлая сторона, пишет Кёлер-Гейб. "Например, ведущие научные исследования в области искусственного интеллекта высоко ценятся на международном уровне". Кроме того, Германия имеет сильные технологические возможности в областях, таких как робототехника и автономное вождение.

Отчет срочно призывает политику и бизнес принять меры, как предлагает главный экономист КфВ, Фритци Кёлер-Гейб. Комиссия должна рассмотреть возможность внедрения политик, направленных на стимулирование инвестиций в ИТ и исследований в области цифровых технологий в Германии.

Несмотря на трудности, сильные стороны Германии в областях, таких как искусственный интеллект и автономное вождение, как отмечает Кёлер-Гейб, служат основой для Комиссии, на которую она может опираться в своих efforts по сокращению разрыва в инновациях в области цифровых технологий.

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