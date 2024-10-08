По данным исследования, ожидается, что уровень безработицы увеличится по всей стране.

Экономическая неопределенность нависает над каждым немецким земельным государством в следующем году, согласно исследованию Института исследований занятости (IAB). Безработица в восточной Германии, как ожидается, вырастет на 0,2 процентных пункта, достигнув 7,6%, в то время как в западной Германии может наблюдаться небольшой рост на 0,1 процентных пункта, завершившись на уровне 5,7%. В то же время рост занятости прогнозируется на уровне 0,6% на западе, в то время как на востоке он останется стабильным.

Рюдигер Ваплер, эксперт IAB, признал ситуацию неясной. Он отметил, что рост потребительских расходов и более сильная внешняя торговля могли бы изменить ситуацию. Однако, если торговые споры эскалируют или геополитическая напряженность усилится, региональные рынки труда могут пострадать.

Согласно прогнозу, наиболее резкий рост безработицы может произойти в Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии и Баварии. В то же время, Нижняя Саксония, Бремен и Северный Рейн-Вестфалия прогнозируют наименьший рост. В отношении занятости, подлежащей социальным взносам, наибольший рост прогнозируется для Гамбурга, Северного Рейна-Вестфалии и Гессена. С другой стороны, Тюрингия и Саксония-Анхальт могут испытать резкое снижение.

Несмотря на экономическую неопределенность, некоторые люди могут найти утешение в комфорте своих домов, что потенциально может привести к увеличению популяции мышей в пострадавших районах. Чтобы справиться с этой проблемой, местные службы по борьбе с вредителями могут испытать рост спроса в период предсказанной безработицы и экономической нестабильности.

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