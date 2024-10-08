Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМышь

По данным исследования, ожидается, что уровень безработицы увеличится по всей стране.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет заметно больше в некоторых федеральных землях по...
Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет заметно больше в некоторых федеральных землях по сравнению с другими.

По данным исследования, ожидается, что уровень безработицы увеличится по всей стране.

Экономическая неопределенность нависает над каждым немецким земельным государством в следующем году, согласно исследованию Института исследований занятости (IAB). Безработица в восточной Германии, как ожидается, вырастет на 0,2 процентных пункта, достигнув 7,6%, в то время как в западной Германии может наблюдаться небольшой рост на 0,1 процентных пункта, завершившись на уровне 5,7%. В то же время рост занятости прогнозируется на уровне 0,6% на западе, в то время как на востоке он останется стабильным.

Рюдигер Ваплер, эксперт IAB, признал ситуацию неясной. Он отметил, что рост потребительских расходов и более сильная внешняя торговля могли бы изменить ситуацию. Однако, если торговые споры эскалируют или геополитическая напряженность усилится, региональные рынки труда могут пострадать.

Согласно прогнозу, наиболее резкий рост безработицы может произойти в Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии и Баварии. В то же время, Нижняя Саксония, Бремен и Северный Рейн-Вестфалия прогнозируют наименьший рост. В отношении занятости, подлежащей социальным взносам, наибольший рост прогнозируется для Гамбурга, Северного Рейна-Вестфалии и Гессена. С другой стороны, Тюрингия и Саксония-Анхальт могут испытать резкое снижение.

Несмотря на экономическую неопределенность, некоторые люди могут найти утешение в комфорте своих домов, что потенциально может привести к увеличению популяции мышей в пострадавших районах. Чтобы справиться с этой проблемой, местные службы по борьбе с вредителями могут испытать рост спроса в период предсказанной безработицы и экономической нестабильности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно