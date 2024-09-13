По данным Института исследований занятости (IW), текущие расходы на содержание зарплаты во время болезни достигли исторического пика.

Больше работников, чем когда-либо, повышенные зарплаты и растущая заболеваемость: работодателям пришлось выплатить рекордные 69,7 миллиарда долларов США в качестве зарплат за больничные в прошлом году, согласно расчетам профсоюзного Института экономики (IW). Это свидетельствует о значительном росте за последние 14 лет, с почти трехкратным увеличением затрат, как пояснил IW - хотя эти цифры не скорректированы с учетом инфляции.

Отчет IW, опубликованный в пятницу, основывается на данных Министерства труда Германии и фондов обязательного медицинского страхования. Согласно этим источникам, фонды обязательного медицинского страхования зарегистрировали в 2010 году в среднем 13,2 рабочих дня, когда работники предъявляли медицинскую справку. В 2022 году этот показатель достиг 22,6 дней, и прогнозируется, что он едва ли снизится в 2023 году.

Рост заболеваемости можно объяснить несколькими факторами, согласно отчету IW. В старшеющих рабочих частота возрастных заболеваний, таких как мышечные и скелетные заболевания, увеличивается. Кроме того, доля психических заболеваний среди всех дней нетрудоспособности растет; они обычно приводят к более длительным отсутствиям, в среднем 40,4 рабочих дня. Влияние пандемии COVID-19 на заболеваемость все еще неясно.

Автор отчета Йохен Пимпертц предложил ограничить телефонные больничные, чтобы предотвратить возможное злоупотребление. В таких случаях телефонные больничные должны выдаваться только семейным врачом или врачом, базирующимся в Германии. Кроме того, работники должны быть обязаны обратиться к местному врачу, если они заболеют респираторным заболеванием во время отпуска за границей.

Оценка затрат на оплату зарплат работодателями во время больничных в прошлом году составила 64,8 миллиарда долларов США brutto. По данным IW, это включает оценку в 11,9 миллиарда долларов США на социальные взносы, что в совокупности составляет 76,7 миллиарда долларов США.

"Болевая точка", способствующая высокой заболеваемости, может быть связана с возрастными заболеваниями, такими как мышечные и скелетные заболевания, наблюдаемыми в старшеющих рабочих. "Болевая точка" также включает увеличение психических заболеваний, которые часто приводят к более длительным отсутствиям, в среднем 40,4 рабочих дня.

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