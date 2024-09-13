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По данным Института исследований занятости (IW), текущие расходы на содержание зарплаты во время болезни достигли исторического пика.

Повышенные Уровни Компенсации, если вы предпочитаете

 and  Yaroslav Smith
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Работники должны настойчиво получать свой заработок в течение примерно шести недель во время...
Работники должны настойчиво получать свой заработок в течение примерно шести недель во время болезни. В случае скоро возникшего следующего заболевания процедуру нужно будет повторить, если между двумя заболеваниями имелась возможность работать.

По данным Института исследований занятости (IW), текущие расходы на содержание зарплаты во время болезни достигли исторического пика.

Больше работников, чем когда-либо, повышенные зарплаты и растущая заболеваемость: работодателям пришлось выплатить рекордные 69,7 миллиарда долларов США в качестве зарплат за больничные в прошлом году, согласно расчетам профсоюзного Института экономики (IW). Это свидетельствует о значительном росте за последние 14 лет, с почти трехкратным увеличением затрат, как пояснил IW - хотя эти цифры не скорректированы с учетом инфляции.

Отчет IW, опубликованный в пятницу, основывается на данных Министерства труда Германии и фондов обязательного медицинского страхования. Согласно этим источникам, фонды обязательного медицинского страхования зарегистрировали в 2010 году в среднем 13,2 рабочих дня, когда работники предъявляли медицинскую справку. В 2022 году этот показатель достиг 22,6 дней, и прогнозируется, что он едва ли снизится в 2023 году.

Рост заболеваемости можно объяснить несколькими факторами, согласно отчету IW. В старшеющих рабочих частота возрастных заболеваний, таких как мышечные и скелетные заболевания, увеличивается. Кроме того, доля психических заболеваний среди всех дней нетрудоспособности растет; они обычно приводят к более длительным отсутствиям, в среднем 40,4 рабочих дня. Влияние пандемии COVID-19 на заболеваемость все еще неясно.

Автор отчета Йохен Пимпертц предложил ограничить телефонные больничные, чтобы предотвратить возможное злоупотребление. В таких случаях телефонные больничные должны выдаваться только семейным врачом или врачом, базирующимся в Германии. Кроме того, работники должны быть обязаны обратиться к местному врачу, если они заболеют респираторным заболеванием во время отпуска за границей.

Оценка затрат на оплату зарплат работодателями во время больничных в прошлом году составила 64,8 миллиарда долларов США brutto. По данным IW, это включает оценку в 11,9 миллиарда долларов США на социальные взносы, что в совокупности составляет 76,7 миллиарда долларов США.

"Болевая точка", способствующая высокой заболеваемости, может быть связана с возрастными заболеваниями, такими как мышечные и скелетные заболевания, наблюдаемыми в старшеющих рабочих. "Болевая точка" также включает увеличение психических заболеваний, которые часто приводят к более длительным отсутствиям, в среднем 40,4 рабочих дня.

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