По данным Ifo, работники посвящают 17% своих рабочих часов работе из дома.

Согласно опросу, проведенному Институтом экономических исследований Ifo среди немецких компаний, работники тратят в среднем 17% своего рабочего времени на работу из дома. Этот показатель увеличивается до 20% в крупных корпорациях и снижается до 15% в малых и средних предприятиях. Существует значительная разница между различными секторами.

Работа из дома наиболее распространена в секторе IT (58% рабочего времени) и консалтинге по управлению (около 50%). С другой стороны, сотрудники в секторах строительства и гостеприимства тратят всего 2% своего рабочего времени на работу из дома, в то время как в производственном секторе этот показатель составляет в среднем 10%. Эти данные получены из бизнес-цикла опроса Ifo, в котором приняли участие около 9000 компаний.

Аналитик Ifo Жан-Виктор Алипур отметил, что тенденция работы из дома по сути осталась прежней по сравнению с предыдущим годом. Он сказал: " Given the discussions surrounding office returns, this might be unexpected. However, this result aligns with other data suggesting that remote work isn't on the decline."

